Банк ходими иштирокидаги жиноий гуруҳ аниқланди
Тошкент шаҳрида банклар номидан фуқароларга қўнғироқ қилиб, уларнинг банк карталаридаги пулларни ўзлаштирган ва номларига онлайн кредитлар расмийлаштирган жиноий гуруҳ аниқланди.
Маълум қилинишича, гуруҳ аъзолари ўзларини банк ходимлари сифатида таништириб, фуқароларнинг маблағларини қўлга киритган. Шунингдек, улар жабрланувчилар номига онлайн кредитлар расмийлаштирган.
Гуруҳ таркибида йирик банклардан бирининг киберхавфсизлик бўлими ходими ҳам бўлган. Жиноий йўл билан қўлга киритилган 8 миллион доллар миқдоридаги маблағ криптовалютага айлантирилиб, хорижга олиб чиқилган.
Изоҳлар 0
…