Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан зўравонликда гумонланган эркак вафот этган ҳолда топилди

·1·Жамият
Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан зўравонликда гумонланган эркак вафот этган ҳолда топилди

Жиззах вилоятида 10 ёшли болага икки ой давомида жинсий зўравонлик қилганликда гумонланган 53 ёшли эркак вафот этган ҳолда топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи қидирувга берилганидан бир кун ўтиб, 4-октябрь куни қурилиши тугалланмаган бинода ўз жонига қасд қилган ҳолатда аниқланган.

Хабарларга кўра, жабрланувчи бола гумонланувчининг турмуш ўртоғига яқин қариндош бўлган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилгани ва тергов-суриштирув ишлари олиб борилаётгани айтилмоқда.

Гумонланувчининг ўлими билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.

Мазкур ҳолат бўйича Portal24.uz Бош прокуратурага расмий сўров юборган, бироқ хабар эълон қилинган вақтга қадар идорадан жавоб олинмаган.

Тергов давом этмоқда. Воқеага якуний ҳуқуқий баҳо тергов натижалари ва тўпланган далиллар асосида берилади.

Жиззах вилоятиЖинсий зўравонликБош прокуратураPortal24.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олдиНамангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди26 сентябр 22:24Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиБахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушланди4 июн 22:56Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиЖиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиБугун 07:03Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)29 сентябр 05:39Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38Жиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйдиЖиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйди25 сентябр 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди