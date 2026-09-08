9 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
9 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 16–17 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Универсалбанк — 11 785 сўм.
• Anorбанк — 11 780 сўм.
• Ҳаётбанк — 11 780 сўм.
• НБУ — 11 780 сўм.
• ТуронБанк — 11 780 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 11 820 сўм.
• Тенгебанк — 11 820 сўм.
• Даврбанк — 11 830 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 830 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…