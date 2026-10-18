Эҳсонни менсимаган “кичик товламачи”: қозоғистонлик меҳмонлар ҳайратда қолди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистондан келган сайёҳлар Тошкентда 5 минг сўм эҳсон қилмоқчи бўлганларида, вояга етмаган бола улардан 100 минг сўм талаб қилиб, ҳақоратлаган.
- Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.
- Жамоатчилик бу каби воқеалар сайёҳлик имиджига путур етказиши ва болалар ортида уюшган гуруҳлар туриши мумкинлигидан хавотир билдирди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу ҳолатни ўрганиб, тегишли чоралар кўриши талаб этилмоқда.
Тошкент шаҳрининг гавжум савдо расталаридан бирида юз берган кўнгилсиз ҳолат тасвирланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамалар ва эътирозларга сабаб бўлмоқда.
Қўшни Қозоғистондан пойтахтимизга саёҳатга келган меҳмонлар кўчада пул сўраб турган вояга етмаган болага 5 минг сўм эҳсон қилмоқчи бўлишганда, кутилмаган муомала ва агрессияга дуч келишди.
«5 минг эмас, 100 минг берасан!»: Воқеа қандай юз берди?
Тасвирларда бозор ҳудудида овқатланаётган сайёҳлар ёнига келган боланинг ўзини тутиши яққол кўринади:
Эҳсонни рад этиш: Қозоғистонлик сайёҳлар кўчада юрган болакайга ёрдам бериш ниятида 5 000 сўмлик купюрани узатишади;
Катта сумма талаби ва норозилик: Бола ушбу пулни олишни истамай, намойишкорона юзини буради ва меҳмонлардан 100 минг сўм беришни талаб қилади;
Сўкиниш ва беодоблик: Сайёҳлар бундай катта миқдордаги пулни беришдан бош тортгач, вояга етмаган бола меҳмонларни турли ҳақоратли сўзлар билан сўкиб, қўл ҳаракатлари орқали тажовузкор муносабат кўрсатиб кетган;
Сайёҳларнинг ҳайрати: Кутилмаган муомаладан шок ҳолатига тушган меҳмонлар ушбу ҳолатни телефон камерасига муҳрлаб, тармоқларга жойлашган.
Жамоатчилик эътирози: Болалар ортида кимлар турибди?
Мазкур воқеа фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга ва жиддий саволларга сабаб бўлди:
Сайёҳлик имижига зарба: Шаҳримизга келаётган хорижлик сайёҳлар қаршисида бундай ҳолатларнинг юз бериши ўзбек халқининг азалий меҳмондўстлиги, маданияти ва шаҳар хавфсизлиги имижига жиддий путур етказади;
Ота-оналар ва назоратсизлик масаласи: Тармоқ кузатувчилари вояга етмаган боланинг бу қадар беодоблиги ва назоратсиз кўчада тиланчилик билан шуғулланишига унинг ота-онаси бевосита жавобгар эканини таъкидламоқда;
«Тиланчилик бизнеси» хавфи: Кўпчилик болаларнинг бундай «аниқ тактика» билан катта суммалар талаб қилиши уларнинг ортида уларни бошқариб турган учинчи шахслар ёки уюшган гуруҳлар туриши мумкинлигидан далолат беришини билдирмоқда.
Жамоатчилик фаоллари ҳуқуқ-тартибот идоралари ва вояга етмаганлар билан ишлаш инспекциясидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганиб, боланинг ота-онасига нисбатан қонуний чоралар кўришни талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…