Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди
Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Мазкур иш бўйича тергов жараёни Бош прокурорнинг шахсий назоратига олинган. Бу ҳақда Бош прокуратура хабар берди.
Маълум қилинишича, 2026 йил сентябрида Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 118-моддаси — номусга тегиш ҳамда 112-моддаси — ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш билан боғлиқ нормалар асосида жиноят иши қўзғатилган.
Тергов доирасида гумонланувчи шахсга нисбатан «қамоққа олиш» эҳтиёт чораси қўлланган. Айни вақтда жиноят иши Наманган вилояти прокуратураси иш юритувига ўтказилиб, ҳолатнинг барча жиҳатларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Бош прокуратура маълумотига кўра, мазкур иш бўйича тергов устидан назорат шахсан Бош прокурор томонидан ўрнатилган. Тергов жараёни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона олиб борилиши, шунингдек, вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатлари ҳимоя қилиниши таъминланиши белгиланган.
Шу билан бирга, жиноятга алоқадорлик, содир бўлган ҳолатларни яшириш ёки масъул шахслар томонидан вазифаларини лозим даражада бажармаслик билан боғлиқ ҳар қандай ҳолат аниқланса, уларга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилиши таъкидланган.
Тергов якуни бўйича натижалар ҳақида қонунчиликда белгиланган тартибда қўшимча маълумот тақдим этилади.
Изоҳлар 0
…