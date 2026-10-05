Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жиззахда 53 ёшли шахс 10 ёшли болага нисбатан икки ой давомида жинсий зўравонлик содир этганликда гумонланмоқда.
- Гумонланувчи ҳуқуқий оқибатлардан қўрқиб, ички ишлар органларидан яширинишга уринган ва кейинчалик ўзига тегишли, қурилиши тугалланмаган бинода вафот этган ҳолда топилган.
Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан икки ой давомида жинсий зўравонлик содир этилгани маълум бўлди. Ҳуқуқий оқибатлардан қўрққан гумонланувчи кейинчалик вафот этган. Ҳозирда ҳолат бўйича прокуратура ва ички ишлар органлари томонидан терговга қадар текширув ва бошқа процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.
Маълум бўлишича, 53 ёшли шахс ўз турмуш ўртоғининг яқин қариндоши бўлган 10 ёшли болага нисбатан бир неча бор жинсий зўравонлик содир этган. Ҳолат икки ой давомида давом этгани айтилмоқда.
Энг оғир жиҳатлардан бири — гумонланувчи болани содир бўлаётган воқеалар ҳақида бошқаларга хабар берса, унга зарар етказиш билан қўрқитгани ҳақидаги маълумотдир.
Гумонланувчига нисбатан жиноят иши қўзғатилган
Жиззах вилояти Ички ишлар бошқармаси маълумотига кўра, мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 119-моддаси 4-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.
Гумонланувчи аввал ҳам Жиноят кодексининг 169-моддаси билан судлангани ҳақида маълумот берилган.
Жиноят иши доирасида у Жиззах шаҳар прокуратурасига чақиртирилган. Ҳуқуқий оқибатлардан хавотирланган шахс ички ишлар органлари ходимларидан яширинишга уринган.
Кейинчалик гумонланувчи вафот этган
Маълумотларга кўра, 3 октябрь куни 53 ёшли шахсга нисбатан қидирув эълон қилинган.
Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида у 4 октябрь куни ўзига тегишли, қурилиши тугалланмаган бинода вафот этган ҳолда топилган.
Унинг ўлими ҳолати ҳам алоҳида тартибда ўрганилмоқда.
Ҳолат бўйича текширув давом этмоқда
Айни пайтда Жиззах шаҳар прокуратураси ҳамда ички ишлар органлари томонидан мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Текширув жараёнида воқеанинг барча ҳолатлари, болага нисбатан содир этилган жиноятнинг тафсилотлари ҳамда бошқа муҳим ҳолатларга ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
Бундай ҳолатларда энг муҳим масала — жабрланган боланинг хавфсизлиги ва ҳуқуқларини таъминлашдир. Вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик жамият учун ўта жиддий хавф бўлиб, бундай жиноятлар ҳақидаги ҳар бир хабар ваколатли органлар томонидан синчковлик билан ўрганилиши зарур.
Мазкур иш бўйича расмий тергов натижалари ва қўшимча маълумотлар эълон қилинса, улар асосида воқеага ҳуқуқий аниқлик киритилади.
Изоҳлар 0
…