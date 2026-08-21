Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишди

·2·Техно
Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишди
Қисқача

Номаълум тажовузкорлар АҚШдаги йирик Блакк Ҳат ва Деф Кон конференсиялари арафасида киберхавфсизлик мутахассисларини сохта криптовалюта тадбири орқали алдаб, Google Docs ёрдамида зарарли дастур ўрнатишга уринган. Фирибгарлар ўзларини етакчи крипто-янгиликлар сайти ходими сифатида таништириб, Х платформасида оммавий жавоблар ва шахсий хабарлар орқали потенсиал қурбонлар билан боғланган.

Киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассисларни нишонга олиш кўпинча хакерлар учун муваффақиятсиз якунланади, чунки бу тоифа вакиллари ҳар қандай ҳужумни тезда фош қилиш малакасига эга. Шунга қарамай, яқинда номаълум тажовузкорлар АҚШдаги йирик Блакк Ҳат ва Деф Кон хавфсизлик конференциялари арафасида сохта криптовалюта тадбири ниқоби остида бир қатор мутахассисларни алдашга уриниб кўрди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри ва Ҳунтресс хавфсизлик фирмаси маълумотларига кўра, фирибгар етакчи крипто-янгиликлар сайти ходими сифатида танишиб, ижтимоий тармоқлардаги Х (собиқ Twitter) платформаси орқали қурбонларни қидирган. Тажовузкор потенциал нишонлар билан оммавий жавоблар ва шахсий хабарлар (ДМ) орқали боғланиб, уларни Google Docs ҳужжатлари ёрдамида зарарли дастур ўрнатишга ундамоқчи бўлган.

Сохта тадбир ва мураккаб тузоқ

Ҳунтресс компанияси мутахассислари эълон қилган тафсилотларга кўра, компания ходимларидан бири бундай шубҳали ҳаракатни сезиб, фирибгарларнинг асл мақсадини ўрганиш учун ўйинни давом эттирган. Бузилган инглиз тилида ёзишган тажовузкор тадбирда қатнашиш режалари билан қизиқиб, таниқли крипто-ресурс томонидан гўё ташкил этилган махсус анжуманни тилга олган.

Шундан сўнг мулоқот давомида сохта конференцияни режалаштириш ҳужжати сифатида кўрсатилган қонуний Google Док ҳаволаси юборилган. Ҳужжатда фойдаланувчини алдаш учун унинг гўё шифрлангани ва ҳимоялангани ҳақида хабар берувчи махсус ён панел (сидебар) акс эттирилган. Асосий мақсад нишонни фирибгар берган сохта шифрлаш калитини киритишга мажбурлаш бўлган.

Зарарли дастурларни тарқатиш усуллари

Ҳунтресс таҳлилига кўра, калитни киритиш жараёни фойдаланувчи қайси операцион тизимдан фойдаланаётганига қараб, macOS ёки Windows учун мўлжалланган зарарли дастурларни ўрнатишга олиб келувчи босқичнинг бошланиши эди. Ён панелни ишончли кўрсатиш учун тажовузкор Google Апп Скрипт платформасидан фойдаланган. Бу дастурчиларга Google Docs интерфейсини меню ва панел билан мослаштириш имконини беради.

Ҳужум давомида хакер қуйидаги зарарли воситаларни ўтказишга уринган:

  • Apple компьютерлари учун мўлжалланган маълумот ўғирловчи инфостеалер дастури
  • Windows учун махсус қайта ишланган масофавий иш столини кузатиш воситаси
  • Ledger криптовалюта ҳамёнининг сохта ўрнатувчиси
Маълум бўлишича, ушбу кампанияни уюштирган аккаунт эгаси TechCrunch нашрининг изоҳ бериш ҳақидаги сўровига жавоб бермаган. Гарчи давлат хакерлари ёки Шимолий Корея гуруҳлари илгари ҳам киберхавфсизлик мутахассисларини ўққа тутган бўлса-да, бу галги уриниш қонуний Google хизматлари ва ҳужжатларидан фойдаланилгани билан бироз ишончлироқ чиққан. Ҳозирча Google компанияси ушбу ҳодиса ёки шунга ўхшаш кампаниялар юзасидан расмий баёнот бермаган.

КиберхавфсизликGoogleДоксХакерларКриптовалютаМалваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиКеча, 21:59Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиЖанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиКеча, 21:29Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиКеча, 20:56Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиКеча, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди