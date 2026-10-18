Андижонда ҳайдовчи рулда ухлаб қолиб, Damas’ни ағдариб юборди

·34·Жамият
Андижонда ҳайдовчи рулда ухлаб қолиб, Damas’ни ағдариб юборди

Андижон вилоятининг Асака туманида ҳайдовчи рулда ухлаб қолиши оқибатида Damas автомашинаси дарахтга урилиб, ағдарилди. Ҳодиса 17 октябрь куни соат 23:00 ларда «Асака — Қува» йўлининг Ниёзботир маҳалласи ҳудудидан ўтган қисмида содир бўлган.

Маълум қилинишича, 2004 йилда туғилган ҳайдовчи ҳаракат вақтида ухлаб қолган ва бошқарувни йўқотган. Автомобиль йўл четидаги дарахтга урилиб, ағдарилиб кетган.

Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган, аммо машинага техник зарар етган. Ҳозирда ҳолат юзасидан суриштирув олиб борилмоқда.

ЙҲХБ ҳайдовчиларни чарчаган ёки уйқусиз ҳолатда машина бошқармасликка чақирди. Уйқу босганда хавфсиз жойда тўхтаб, дам олиш тавсия этилди.

Андижон вилоятиАсака туманиDamas автомашинасиТранспорт хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиТошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлди21 сентябр 11:24Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди12 сентябр 07:21Damas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилдиDamas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилди13 октябр 05:15Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунланди19 июн 02:26Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиЖиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди25 сентябр 12:52Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди26 июл 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?