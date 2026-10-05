Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрининг Сергели туманида собиқ севгилисини шантаж қилган шахс қўлга олинди.
- У аёлнинг оиласи бузилиши хавфидан фойдаланиб, ундан 6 миллион сўм талаб қилган.
- Аёл ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилганидан сўнг, гумонланувчи пулни олаётган вақтида ушланди.
- Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Тошкент шаҳрининг Сергели туманида ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан навбатдаги тезкор тадбир ўтказилиб, собиқ севгилисини шантаж қилиш йўли билан пул талаб қилган шахс ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Оила қуриб кетган аёлнинг тинчини бузиб, йўқ суратлар орқали уни боши берк кўчага киритмоқчи бўлган эркакнинг жиноий режаси тезкор хизматлар аралашуви билан чипакка чиқди.
Маълум бўлишича, ушбу шахс жабрланувчи билан аввал мулоқотда бўлган, бироқ қиз бошқа инсонга турмушга чиққанидан сўнг ундан ноқонуний равишда пул ундириш пайига тушган.
«Қўлимда расми бўлмаса ҳам...» — Қўрқитиш сценарийси
Қўлга олинган сирдарёлик фуқаро ўз кўрсатмасида содир этган қилмишини тўлиқ тан олиб, шантаж жараёни қандай ташкил этилганини очиқлади:
«Биз бирга гаплашиб юрардик, кейин у бошқа йигитга эрга тегиб кетди. Гарчи қўлимда унинг ҳеч қандай шармандали ёки очиқ расми бўлмаса ҳам, “агар пул бермасанг, эрингга кўрсатаман” деб қўрқитдим ва қиздан 6 миллион сўм миқдорида пул талаб қилдим».
Жабрланувчи аёл сохта таҳдидлар ва оиласи бузилиб кетиши хавфи остида қолгач, ўз вақтида ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилишга қарор қилган.
Сергелидаги тезкор қўлга олиш
Тошкент шаҳар ИИББ тезкор хизмат ходимлари томонидан Сергели тумани ҳудудида ўтказилган махсус операция давомида гумонланувчи фуқаро талаб қилинган пулларни қабул қилиб олаётган вақтида воқеа жойида ушланди.
Ҳолат юзасидан масъул идоралар томонидан тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб, мазкур шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…