Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди

·45·Жамият
Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди

Самарқанд шаҳри кўчаларидан бирида тунги вақтда содир бўлган даҳшатли ҳолат бутун жамоатчиликни ларзага солди. Кузатув камераси объективига муҳрланган тасвирларда белгиланган пиёдалар ўтиш жойидан («зебра») хотиржам ўтаётган бир неча нафар бегуноҳ фуқаро, жумладан аёллар ва ёшларнинг ҳаёти қил устида қолгани яққол кўринади. Юқори тезликда учиб келган қора рангли «Малибу» автомобили ҳайдовчиси пиёдалар йўлида ҳатто тормоз босишга ҳам уринмай, одамларнинг биқинидан шиддат билан ўтиб кетган. Агар йўловчиларнинг чаққонлиги ва тасодифий бир сониялик тўхташ бўлмаганида, шаҳар марказида оммавий қурбонлар билан тугайдиган даҳшатли фожиа юз бериши муқаррар эди. Хўш, тунги соат 22:15 да содир бўлган бу воқеа тафсилотлари қандай, камера тасвирлари нималарни кўрсатмоқда ва «учар» ҳайдовчига нисбатан қандай жазо кутилмоқда?

Соат 22:15 даги даҳшат: Камера кадрларидаги бир неча сантиметрлик мўъжиза

Кузатув камераларида муҳрланган хронология ҳақиқий триллер саҳнасини эслатади:

  • Белгиланган пиёдалар йўлаги: Бир гуруҳ фуқаролар, жумладан ёшлар ва аёллар тунги соат 22:15 атрофида барча қоидаларга риоя қилган ҳолда пиёдалар ўтиш йўлакчасидан кўчанинг нариги томонига ўта бошлаган;

  • «Учар» тезлик ва тормозсиз ҳаракат: Тасвирлардан кўриниб турибдики, катта тезликда яқинлашиб келган «Малибу» йўл чизиғи олдида тезликни умуман пасайтирмаган ва пиёдаларга йўл бериш қоидасини писанд қилмаган;

  • Атиги бир неча сантиметр: Машина пиёдалардан атиги бир неча сантиметр масофада учиб ўтган. Гуруҳдаги одамлар ваҳима ичида четга қочишга улгурган, ортда қолган йўловчилар эса шок ҳолатида тахтадек қотиб қолган;

  • Тўхтамасдан қочиб кетиш: Ҳайдовчи бир неча инсон ҳаётига деярли нуқта қўяёзганини кўра-била туриб, тўхташ ўрнига тезликни ошириб, қоронғилик қаърига ғойиб бўлган.

«Зебра» нега хавфсиз бўлмай қолмоқда? Йўллардаги жазосизлик ҳисси

Ушбу ҳодиса Самарқанд ва умуман республика йўлларидаги пиёдалар хавфсизлиги муаммосини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди:

  • Пиёдалар ўтиш жойига ҳурматсизлик: Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойига яқинлашганда ҳайдовчи тезликни секинлаштириши ва одамларга йўл бериши шарт бўлса-да, «учар» ҳайдовчилар бу нормани очиқчасига оёқости қилмоқда;

  • Тунги пойгалар хавфи: Айниқса кечки вақтларда кўчалар бўшаб қолгач, айрим ҳайдовчилар шаҳар марказини автодромга айлантириб, аҳоли осойишталиги ва ҳаётига очиқ таҳдид солмоқда;

  • Камералар ва видеодалиллар: Бахтли тасодиф туфайли ҳеч ким жароҳатланмаган бўлса-да, ҳодиса жойидаги сифатли видеокузатув ёзувлари қоидабузар транспорт воситасини ва унинг давлат рақамини аниқлаш учун етарли асос ҳисобланади.

Ҳайдовчини нима кутмоқда? ИИБ ва ЙҲХХга мурожаат

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу кадрлар кенг жамоатчиликнинг жиддий ғазабига сабаб бўлди:

  • Шахсини зудлик билан аниқлаш талаби: Мухлислар ва шаҳар аҳолиси Самарқанд вилояти ИИБ ЙҲХБдан видеодаги транспорт воситаси ва унинг ҳайдовчисини тезкорлик билан топишни талаб қилмоқда;

  • Қаттиқ жавобгарлик: Бундай ҳаракат шунчаки қоидабузарлик эмас, балки атрофдагилар ҳаётига қасддан хавф туғдириш сифатида малакаланиши ва ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилишгача бўлган қатъий чоралар кўрилиши кераклиги таъкидланмоқда;

  • Жазонинг муқаррарлиги: Йўллардаги бундай бебошлик фақат кескин жазо чоралари ва жамоатчилик назорати орқалигина жиловланиши мумкин.

Бир сониялик эътиборсизлик ёки кибр бир неча оиланинг умрбод фожиасига айланиши мумкин эди. Самарқанддаги ушбу воқеа барча ҳайдовчиларга тезликни пасайтириш ва пиёдалар ҳаётини асраш бўйича навбатдаги оғир ва жиддий огоҳлантириш бўлди.

Сизнингча, пиёдалар ўтиш жойларида одамларга йўл бермай, уларнинг ҳаётини қил устида қолдирадиган «учар» ҳайдовчиларга қандай қатъий жазо тайинланиши керак — жаримани бир неча баробар оширишми ёки уларни узоқ муддатга ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этиш лозимми? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва йўлларда огоҳликни ошириш, масъулиятсиз ҳайдовчиларни тартибга чақириш учун ушбу таҳлилий хабарни кенг улашинг!

Самарқандпешеходлар йўлитранспорт хавфсизлигиМалибу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиҚаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиКеча, 20:43Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Кеча, 17:45«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олиндиКеча, 13:33Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиКеча, 12:35«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солдиКеча, 09:04Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиКеча, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари