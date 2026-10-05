Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)

·4·Жамият
Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрининг Сергели туманида собиқ севгилисини шантаж қилган шахс қўлга олинди.
  • У аёлнинг оиласи бузилиши хавфидан фойдаланиб, ундан 6 миллион сўм талаб қилган.
  • Аёл ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилганидан сўнг, гумонланувчи пулни олаётган вақтида ушланди.
  • Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Тошкент шаҳрининг Сергели туманида ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан навбатдаги тезкор тадбир ўтказилиб, собиқ севгилисини шантаж қилиш йўли билан пул талаб қилган шахс ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Оила қуриб кетган аёлнинг тинчини бузиб, йўқ суратлар орқали уни боши берк кўчага киритмоқчи бўлган эркакнинг жиноий режаси тезкор хизматлар аралашуви билан чипакка чиқди.

Маълум бўлишича, ушбу шахс жабрланувчи билан аввал мулоқотда бўлган, бироқ қиз бошқа инсонга турмушга чиққанидан сўнг ундан ноқонуний равишда пул ундириш пайига тушган.

«Қўлимда расми бўлмаса ҳам...» — Қўрқитиш сценарийси

Қўлга олинган сирдарёлик фуқаро ўз кўрсатмасида содир этган қилмишини тўлиқ тан олиб, шантаж жараёни қандай ташкил этилганини очиқлади:

«Биз бирга гаплашиб юрардик, кейин у бошқа йигитга эрга тегиб кетди. Гарчи қўлимда унинг ҳеч қандай шармандали ёки очиқ расми бўлмаса ҳам, “агар пул бермасанг, эрингга кўрсатаман” деб қўрқитдим ва қиздан 6 миллион сўм миқдорида пул талаб қилдим».

Жабрланувчи аёл сохта таҳдидлар ва оиласи бузилиб кетиши хавфи остида қолгач, ўз вақтида ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилишга қарор қилган.

Сергелидаги тезкор қўлга олиш

Тошкент шаҳар ИИББ тезкор хизмат ходимлари томонидан Сергели тумани ҳудудида ўтказилган махсус операция давомида гумонланувчи фуқаро талаб қилинган пулларни қабул қилиб олаётган вақтида воқеа жойида ушланди.

Ҳолат юзасидан масъул идоралар томонидан тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб, мазкур шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Сергели туманиТошкент ИИББшарҳатПул талаб қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди1 сентябр 15:04Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда14 август 17:46Самарқандда севгилисини жонига қасд қилишга мажбурлаган йигитга ҳукм ўқилдиСамарқандда севгилисини жонига қасд қилишга мажбурлаган йигитга ҳукм ўқилди13 май 20:06Отахон «Marry me» билан севгилисини ҳайратда қолдирдиОтахон «Marry me» билан севгилисини ҳайратда қолдирди23 июл 18:4914 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди14 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди30 апрел 19:20Наманганда рашк қурбони бўлган 11-синф қизининг аянчли қисматиНаманганда рашк қурбони бўлган 11-синф қизининг аянчли қисмати11 май 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди