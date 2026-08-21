Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишди
Номаълум тажовузкорлар АҚШдаги йирик Блакк Ҳат ва Деф Кон конференсиялари арафасида киберхавфсизлик мутахассисларини сохта криптовалюта тадбири орқали алдаб, Google Docs ёрдамида зарарли дастур ўрнатишга уринган. Фирибгарлар ўзларини етакчи крипто-янгиликлар сайти ходими сифатида таништириб, Х платформасида оммавий жавоблар ва шахсий хабарлар орқали потенсиал қурбонлар билан боғланган.
Киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассисларни нишонга олиш кўпинча хакерлар учун муваффақиятсиз якунланади, чунки бу тоифа вакиллари ҳар қандай ҳужумни тезда фош қилиш малакасига эга. Шунга қарамай, яқинда номаълум тажовузкорлар АҚШдаги йирик Блакк Ҳат ва Деф Кон хавфсизлик конференциялари арафасида сохта криптовалюта тадбири ниқоби остида бир қатор мутахассисларни алдашга уриниб кўрди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри ва Ҳунтресс хавфсизлик фирмаси маълумотларига кўра, фирибгар етакчи крипто-янгиликлар сайти ходими сифатида танишиб, ижтимоий тармоқлардаги Х (собиқ Twitter) платформаси орқали қурбонларни қидирган. Тажовузкор потенциал нишонлар билан оммавий жавоблар ва шахсий хабарлар (ДМ) орқали боғланиб, уларни Google Docs ҳужжатлари ёрдамида зарарли дастур ўрнатишга ундамоқчи бўлган.
Сохта тадбир ва мураккаб тузоқҲунтресс компанияси мутахассислари эълон қилган тафсилотларга кўра, компания ходимларидан бири бундай шубҳали ҳаракатни сезиб, фирибгарларнинг асл мақсадини ўрганиш учун ўйинни давом эттирган. Бузилган инглиз тилида ёзишган тажовузкор тадбирда қатнашиш режалари билан қизиқиб, таниқли крипто-ресурс томонидан гўё ташкил этилган махсус анжуманни тилга олган.
Шундан сўнг мулоқот давомида сохта конференцияни режалаштириш ҳужжати сифатида кўрсатилган қонуний Google Док ҳаволаси юборилган. Ҳужжатда фойдаланувчини алдаш учун унинг гўё шифрлангани ва ҳимоялангани ҳақида хабар берувчи махсус ён панел (сидебар) акс эттирилган. Асосий мақсад нишонни фирибгар берган сохта шифрлаш калитини киритишга мажбурлаш бўлган.
Зарарли дастурларни тарқатиш усуллариҲунтресс таҳлилига кўра, калитни киритиш жараёни фойдаланувчи қайси операцион тизимдан фойдаланаётганига қараб, macOS ёки Windows учун мўлжалланган зарарли дастурларни ўрнатишга олиб келувчи босқичнинг бошланиши эди. Ён панелни ишончли кўрсатиш учун тажовузкор Google Апп Скрипт платформасидан фойдаланган. Бу дастурчиларга Google Docs интерфейсини меню ва панел билан мослаштириш имконини беради.
Ҳужум давомида хакер қуйидаги зарарли воситаларни ўтказишга уринган:
- Apple компьютерлари учун мўлжалланган маълумот ўғирловчи инфостеалер дастури
- Windows учун махсус қайта ишланган масофавий иш столини кузатиш воситаси
- Ledger криптовалюта ҳамёнининг сохта ўрнатувчиси
…