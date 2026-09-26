Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди

·30·Жамият
Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди

Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Мазкур иш бўйича тергов жараёни Бош прокурорнинг шахсий назоратига олинган. Бу ҳақда Бош прокуратура хабар берди.

Маълум қилинишича, 2026 йил сентябрида Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 118-моддаси — номусга тегиш ҳамда 112-моддаси — ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш билан боғлиқ нормалар асосида жиноят иши қўзғатилган.

Тергов доирасида гумонланувчи шахсга нисбатан «қамоққа олиш» эҳтиёт чораси қўлланган. Айни вақтда жиноят иши Наманган вилояти прокуратураси иш юритувига ўтказилиб, ҳолатнинг барча жиҳатларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Бош прокуратура маълумотига кўра, мазкур иш бўйича тергов устидан назорат шахсан Бош прокурор томонидан ўрнатилган. Тергов жараёни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона олиб борилиши, шунингдек, вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатлари ҳимоя қилиниши таъминланиши белгиланган.

Шу билан бирга, жиноятга алоқадорлик, содир бўлган ҳолатларни яшириш ёки масъул шахслар томонидан вазифаларини лозим даражада бажармаслик билан боғлиқ ҳар қандай ҳолат аниқланса, уларга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилиши таъкидланган.

Тергов якуни бўйича натижалар ҳақида қонунчиликда белгиланган тартибда қўшимча маълумот тақдим этилади.

Наманган вилоятиУчқўрғон туманиЖинсий зўравонликБош прокуратура
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритдиНаманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритдиБугун 20:31Наманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиНаманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиБугун 20:09Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)Бугун 13:18Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилдиНаманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилдиКеча 16:575 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошландиБугун 12:40Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)