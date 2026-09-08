9 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
9 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

9 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 16–17 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Универсалбанк — 11 785 сўм.

• Anorбанк — 11 780 сўм.

• Ҳаётбанк — 11 780 сўм.

• НБУ — 11 780 сўм.

• ТуронБанк — 11 780 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Асакабанк — 11 820 сўм.

• Тенгебанк — 11 820 сўм.

• Даврбанк — 11 830 сўм.

• Асиа Аллиансе Банк — 11 830 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:48Ўзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошдиЎзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошдиКеча, 12:438 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:04Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади 05.09, 18:422026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...05.09, 11:367 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди04.09, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда