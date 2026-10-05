Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилди

·66·Жамият
Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жиззахда 53 ёшли шахс 10 ёшли болага нисбатан икки ой давомида жинсий зўравонлик содир этганликда гумонланмоқда.
  • Гумонланувчи ҳуқуқий оқибатлардан қўрқиб, ички ишлар органларидан яширинишга уринган ва кейинчалик ўзига тегишли, қурилиши тугалланмаган бинода вафот этган ҳолда топилган.

Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан икки ой давомида жинсий зўравонлик содир этилгани маълум бўлди. Ҳуқуқий оқибатлардан қўрққан гумонланувчи кейинчалик вафот этган. Ҳозирда ҳолат бўйича прокуратура ва ички ишлар органлари томонидан терговга қадар текширув ва бошқа процессуал ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Маълум бўлишича, 53 ёшли шахс ўз турмуш ўртоғининг яқин қариндоши бўлган 10 ёшли болага нисбатан бир неча бор жинсий зўравонлик содир этган. Ҳолат икки ой давомида давом этгани айтилмоқда.

Энг оғир жиҳатлардан бири — гумонланувчи болани содир бўлаётган воқеалар ҳақида бошқаларга хабар берса, унга зарар етказиш билан қўрқитгани ҳақидаги маълумотдир.

Гумонланувчига нисбатан жиноят иши қўзғатилган

Жиззах вилояти Ички ишлар бошқармаси маълумотига кўра, мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 119-моддаси 4-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Гумонланувчи аввал ҳам Жиноят кодексининг 169-моддаси билан судлангани ҳақида маълумот берилган.

Жиноят иши доирасида у Жиззах шаҳар прокуратурасига чақиртирилган. Ҳуқуқий оқибатлардан хавотирланган шахс ички ишлар органлари ходимларидан яширинишга уринган.

Кейинчалик гумонланувчи вафот этган

Маълумотларга кўра, 3 октябрь куни 53 ёшли шахсга нисбатан қидирув эълон қилинган.

Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида у 4 октябрь куни ўзига тегишли, қурилиши тугалланмаган бинода вафот этган ҳолда топилган.

Унинг ўлими ҳолати ҳам алоҳида тартибда ўрганилмоқда.

Ҳолат бўйича текширув давом этмоқда

Айни пайтда Жиззах шаҳар прокуратураси ҳамда ички ишлар органлари томонидан мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Текширув жараёнида воқеанинг барча ҳолатлари, болага нисбатан содир этилган жиноятнинг тафсилотлари ҳамда бошқа муҳим ҳолатларга ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

Бундай ҳолатларда энг муҳим масала — жабрланган боланинг хавфсизлиги ва ҳуқуқларини таъминлашдир. Вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик жамият учун ўта жиддий хавф бўлиб, бундай жиноятлар ҳақидаги ҳар бир хабар ваколатли органлар томонидан синчковлик билан ўрганилиши зарур.

Мазкур иш бўйича расмий тергов натижалари ва қўшимча маълумотлар эълон қилинса, улар асосида воқеага ҳуқуқий аниқлик киритилади.

ЖиззахЖиззах шаҳар прокуратурасиИчки ишлар бошқармасиЖинсий зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушландиНамангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушланди26 сентябр 17:38Гулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиГулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уринди16 сентябр 13:27Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқориЎзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқори25 сентябр 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди