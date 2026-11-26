Жиззах вилоятида ота қизига биринчи синфдан бери жинсий зўравонлик қилганликда гумонланмоқда
Жамият1 дақиқа ўқиш4
Ижтимоий тармоқларда Жиззах вилоятининг Зомин туманида яшовчи эркак вояга етмаган қизига бир неча йилдан бери жинсий зўравонлик қилиб келгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Бош прокуратура маълумотига кўра, 1984 йилда туғилган эркак 2010 йилда туғилган қизига 2017 йилдан буён жинсий зўравонлик қилганликда гумонланмоқда. Мазкур ҳолат юзасидан 2026 йил 14 октябрь куни Жиноят кодексининг 119-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.
Маълум қилинишича, гумонланувчи 11-сентябрь куни ишлаш мақсадида Россияга кетган. Унга нисбатан қидирув эълон қилинган ва суд қарори билан сиртдан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…