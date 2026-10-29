Тўёна олгандан кейин уни қайтариш керакми? Тўёна олган одам қарздор ҳисобланадими?

·1·Жамият
Тўёна олгандан кейин уни қайтариш керакми? Тўёна олган одам қарздор ҳисобланадими?

Тўй, суннат тўйи ва бошқа оилавий маросимларда қариндошлар, дўстлар ва танишлар бир-бирига пул ёки совға беришади. Халқимиз орасида буни тўёна деб аташади. Аммо тўёна билан боғлиқ бир савол кўпчиликни ўйлантиради: бировдан тўёна олган одам кейинчалик уни қайтариши шартми? Тўёна берган кишининг ўзи маросим қилса, аввал олган маблағини айнан ўша миқдорда қайтариши керакми? Шариат нуқтаи назаридан тўёна олган киши қарздор ҳисобланадими?

Бу саволларга жавоб беришда тўёна қандай ниятда ва қандай шартлар асосида берилганини аниқлаш муҳим. Чунки ҳадя сифатида берилган тўёна билан қайтариш шарти асосида берилган маблағ бир хил эмас.

Тўёна шариатда қарз ҳисобланадими?

Исломда ҳадя қилиш ва бошқаларга яхшилик улашиш рағбатлантирилган амаллардан ҳисобланади. Инсон бировга ўз ихтиёри билан, ҳеч қандай эваз ёки қайтариш шартини қўймасдан пул ёки совға берса, бу ҳадя ҳисобланиши мумкин.

Ҳадянинг асосий хусусияти шундаки, уни берган киши эвазига албатта бирор нарса олишни шарт қилмайди. Шу сабабли, тўёна ҳам ихтиёрий ҳадя сифатида берилган бўлса, уни олган одам автоматик равишда қарздор бўлиб қолмайди.

Масалан, бир киши қариндошининг тўйига бориб, унга бир миллион сўм тўёна берди. Бу маблағ ҳадя сифатида берилган ва уни кейинчалик қайтариш ҳақида келишув бўлмаган бўлса, тўёна олган киши мазкур пулни қарз сифатида қайтариши шарт эмас.

Бироқ ҳаётда барча тўёна бир хил мақсадда берилмайди. Айрим оилаларда тўёна ўзаро ёрдам ва ҳадя сифатида берилади, бошқа ҳолатларда эса томонлар кейинчалик худди шундай маблағни қайтаришни олдиндан келишиб олишлари мумкин.

Шунинг учун фақат маблағнинг «тўёна» деб аталишига қараб унинг шаръий ҳукмини белгилаб бўлмайди. Унинг қандай шартлар билан берилгани ҳам ҳисобга олиниши лозим.

Тўёна олган одам уни қайтаришга мажбурми?

Бу саволга жавоб бериш учун икки хил ҳолатни фарқлаш керак.

Биринчи ҳолат — тўёна ҳадя сифатида берилган.

Агар инсон бировнинг тўйи ёки бошқа маросимига бориб, унга ҳеч қандай қайтариш шартисиз пул берса, бу ҳадя бўлиши мумкин. Бундай вазиятда тўёна олган кишининг зиммасида автоматик равишда қарз пайдо бўлмайди.

Кейинчалик тўёна берган кишининг ўзи маросим қилса ҳам, аввалги тўёна миқдорини айнан қайтариш мажбурияти фақат шунинг ўзи билан юзага келмайди.

Иккинчи ҳолат — маблағ қайтариш шарти билан берилган.

Агар томонлар пулни ҳадя эмас, балки қарз ёки кейинчалик қайтарилиши керак бўлган маблағ сифатида беришга келишган бўлса, бу ҳолатда масала бошқача бўлади. Қарзни қайтариш мажбурияти бор, чунки маблағ қайтариш шарти билан берилган.

Бунда тўёна деб аталган маблағнинг аслида қандай келишув асосида берилгани муҳим аҳамиятга эга.

Шунинг учун тўёна олган ҳар бир одамни қарздор деб ҳисоблаш ҳам, барча тўёна ҳолатларини бир хил баҳолаш ҳам тўғри эмас.

«Мен сенга берганман, энди сен ҳам беришинг шарт» дейиш мумкинми?

Одамлар орасида «Мен сенинг тўйингда фалон миқдорда тўёна берганман, энди сен ҳам менинг тўйимда шунча беришинг керак», деган гаплар тез-тез учрайди.

Бундай талабнинг ўзи аввалги тўёна шаръан қарз бўлганини англатмайди. Агар маблағ дастлаб ҳадя сифатида берилган бўлса, кейинчалик уни мажбурий равишда қайтариш талабини қўйиш учун алоҳида асос керак.

Албатта, одамлар ўртасида ўзаро ёрдам, меҳр-оқибат ва яхшиликни қайтаришга интилиш яхши фазилатлардандир. Инсон ўзига яхшилик қилган кишини эслаши, унинг қувончли кунларида имкони борича ёрдам бериши мақтовга лойиқ.

Бироқ яхшиликни қадрлаш билан уни мажбуриятга айлантириш бир хил нарса эмас.

Агар тўёна бериш фақат одамлардан қарздор қилиб қўйиш, кейинчалик улардан кўпроқ маблағ талаб қилиш мақсадида амалга оширилса, бу одат ўзаро меҳр-оқибат ўрнига босим ва норозиликни келтириб чиқариши мумкин.

Урф-одат шариатда қандай аҳамиятга эга?

Ислом ҳуқуқида урф-одат муайян масалаларни тушуниш ва баҳолашда эътиборга олиниши мумкин. Аммо ҳар қандай урф-одат ўз-ўзидан шаръий мажбурият яратмайди.

Масалан, айрим жойларда тўёна дафтарга ёзиб борилади ва одамлар кейинчалик бир-бирларининг маросимларида шу миқдорга яқин маблағ беришга ҳаракат қилади. Бу ўзаро ёрдамни тартибга солувчи ижтимоий одат бўлиши мумкин.

Лекин бундай одатнинг мавжудлиги ҳар бир тўёна албатта қарз эканини англатмайди. Масаланинг ҳукми томонларнинг нияти, келишуви ва мазкур урф-одатнинг аниқ мазмунига боғлиқ.

Агар тўёна бериш пайтида уни кейинчалик қайтариш ҳақида ўзаро келишув бўлган бўлса, бу келишувнинг шартлари алоҳида кўриб чиқилиши керак. Агар бундай келишув бўлмаган бўлса, фақат «бизда шундай одат бор» деган гапнинг ўзи ҳар доим ҳам қарз мажбуриятини исботламайди.

Шу боис аниқ бир вазиятда тўёна ҳадями ёки қайтарилиши лозим бўлган маблағми, деган саволга жавоб бериш учун ҳолатни тўлиқ ўрганиш зарур.

Тўёна қайтарилмаса, гуноҳ бўладими?

Бу масалада ҳам ҳадя ва қарзни фарқлаш лозим.

Агар пул қарз сифатида берилган бўлса, уни имкони бўла туриб қайтармаслик бошқа инсоннинг ҳаққини поймол қилишга олиб келиши мумкин. Исломда одамлар ҳаққига риоя қилиш ва қарз мажбуриятини бажариш муҳим ҳисобланади.

Аммо тўёна ҳеч қандай қайтариш шартисиз ҳадя қилинган бўлса, уни кейинчалик айнан ўша миқдорда қайтармагани учун инсонни автоматик равишда қарздор ёки гуноҳкор деб бўлмайди.

Шу билан бирга, ўзаро ёрдам ва меҳр-оқибатни сақлаш ҳам муҳим. Имкони бўлган инсон аввал унга яхшилик қилган кишининг маросимида иштирок этиши, кўнглини кўтариши ва имкони доирасида ёрдам бериши яхши амалдир.

Бироқ бундай ёрдамнинг маънавий қадрини сақлаш учун уни мажбурий тўловга айлантирмаслик лозим.

Хулоса: тўёна ҳадями ёки қарзми — асосий масала шу

Шариат нуқтаи назаридан тўёна масаласида энг муҳим жиҳат — маблағ қандай ният ва шартлар билан берилганидир.

Агар тўёна ихтиёрий ҳадя сифатида берилган бўлса, уни олган киши автоматик равишда қарздор бўлмайди ва маблағни айнан ўша миқдорда қайтаришга мажбур эмас. Агар у қарз ёки қайтариш шарти билан берилган бўлса, мажбурият келишувга мувофиқ баҳоланади.

Шунингдек, одамлар орасидаги урф-одатни шариатдаги қарз мажбурияти билан аралаштириб юбормаслик керак. Тўёна беришнинг мақсади ўзаро ҳурмат, қувончга шерик бўлиш ва ёрдам кўрсатиш бўлса, бу муносабатларни пул ҳисоб-китобига айлантирмаслик маъқул.

Эслатма: бу мақола умумий тушунтириш хусусиятига эга. Аниқ бир ҳолатда тўёна қарз ҳисобланадими ёки ҳадями, деган саволга шаръий ҳукм бериш учун томонлар ўртасидаги келишув ва маҳаллий урф-одатнинг мазмунини билиш лозим. Шунинг учун бундай ҳолатларда ишончли муфтий ёки малакали ислом ҳуқуқшуносига мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ.

ТўёнаИслом ҳуқуқиҲадяҚарз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)Муниса Ризаева ўз мухлисасининг никоҳ оқшомида даврани қиздирди (видео)9 октябр 11:34Боғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўладиБоғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўлади23 октябр 21:57Оққўрғонда кредит қарздорлиги учун гаровдаги бино 1 млрд. 499 млн. сўмга сотилдиОққўрғонда кредит қарздорлиги учун гаровдаги бино 1 млрд. 499 млн. сўмга сотилди23 октябр 19:37Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалди27 август 00:26Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезони15 июн 17:08 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди