Эҳсонни менсимаган “кичик товламачи”: қозоғистонлик меҳмонлар ҳайратда қолди (видео)

·58·Жамият
Эҳсонни менсимаган “кичик товламачи”: қозоғистонлик меҳмонлар ҳайратда қолди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистондан келган сайёҳлар Тошкентда 5 минг сўм эҳсон қилмоқчи бўлганларида, вояга етмаган бола улардан 100 минг сўм талаб қилиб, ҳақоратлаган.
  • Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.
  • Жамоатчилик бу каби воқеалар сайёҳлик имиджига путур етказиши ва болалар ортида уюшган гуруҳлар туриши мумкинлигидан хавотир билдирди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу ҳолатни ўрганиб, тегишли чоралар кўриши талаб этилмоқда.

Тошкент шаҳрининг гавжум савдо расталаридан бирида юз берган кўнгилсиз ҳолат тасвирланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамалар ва эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Қўшни Қозоғистондан пойтахтимизга саёҳатга келган меҳмонлар кўчада пул сўраб турган вояга етмаган болага 5 минг сўм эҳсон қилмоқчи бўлишганда, кутилмаган муомала ва агрессияга дуч келишди.

«5 минг эмас, 100 минг берасан!»: Воқеа қандай юз берди?

Тасвирларда бозор ҳудудида овқатланаётган сайёҳлар ёнига келган боланинг ўзини тутиши яққол кўринади:

  • Эҳсонни рад этиш: Қозоғистонлик сайёҳлар кўчада юрган болакайга ёрдам бериш ниятида 5 000 сўмлик купюрани узатишади;

  • Катта сумма талаби ва норозилик: Бола ушбу пулни олишни истамай, намойишкорона юзини буради ва меҳмонлардан 100 минг сўм беришни талаб қилади;

  • Сўкиниш ва беодоблик: Сайёҳлар бундай катта миқдордаги пулни беришдан бош тортгач, вояга етмаган бола меҳмонларни турли ҳақоратли сўзлар билан сўкиб, қўл ҳаракатлари орқали тажовузкор муносабат кўрсатиб кетган;

  • Сайёҳларнинг ҳайрати: Кутилмаган муомаладан шок ҳолатига тушган меҳмонлар ушбу ҳолатни телефон камерасига муҳрлаб, тармоқларга жойлашган.

Жамоатчилик эътирози: Болалар ортида кимлар турибди?

Мазкур воқеа фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга ва жиддий саволларга сабаб бўлди:

  • Сайёҳлик имижига зарба: Шаҳримизга келаётган хорижлик сайёҳлар қаршисида бундай ҳолатларнинг юз бериши ўзбек халқининг азалий меҳмондўстлиги, маданияти ва шаҳар хавфсизлиги имижига жиддий путур етказади;

  • Ота-оналар ва назоратсизлик масаласи: Тармоқ кузатувчилари вояга етмаган боланинг бу қадар беодоблиги ва назоратсиз кўчада тиланчилик билан шуғулланишига унинг ота-онаси бевосита жавобгар эканини таъкидламоқда;

  • «Тиланчилик бизнеси» хавфи: Кўпчилик болаларнинг бундай «аниқ тактика» билан катта суммалар талаб қилиши уларнинг ортида уларни бошқариб турган учинчи шахслар ёки уюшган гуруҳлар туриши мумкинлигидан далолат беришини билдирмоқда.

Жамоатчилик фаоллари ҳуқуқ-тартибот идоралари ва вояга етмаганлар билан ишлаш инспекциясидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганиб, боланинг ота-онасига нисбатан қонуний чоралар кўришни талаб қилмоқда.

Тошкент бозориҚозоғистонлик сайёҳларбола талаб қилган пулТошкент видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)5 октябр 12:32Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...13 июн 17:12Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)17 август 11:38Вирусли видео: BYDда осилиб қолган қувватлаш шнури билан кетаётган аёл ҳайратга солдиВирусли видео: BYDда осилиб қолган қувватлаш шнури билан кетаётган аёл ҳайратга солдиБугун 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?