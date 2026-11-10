Қўқондаги меҳмонхонада 13 ёшли қизга нисбатан жиноят: 22 ёшли шахс қамоққа олинди

1 дақиқа ўқиш44
Қўқондаги меҳмонхонада 13 ёшли қизга нисбатан жиноят: 22 ёшли шахс қамоққа олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қўқон шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида 13 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган 22 ёшли шахс суд қарори билан қамоққа олинди.
  • Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 128-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
  • Жабрланувчи Риштон туманида истиқомат қилувчи 2012 йилда туғилган ўсмир бўлиб, унга Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан психологик ва юридик ёрдам кўрсатилмоқда.

Фарғона вилояти Қўқон шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида 13 ёшли вояга етмаган қизга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик ҳолати юзасидан Бош прокуратура ҳамда вилоят Ижтимоий ҳимоя бошқармаси расмий маълумот берди. Ҳолат юзасидан оғир модда билан жиноят иши қўзғатилиб, 22 ёшли эркак суд ажрими билан қамоққа олинди.

Тергов тафсилотлари ва қамоққа олиш чораси

Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса 2026 йил 28 сентябрь куни содир бўлган. Жабрланувчи — Фарғона вилоятининг Риштон туманида истиқомат қилувчи, 2012 йилда туғилган ўсмир қиз. Ҳолат аниқланганидан сўнг, 29 сентябрь куни Қўқон шаҳар прокуратураси томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 128-моддаси 3-қисми «а» банди (16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш) аломатлари билан жиноят иши очилган.

Тезкор тергов-қидирув тадбирлари давомида ушланган 22 ёшли гумонланувчи шахсга нисбатан 30 сентябрь куни суд томонидан эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш белгиланди.

Жиноят иши параметрлари

Расмий маълумотлар

Жабрланувчи

2012 йилда туғилган (13 ёш), Риштон туманида истиқомат қилувчи қиз

Содир бўлган сана ва жой

2026 йил 28 сентябрь, Қўқон шаҳридаги меҳмонхона

Гумонланувчи шахс

22 ёшли фуқаро

Қўзғатилган модда

ЖКнинг 128-моддаси 3-қисми «а» банди

Эҳтиёт чораси

30 сентябрдан суд қарори билан қамоққа олинган

Ҳозирги босқич

Экспертизалар тайинланган, дастлабки тергов кетмоқда

«Вояга етмаганларнинг дахлсизлиги ва хавфсизлигини бузган шахсларга нисбатан қонунчиликда кескин ва муросасиз жазо чоралари белгиланган. Мазкур иш бўйича қонун устуворлиги тўлиқ таъминланади».

Қизга психологик ва юридик ёрдам кўрсатилмоқда

Ҳозирда жиноят иши юзасидан барча зарур суд-тиббий ва суд-психологик экспертизалари тайинланган бўлиб, дастлабки тергов давом этмоқда.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги вазиятни тўлиқ назоратга олди. Мутахассислар томонидан 13 ёшли жабрланувчининг руҳий ҳолатини тиклаш, уни ижтимоий реабилитация қилиш ҳамда ҳуқуқларини қатъий ҳимоя қилиш мақсадида комплекс психологик ва юридик кўмак берилмоқда. Шу билан бирга, меҳмонхона маъмуриятининг вояга етмаган шахсни бинога киритиш ва жойлаштириш қоидаларига қанчалик риоя қилгани ҳам текширув доирасида баҳоланиши кутилмоқда.

Сизнингча, меҳмонхоналарда вояга етмаганларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун рўйхатдан ўтказиш тизимини янада кучайтириш керакми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари