Сирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилди

·36·Жамият
Сирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилди

Суд қарори ижросини таъминлаш доирасида Мажбурий ижро бюроси Сирдарё туман бўлими давлат ижрочилари томонидан тадбиркорлик субъекти манфаати ҳимоя қилинди.

Суд қарорига асосан, қарздор корхонадан ундирувчи «E.G.A» МЧЖ фойдасига 1 млрд. 298 млн. сўм қарзни ундириш белгиланган.

Қарздорлик белгиланган муддатда ихтиёрий равишда тўланмаганлиги сабабли, давлат ижрочилари томонидан мажбурий ижро ҳаракатлари олиб борилди. Жумладан, қарздор корхонанинг банк ҳисобварақларига банд солиниб, унга тегишли мол-мулклар хатланди.

Кўрилган чоралар натижасида 1 млрд. 298 млн. сўм қарздорлик тўлиқ ундирилиб, ундирувчи МЧЖнинг банк ҳисобварағига ўтказиб берилди.

Шу тариқа, суд қарори ижроси таъминланиб, тадбиркорнинг қонуний манфаатлари тикланди. 

Бюронинг Сирдарё туман бўлими

Мажбурий ижро бюросиСирдарё туман бўлимиE.G.A МЧЖқарз ундириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда 10 август 12:47Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Бюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаБюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқда16 сентябр 21:54Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилдиМирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди30 сентябр 12:22«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди10 август 20:59Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилди29 июл 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?