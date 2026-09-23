Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди

·18·Жамият
Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдураҳмон Ташановнинг Ҳарбий прокуратурага қарши очган даъво иши бўйича суд, ҳуқуқ фаолининг шани ва қадр-қимматини тиклаш ҳамда етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги талабларини қисман қаноатлантирди.
  • Натижада, Ҳарбий прокуратура ҳисобидан Абдураҳмон Ташанов фойдасига жами 15 миллион сўм компенсация, жумладан 5 миллион сўм маънавий ва 10 миллион сўм моддий зарар ундирилиши белгиланди.

Ўзбекистон суд-ҳуқуқ амалиётида давлатнинг энг ёпиқ ва нуфузли тузилмаларидан бири устидан фуқаролик жамияти вакилининг ғалабаси билан якунланган муҳим прецедент қайд этилди. «Эзгулик» инсон ҳуқуқлари жамияти раиси Абдураҳмон Ташановнинг Ҳарбий прокуратура, собиқ ҳарбий прокурор Отабек Холбоев ҳамда терговчи Тимур Муҳитдиновга қарши очган даъво аризаси Тошкент шаҳар Миробод туман судида кўриб чиқилди. Суд ҳуқуқ фаолининг шаъни, қадр-қимматини тиклаш ҳамда етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги даъво талабларини қисман қаноатлантирди.

Суд ҳукмига биноан, Ҳарбий прокуратура ҳисобидан Абдураҳмон Ташанов фойдасига жами 15 миллион сўм миқдорида компенсация — хусусан, 5 миллион сўм маънавий зарар ва 10 миллион сўм моддий зарар ундирилиши белгиланди. Маълум бўлишича, ушбу баҳс шу йилнинг баҳор ойларида Ҳарбий прокуратура томонидан Ташановни интернетда ёлғон ахборот тарқатганликда ноҳақ айблаб, маъмурий жавобгарликка тортишга уриниши ортидан бошланган. Миробод туман суди ҳуқуқ фаолини тўлиқ оқлагач, Ташанов ўзига нисбатан асоссиз айблов қўйган масъул орган ва мансабдор шахсларни судга бериб, якунда ўз ҳақлигини исботлади.

Хўш, ушбу суд қарори Ўзбекистонда сўз эркинлиги ва фуқароларнинг ҳуқуқ-тартибот органларидан зарарни ундириш амалиёти учун қандай аҳамиятга эга, мансабдорлар ўз чўнтагидан жавоб берадими ва бу кейинги ишларга қандай таъсир кўрсатади?

«Оқлов ҳукми, 15 миллионлик товон ва прокуратуранинг хатоси»: Маҳкаманинг 5 та асосий нуқтаси

Миробод туман судида кўриб чиқилган резонансли ишнинг энг муҳим тафсилотлари:

  • 15 миллион сўмлик компенсация: Суд Ҳарбий прокуратура зиммасига 5 млн сўм маънавий ва 10 млн сўм моддий зарарни тўлаб бериш мажбуриятини юклади;

  • Даъвогар ва жавобгарлар: «Эзгулик» раҳбари Абдураҳмон Ташанов бевосита Ҳарбий прокуратура, собиқ прокурор О.Холбоев ва терговчи Т.Муҳитдинов устидан шикоят қилган эди;

  • Баҳордаги ноҳақ айблов: Ҳарбий прокуратура ҳуқуқ фаолини тармоқда «ёлғон маълумот тарқатиш»да айблаб, маъмурий жавобгарликка тортишга уринган;

  • Тўлиқ оқлов: Миробод жиноий суди Ташановнинг ҳаракатларида ҳуқуқбузарлик таркиби йўқлигини аниқлаб, уни тўлиқ оқлаган эди;

  • Суд амалиётидаги муҳим бурилиш: Фуқаро ўзини ноҳақ судга судраган тергов органидан зарарни юридик асосда муваффақиятли ундириб олди.

Абдураҳмон Ташановнинг суд иши: Ноҳақ айбловдан товон пулигача

Ишнинг босқичлари ва судда қайд этилган натижалар таққоси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Ҳарбий прокуратуранинг ҳаракати (Баҳор ойлари)

Миробод судининг якуний ажрими

Қўйилган айблов

Интернетда ёлғон хабар тарқатганлик даъвоси

Айблов асоссиз деб топилиб, оқлов чиқарилган

Ҳаракат характери

Ҳуқуқ ҳимоячисини маъмурий жавобгарликка тортиш

Ноҳақ айблов сифатида расман тан олинди

Кўрилган даъво

Шаън, қадр-қиммат ва етказилган зарарни қоплаш

Ундирилган маънавий зарар

5 000 000 сўм

Ундирилган моддий зарар

10 000 000 сўм (адвокат ва сарф-харажатлар)

Жавобгар тузилма

Ҳарбий прокуратура ва мансабдор шахслар

Ҳарбий прокуратура бюджети ҳисобидан тўланади

Ҳуқуқий экспертиза ва эксперт фикри: Нега бу қарор жамият учун муҳим?

Ҳуқуқшунослар, адвокатлар ва фуқаролик жамияти фаолларининг хулосалари:

  • Институционал масъулият прецеденти: Одатда тергов ёки прокуратура органлари ўзлари ноҳақ айблаган фуқаролардан узр сўраш ёки моддий зарарни қоплаш амалиётидан қочишга уринади; Ташанов иши давлат органининг ҳам фуқаролар олдида қонун олдида тенг жавобгар эканини кўрсатди;

  • Сўз эркинлиги ва журналистик суриштирувлар учун қалқон: Ижтимоий тармоқларда танқидий фикр билдирган фаоллар ва блогерларни «ёлғон хабар тарқатиш» баҳонаси билан босимга олиш амалиёти ушбу суд қароридан сўнг жиддий тўсиққа учрайди;

  • Моддий харажатларнинг қопланиши: 10 миллион сўмлик моддий зарар адвокатлик хизматлари ва суд сарсонгарчиликлари учун адолатли компенсация бўлиб, ноҳақ жабрланган бошқа фуқароларга ҳам суд орқали харажатларни қайтариб олишга йўл очади;

  • Регресс тартибида ундириш масаласи: Мутахассисларнинг фикрича, компенсация давлат бюджетидан (солиқ тўловчилар ҳисобидан) тўланмаслиги, балки ноқонуний қарор қабул қилган аниқ терговчи ва прокурорнинг шахсий маошидан регресс тартибида қайтариб олиниши лозим.

Абдураҳмон Ташановнинг қонуний кураши давлат органларининг асоссиз айбловлари жавобгарсиз қолмаслигини амалда кўрсатиб берди.

Сизнингча, давлат идоралари томонидан ноҳақ айбланиб оқланган фуқароларга тўланадиган 15 миллион сўмлик товон пули уларнинг обрўси ва сарсон бўлганига муносибми? Энг муҳими, бу маблағ давлат бюджетидан эмас, айнан хатога йўл қўйган терговчи ва прокурорларнинг шахсий чўнтагидан ундирилиши керакми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фуқаролик жамияти учун ўта муҳим бўлган ушбу таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!

Абдураҳмон ТашановҲарбий прокуратураМиробод туман суди15 миллион сўм компенсация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлдиКеча, 19:385-синф ўқувчиси отасининг Tracker автомобилини бошқарди5-синф ўқувчиси отасининг Tracker автомобилини бошқардиКеча, 18:29Бешариқда аёл 3 нафар фарзанди билан уйга киритилди Бешариқда аёл 3 нафар фарзанди билан уйга киритилди Кеча, 18:11"Ўзбек Мессиси" пайдо бўлди: дўппи кийган эркак ижтимоий тармоқни ҳайратда қолдирди (видео)"Ўзбек Мессиси" пайдо бўлди: дўппи кийган эркак ижтимоий тармоқни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 18:07Ўқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилдиЎқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилдиКеча, 17:55Намангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқдаНамангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқдаКеча, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ