Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилди

·0·Иқтисодиёт
Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилди

Марказлашмаган молия (DeFi) оламида хавфсизлик масаласи яна кун тартибига чиқди. Азтек Коннект платформасининг эскирган ва фойдаланишдан тўхтатилган смарт-контрактидаги заифликдан фойдаланган номаълум хакерлар қарийб 2,1 миллион доллар миқдоридаги криптовалюта маблағларини ўзлаштириб олди. Ушбу ҳодиса блокчейн тизимларида ҳатто фаол бўлмаган лойиҳалар ҳам киберҳужумлар учун нишон бўлиб қолиши мумкинлигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Азтек Лабс жамоаси Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ушбу ҳолат юзасидан суриштирув ишларини бошлаганини маълум қилди. Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур ҳужум ҳозирги вақтда фаол бўлган янги Азтек тармоғидаги фойдаланувчилар ёки активларга ҳеч қандай таъсир кўрсатмаган. Маблағлар айнан эски, 2023-йилда депозитлар тўхтатилган смарт-контрактдан олиб чиқиб кетилган.

Техник заифлик ва ҳужум механизми

BlockСек киберхавфсизлик фирмаси таҳлилларига кўра, хакер платформанинг транзакцияларни текшириш ва уларни Ethereum тармоғида якунлаш (сеттлемент) жараёнидаги номувофиқликдан фойдаланган. Хусусан, Азтек Коннект контрактидаги тасдиқланган транзакциялар ЗК прооф (нол билим исботи) томонидан белгиланган транзакциялар тўпламига қатъий боғланмаган бўлиб чиққан.

Бу ҳолат тажовузкорга Ethereum тармоғидаги текширув мантиқини алдаш имконини берди. Натижада хакер ҳақиқий қийматга эга бўлмаган, аммо тизим томонидан тасдиқланган балансларни яратишга муваффақ бўлди ва уларни етти хил актив кўринишида етти марта ечиб олди. Ўғирланган маблағлар орасида 909 дона Ether (ETH), 270 000 дона Даи (DAI) ва 167 дона враппед стакед ETH (вstETH) каби йирик активлар мавжуд.

Июн ойидаги киберҳужумлар кўлами

DeFiLlama маълумотларига кўра, ушбу ҳодиса жорий ойда содир этилган ўн иккинчи йирик хакерлик ҳужуми бўлди. Июн ойининг ўзида крипто-лойиҳалардан жами 44 миллион доллардан ортиқ маблағ ўғирланган. Июн ойидаги энг йирик йўқотишлар қуйидаги лойиҳаларда кузатилди:

  • Humanity Protocol — шахсий калитнинг ошкор бўлиши натижасида 30 миллион доллар йўқотилди;
  • Сйскоин Бридге — сохта исботлаш механизми орқали 8 миллион доллар ўмарилди;
  • Азтек Коннект — смарт-контракт хатоси сабабли 2,1 миллион доллар зарар кўрилди.
Азтек Нетворк — бу Ethereum тармоғида махфийликка йўналтирилган Лаер-2 ечими ҳисобланади. 2022-йилда ишга туширилган Азтек Коннект лойиҳаси эса 2023-йилнинг март ойида эскирган деб эълон қилинган ва жамоа барча ресурсларини кейинги авлод тармоғини ривожлантиришга йўналтирган эди. Шунга қарамай, эски контрактлардаги қолдиқ маблағлар кибержиноятчиларнинг диққат марказида қолмоқда.

Мутахассислар фойдаланувчиларга ва ишлаб чиқувчиларга эскирган платформалардаги ликвидликни ўз вақтида олиб чиқишни ва смарт-контрактлар хавфсизлигини мунтазам равишда аудитдан ўтказишни тавсия қилмоқдалар. Криптовалюта бозори ривожлангани сайин, хакерлик усуллари ҳам мураккаблашиб бормоқда, бу эса рақамли активлар хавфсизлигига янада масъулият билан ёндашишни талаб этади.

АзтекEthereumКриптовалютаКиберхавфсизликБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:3416 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиБугун, 00:10Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиStandard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиБугун, 20:16Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКриптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКеча, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди