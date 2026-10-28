МИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирди

·38·Жамият
МИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирди

Мажбурий ижро бюросининг Самарқанд вилояти бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан энергия ресурслари соҳасидаги қарздорликларни ундириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг ўтган даври мобайнида «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 3 294 та ижро ҳужжати бўйича 89,4 млрд сўм қарздорлик амалда ундирилди.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздорларга тегишли 5,3 млрд сўмлик мол-мулк хатланиб, уларни электрон савдолар орқали сотиш чоралари кўрилмоқда.

Мисол учун, Каттақўрғон туманлараро иқтисодий судининг 2025 йил 11 августдаги ижро варақасига асосан, «CH-Q.SH.S.-Ф/Х.»дан ундирувчи «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 529 млн. сўм қарзни ундириш белгиланган. Олиб борилган ижро ҳаракатлари натижасида қарздорлик тўлиқ ундирилди.

Шунингдек, фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида, жумладан, шанба ва якшанба кунлари уларнинг хонадонларида бўлиш эҳтимолини инобатга олган ҳолда, суд ҳужжатларининг мазмунини тушунтириш ҳамда қарздорликни бартараф этиш бўйича тегишли чоралар кўрилмоқда.

Бу борадаги ижро ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Мажбурий ижро бюросиҲудудий электр тармоқлариСамарқанд вилоятиЭнергия ресурслари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатландиСамарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатланди23 сентябр 21:19Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди28 июл 12:22Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқланди29 июн 08:36Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Бюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаБюронинг Элликқалъа туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқда16 сентябр 21:5468 бола вафоти ортидан "Док-1 Макс" бўйича янги маълумот68 бола вафоти ортидан "Док-1 Макс" бўйича янги маълумот7 октябр 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди