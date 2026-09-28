Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида

·13·Жамият
Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Намангандаги 5 ёшли қизалоққа нисбатан содир этилган оғир жиноят жамоатчиликда кенг муҳокамага сабаб бўлди ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан жавобгарликни кучайтириш масаласини кун тартибига олиб чиқди.
  • Юристлар ва ҳуқуқ ҳимоячилари жазони оғирлаштириш билан бирга, жиноятларнинг олдини олиш, болалар хавфсизлигини таъминлаш ва назорат механизмларини кучайтириш бўйича ҳам таклифлар билдиришмоқда.

Наманган вилояти Учқўрғон туманида 5 ёшли қизалоқ жабрланган оғир жиноят жамоатчиликда катта муҳокамага сабаб бўлди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёеванинг воқеага муносабати эса жиноят содир этган шахсларга нисбатан жавобгарликни янада кучайтириш масаласини кун тартибига олиб чиқди.

Эътиборлиси, муҳокама фақат жазони оғирлаштириш билан чекланмади. Юристлар, адвокатлар, ҳуқуқ ҳимоячилари ва жамоат фаоллари жиноятнинг олдини олиш, болалар хавфсизлигини таъминлаш, эҳтимолий жиноятчиларни олдиндан аниқлаш ҳамда назорат механизмларини кучайтириш бўйича ҳам қатор таклифларни илгари сурмоқда.

Саида Мирзиёева қандай позиция билдирди?

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўзининг Telegram-каналида Учқўрғон туманидаги фожиа юзасидан муносабат билдириб, бундай даҳшатли жиноятлар учун жавобгарликни имкон қадар кучайтириш зарурлигини таъкидлади.

Баёнот жамоатчиликда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Айниқса, унинг ҳуқуқий жиҳатдан қандай талқин қилиниши масаласи юристлар ва ҳуқуқ ҳимоячилари томонидан муҳокама қилинди.

Юридик фанлар доктори Нодирбек Салаев бу ташаббуснинг ҳуқуқий асосларига эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонда вояга етмаганларга нисбатан жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар учун жазони кучайтириш бўйича ҳуқуқий механизмларни такомиллаштиришга асос мавжуд.

Салаев 2026 йилги Давлат дастури ҳамда Президентнинг 3 мартдаги ПФ-33-сон Фармонини мисол сифатида келтирди. Ушбу ҳужжатлар асосида вояга етмаганларни зўрлаш ва уларга нисбатан жинсий характердаги зўравонлик ҳаракатлари учун умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини назарда тутувчи қонун лойиҳаси ишлаб чиқилганини таъкидлади.

Бу ўлим жазосини қайтариш деганими?

Муҳокаманинг энг кўп тилга олинган жиҳатларидан бири ҳам шу бўлди.

Журналист ва адвокат Зафарбек Солижонов Саида Мирзиёеванинг баёнотини ўлим жазосини қайта жорий этиш ташаббуси сифатида талқин қилмаслик кераклигини билдирди.

Унинг фикрича, гап жамоатчиликнинг оғир жиноятга нисбатан кескин муносабатини ифодалаш ва амалдаги қонунчилик доирасида энг оғир жазони қўллаш масаласи ҳақида бормоқда.

Ўзбекистонда ўлим жазоси 2008 йил 1 январдан бекор қилинган. Конституциянинг 25-моддасида ҳам ўлим жазоси тақиқланган.

Шу сабабли муҳокама марказида жазонинг энг юқори чегарасини қонун доирасида белгилаш ва унинг муқаррарлигини таъминлаш масаласи турибди.

«Жазо оғирлиги билан бирга унинг муқаррарлиги ҳам муҳим»

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), профессор вазифасини бажарувчи Раззоқ Алтиев ҳам ушбу масалага ўз муносабатини билдирди.

Унинг баҳосига кўра, Саида Мирзиёеванинг баёнотида асосий урғу жавобгарликни кучайтириш ва айбдорларни қилмишига яраша жазолаш заруратига қаратилган.

Алтиев умрбод озодликдан маҳрум қилишни оғир жазо чораси сифатида кўриб, бундай жиноятларга қарши курашда жазонинг муқаррарлиги ҳам алоҳида аҳамиятга эга эканини таъкидлади.

Бу нуқтаи назар муҳокаманинг муҳим жиҳатини очиб бермоқда: жиноят учун жазони оғирлаштириш билан бирга, жиноят содир этган шахснинг қонун олдида жавоб беришини таъминлайдиган механизмлар ҳам самарали ишлаши керак.

Ҳуқуқ ҳимоячилари яна қандай чораларни таклиф қилмоқда?

Муҳокама фақат жазо билан чекланмади.

«Эзгулик» жамияти раиси Абдураҳмон Ташанов болаларга нисбатан жинсий жиноятлар учун жазони кучайтириш зарурлигини қўллаб-қувватлади. У бундай жиноятларга қарши алоҳида қонунчилик механизмларини ишлаб чиқиш ва қўшимча чораларни парламент муҳокамасига киритиш таклифини билдирди.

Шу билан бирга, ҳуқуқ ҳимоячилари профилактика масаласини ҳам биринчи даражали вазифалардан бири сифатида кўрмоқда.

Чунки жиноят содир бўлганидан кейин жазо тайинлашдан ташқари, болани хавфли вазиятга тушиб қолишидан олдин ҳимоя қилиш механизмлари ҳам ишлаши керак.

Болаларни ҳимоя қилишда «олдиндан огоҳлантириш» тизими керакми?

Блогер Шаҳноза Соатова ҳам жазонинг кучайтирилиши ва унинг муқаррарлигини қўллаб-қувватлади. Бироқ унинг фикрича, профилактика механизмлари бўлмаса, фожиаларнинг олдини олиш қийин.

Соатова бир қатор таклифларни илгари сурди.

Жумладан:

  • болаларга қарши жиноят содир этган шахслар ҳақида махсус реестр шакллантириш;

  • болалар билан ишлайдиган шахсларни мажбурий текширувдан ўтказиш;

  • болалар хавфсизлигига оид назорат механизмларини кучайтириш;

  • мактабгача ёшдаги болалар учун шахсий дахлсизлик ва хавфсизлик бўйича тушунтириш дастурларини жорий этиш.

У 3–6 ёшдаги болалар учун «Менинг танам — менинг ҳудудим» каби дастурлар орқали болага шахсий чегараларни англаш ва хавфли вазиятларни катталарга айтиш кўникмасини бериш зарурлигини таъкидлади.

Реестр масаласи: очиқ бўлиши керакми?

Жамоат фаоли Азиза Умарова ҳам болаларга қарши жиноят содир этган шахслар бўйича реестр жорий этиш ғоясини қўллаб-қувватлади. Бироқ у бундай маълумотларнинг очиқлиги масаласини ҳам кўтарди.

Унинг фикрича, болалар билан ишлайдиган ташкилотлар ва муассасаларда ходимларни ишга қабул қилиш жараёнида номзодларнинг ўтмишини текшириш механизмларини кучайтириш муҳим.

Умарова Қозоғистон тажрибасини ҳам мисол сифатида келтириб, у ерда вояга етмаганларнинг жинсий дахлсизлигига қарши жиноятлар учун судланган шахслар ҳақидаги маълумотлар ҳуқуқий статистика органлари порталларида акс эттирилишини таъкидлади.

Шунингдек, у такрорий жиноятлар статистикаси, судланган шахсларнинг ҳаракатланиши устидан назорат ва болалар муассасаларига ишга қабул қилишда номзодларни текшириш масалаларига эътибор қаратди.

Муаммонинг иккинчи томони — профилактика

Муҳокамалардан кўриниб турибдики, жамоатчиликнинг талаблари икки асосий йўналишга бўлинади.

Биринчи йўналиш — оғир жиноят содир этган шахсга нисбатан қонун доирасида қатъий ва муқаррар жазо қўллаш.

Иккинчи йўналиш — бундай жиноятларнинг содир бўлиш эҳтимолини олдиндан камайтириш.

Бу эса болалар билан ишлайдиган шахсларни текшириш, хавф гуруҳларини аниқлаш, ота-оналар ва педагогларнинг хабардорлигини ошириш, болаларга шахсий хавфсизлик кўникмаларини бериш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш механизмларини янада самарали қилиш каби масалаларни қамраб олади.

Айнан шу нуқтада жазо ва профилактика бир-бирини тўлдирувчи икки механизм сифатида намоён бўлади.

Жамоатчилик муҳокамаси энди қайси масалаларни ҳал қилиши керак?

Учқўрғон туманидаги фожиа ортидан билдирилган фикрлар битта масала атрофида бирлашмоқда: болаларни бундай жиноятлардан қандай қилиб самаралироқ ҳимоя қилиш мумкин?

Жазони кучайтириш бўйича ташаббуслар ҳуқуқий жиҳатдан муҳокама қилинаётган бир пайтда, экспертлар профилактика тизимини ҳам четда қолдирмаслик зарурлигини таъкидламоқда.

Зеро, жиноят содир бўлгандан кейин адолатни қарор топтириш муҳим. Аммо болани жиноят қурбонига айланишидан олдин ҳимоя қилиш ундан ҳам олдинги вазифадир.

Шу маънода, Саида Мирзиёеванинг баёноти атрофидаги муҳокама фақат жазо масаласи эмас, балки болалар хавфсизлиги тизимини янада кучайтириш заруратини ҳам кун тартибига олиб чиқди.

Саида МирзиёеваБолалар хавфсизлигиЖиноятчиликка қарши курашУчқўрғон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди26 сентябр 12:40Наманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиНаманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолди19 август 19:18Фарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетдиФарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетди1 август 16:12АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди7 август 16:58Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқини22 июл 01:54Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда17 июл 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)