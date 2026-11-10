Қўқондаги меҳмонхонада 13 ёшли қизга нисбатан жиноят: 22 ёшли шахс қамоққа олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қўқон шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида 13 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган 22 ёшли шахс суд қарори билан қамоққа олинди.
- Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 128-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
- Жабрланувчи Риштон туманида истиқомат қилувчи 2012 йилда туғилган ўсмир бўлиб, унга Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан психологик ва юридик ёрдам кўрсатилмоқда.
Фарғона вилояти Қўқон шаҳридаги меҳмонхоналарнинг бирида 13 ёшли вояга етмаган қизга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик ҳолати юзасидан Бош прокуратура ҳамда вилоят Ижтимоий ҳимоя бошқармаси расмий маълумот берди. Ҳолат юзасидан оғир модда билан жиноят иши қўзғатилиб, 22 ёшли эркак суд ажрими билан қамоққа олинди.
Тергов тафсилотлари ва қамоққа олиш чораси
Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса 2026 йил 28 сентябрь куни содир бўлган. Жабрланувчи — Фарғона вилоятининг Риштон туманида истиқомат қилувчи, 2012 йилда туғилган ўсмир қиз. Ҳолат аниқланганидан сўнг, 29 сентябрь куни Қўқон шаҳар прокуратураси томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 128-моддаси 3-қисми «а» банди (16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш) аломатлари билан жиноят иши очилган.
Тезкор тергов-қидирув тадбирлари давомида ушланган 22 ёшли гумонланувчи шахсга нисбатан 30 сентябрь куни суд томонидан эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш белгиланди.
Жиноят иши параметрлари
Расмий маълумотлар
Жабрланувчи
2012 йилда туғилган (13 ёш), Риштон туманида истиқомат қилувчи қиз
Содир бўлган сана ва жой
2026 йил 28 сентябрь, Қўқон шаҳридаги меҳмонхона
Гумонланувчи шахс
22 ёшли фуқаро
Қўзғатилган модда
ЖКнинг 128-моддаси 3-қисми «а» банди
Эҳтиёт чораси
30 сентябрдан суд қарори билан қамоққа олинган
Ҳозирги босқич
Экспертизалар тайинланган, дастлабки тергов кетмоқда
«Вояга етмаганларнинг дахлсизлиги ва хавфсизлигини бузган шахсларга нисбатан қонунчиликда кескин ва муросасиз жазо чоралари белгиланган. Мазкур иш бўйича қонун устуворлиги тўлиқ таъминланади».
Қизга психологик ва юридик ёрдам кўрсатилмоқда
Ҳозирда жиноят иши юзасидан барча зарур суд-тиббий ва суд-психологик экспертизалари тайинланган бўлиб, дастлабки тергов давом этмоқда.
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги вазиятни тўлиқ назоратга олди. Мутахассислар томонидан 13 ёшли жабрланувчининг руҳий ҳолатини тиклаш, уни ижтимоий реабилитация қилиш ҳамда ҳуқуқларини қатъий ҳимоя қилиш мақсадида комплекс психологик ва юридик кўмак берилмоқда. Шу билан бирга, меҳмонхона маъмуриятининг вояга етмаган шахсни бинога киритиш ва жойлаштириш қоидаларига қанчалик риоя қилгани ҳам текширув доирасида баҳоланиши кутилмоқда.
Сизнингча, меҳмонхоналарда вояга етмаганларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун рўйхатдан ўтказиш тизимини янада кучайтириш керакми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…