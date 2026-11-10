МИБ: Фермер хўжалигининг электр энергиясидан қарзи тўлиқ ундирилди
1 дақиқа ўқиш4
Мажбурий ижро бюроси Сирдарё туман бўлими томонидан қарздор фермер хўжалигидан электр энергияси учун 25 млн. 310 минг сўм қарздорликни ундириш юзасидан суд ҳужжати ижроси таъминланди.
Суд қарори талаблари белгиланган муддатда ихтиёрий равишда бажарилмаганлиги сабабли, қарздорнинг мол-мулки хатланиб, банк ҳисоб рақамига тақиқ қўйилди.
Кўрилган мажбурий ижро чоралари натижасида 25 млн. 310 минг сўм қарздорлик тўлиқ ундирилиб, «Ҳудудий электр тармоқлари» корхонаси ҳисоб рақамига ўтказиб берилди.
Шунингдек, қарздорликни ўз вақтида ихтиёрий равишда бартараф этмаганлиги учун қарздордан 1 млн. 300 минг сўм ижро йиғими ҳам ундирилди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…