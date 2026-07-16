Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқланди

·26·Техно
Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқланди

Киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритувчи Касперскй ГРеАТ мутахассислари фойдаланувчиларнинг криптовалюта маблағлари ва шахсий маълумотларини ўғирлашга ихтисослашган янги ОкоБот зарарли платформасини аниқлашди. Тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра, ушбу киберҳужум кампанияси бир йилдан ортиқ вақтдан бери давом этмоқда ва ҳозирда ҳам фаол босқичда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ОкоБот платформаси ўз ичига 20 дан ортиқ модулларни олади, улар нафақат логин ва паролларни, балки криптоҳамёнларга кириш учун зарур бўлган махфий сид-фразаларни ҳам ўғирлаш имкониятига эга. Зарарли дастур браузерларга жосуслик кенгайтмаларини ўрнатиши, фойдаланувчининг экрандаги ҳаракатларини ёзиб олиши ва клавиатурада босилган ҳар бир тугмани қайд этиши (кейлоггер) мумкин. Бу эса фойдаланувчининг барча рақамли фаолияти хавф остида эканлигини англатади.

Ҳужум усуллари ва ижтимоий муҳандислик

Ҳужумчилар қурбонларни тузоққа туширишда асосан ижтимоий муҳандислик усулларидан фойдаланмоқда. Хусусан, ClickФих схемаси орқали фойдаланувчилар гўёки дастурий хатоликни тузатиш баҳонасида зарарли кодни ишга туширишга мажбур қилинади. Шунингдек, зарарли дастурий таъминот GitHub платформасида қонуний ва фойдали сервислар ниқоби остида тарқатилмоқда.

ОкоБот тизимининг энг хавфли жиҳатларидан бири бу аппарат ҳамёнларига қаратилган ҳужумдир. Махсус модул Trezor ва Ledger каби машҳур аппарат криптоҳамёнлари иловалари ишга туширилишини кузатиб боради. Шундан сўнг, дастур сохта "тизимни тиклаш" саҳифасини чиқаради ва фойдаланувчидан сид-фразани киритишни сўрайди. Бу маълумот қўлга киритилгач, жиноятчилар ҳамёндаги барча маблағларни ўзлаштириб олади.

Мақсадли аудитория ва география

ixbt.com нашрининг хабар беришича, кибержиноятчиларнинг асосий нишони дастурчилар ва бошқа IT-мутахассислари ҳисобланади. Бу бежиз эмас, чунки ушбу тоифадаги фойдаланувчилар кўпинча йирик крипто-активларга эга бўлишади ва GitHub каби платформалардан мунтазам фойдаланишади. Ҳужумлар ҳозирга қадар дунёнинг 25 дан ортиқ мамлакатида, жумладан Бразилия, Канада, Туркия, Мексика ва Ветнамда қайд этилган.

Экспертларнинг таъкидлашича, дастур кодида топилган рус тилидаги артефактлар ушбу кампания ортида турган шахсларнинг келиб чиқиши ҳақида маълум маълумот бериши мумкин. Фойдаланувчиларга қуйидаги хавфсизлик чораларини кўриш тавсия этилади:

  • Номаълум манбалардан ёки GitHub'даги шубҳали репозиторийлардан дастурларни юклаб олмаслик;
  • Ҳеч қачон ва ҳеч қандай сайтда аппарат ҳамёнининг сид-фразасини киритмаслик;
  • Браузер кенгайтмалари рўйхатини мунтазам текшириб туриш;
  • Икки босқичли аутентификация (2FA) тизимидан фойдаланиш.
Ўзбекистонлик криптовалюта ишқибозлари ҳам эҳтиёткор бўлишлари зарур, чунки глобал киберҳужумлар чегараларни билмайди ва маҳаллий фойдаланувчилар ҳам ClickФих каби схемалар қурбонига айланиши ҳеч гап эмас.

КиберхавфсизликКриптовалютаОкоБотGitHubКасперскй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди