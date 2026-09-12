Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди
Самарқанд шаҳри кўчаларидан бирида тунги вақтда содир бўлган даҳшатли ҳолат бутун жамоатчиликни ларзага солди. Кузатув камераси объективига муҳрланган тасвирларда белгиланган пиёдалар ўтиш жойидан («зебра») хотиржам ўтаётган бир неча нафар бегуноҳ фуқаро, жумладан аёллар ва ёшларнинг ҳаёти қил устида қолгани яққол кўринади. Юқори тезликда учиб келган қора рангли «Малибу» автомобили ҳайдовчиси пиёдалар йўлида ҳатто тормоз босишга ҳам уринмай, одамларнинг биқинидан шиддат билан ўтиб кетган. Агар йўловчиларнинг чаққонлиги ва тасодифий бир сониялик тўхташ бўлмаганида, шаҳар марказида оммавий қурбонлар билан тугайдиган даҳшатли фожиа юз бериши муқаррар эди. Хўш, тунги соат 22:15 да содир бўлган бу воқеа тафсилотлари қандай, камера тасвирлари нималарни кўрсатмоқда ва «учар» ҳайдовчига нисбатан қандай жазо кутилмоқда?
Соат 22:15 даги даҳшат: Камера кадрларидаги бир неча сантиметрлик мўъжиза
Кузатув камераларида муҳрланган хронология ҳақиқий триллер саҳнасини эслатади:
Белгиланган пиёдалар йўлаги: Бир гуруҳ фуқаролар, жумладан ёшлар ва аёллар тунги соат 22:15 атрофида барча қоидаларга риоя қилган ҳолда пиёдалар ўтиш йўлакчасидан кўчанинг нариги томонига ўта бошлаган;
«Учар» тезлик ва тормозсиз ҳаракат: Тасвирлардан кўриниб турибдики, катта тезликда яқинлашиб келган «Малибу» йўл чизиғи олдида тезликни умуман пасайтирмаган ва пиёдаларга йўл бериш қоидасини писанд қилмаган;
Атиги бир неча сантиметр: Машина пиёдалардан атиги бир неча сантиметр масофада учиб ўтган. Гуруҳдаги одамлар ваҳима ичида четга қочишга улгурган, ортда қолган йўловчилар эса шок ҳолатида тахтадек қотиб қолган;
Тўхтамасдан қочиб кетиш: Ҳайдовчи бир неча инсон ҳаётига деярли нуқта қўяёзганини кўра-била туриб, тўхташ ўрнига тезликни ошириб, қоронғилик қаърига ғойиб бўлган.
«Зебра» нега хавфсиз бўлмай қолмоқда? Йўллардаги жазосизлик ҳисси
Ушбу ҳодиса Самарқанд ва умуман республика йўлларидаги пиёдалар хавфсизлиги муаммосини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди:
Пиёдалар ўтиш жойига ҳурматсизлик: Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойига яқинлашганда ҳайдовчи тезликни секинлаштириши ва одамларга йўл бериши шарт бўлса-да, «учар» ҳайдовчилар бу нормани очиқчасига оёқости қилмоқда;
Тунги пойгалар хавфи: Айниқса кечки вақтларда кўчалар бўшаб қолгач, айрим ҳайдовчилар шаҳар марказини автодромга айлантириб, аҳоли осойишталиги ва ҳаётига очиқ таҳдид солмоқда;
Камералар ва видеодалиллар: Бахтли тасодиф туфайли ҳеч ким жароҳатланмаган бўлса-да, ҳодиса жойидаги сифатли видеокузатув ёзувлари қоидабузар транспорт воситасини ва унинг давлат рақамини аниқлаш учун етарли асос ҳисобланади.
Ҳайдовчини нима кутмоқда? ИИБ ва ЙҲХХга мурожаат
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу кадрлар кенг жамоатчиликнинг жиддий ғазабига сабаб бўлди:
Шахсини зудлик билан аниқлаш талаби: Мухлислар ва шаҳар аҳолиси Самарқанд вилояти ИИБ ЙҲХБдан видеодаги транспорт воситаси ва унинг ҳайдовчисини тезкорлик билан топишни талаб қилмоқда;
Қаттиқ жавобгарлик: Бундай ҳаракат шунчаки қоидабузарлик эмас, балки атрофдагилар ҳаётига қасддан хавф туғдириш сифатида малакаланиши ва ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилишгача бўлган қатъий чоралар кўрилиши кераклиги таъкидланмоқда;
Жазонинг муқаррарлиги: Йўллардаги бундай бебошлик фақат кескин жазо чоралари ва жамоатчилик назорати орқалигина жиловланиши мумкин.
Бир сониялик эътиборсизлик ёки кибр бир неча оиланинг умрбод фожиасига айланиши мумкин эди. Самарқанддаги ушбу воқеа барча ҳайдовчиларга тезликни пасайтириш ва пиёдалар ҳаётини асраш бўйича навбатдаги оғир ва жиддий огоҳлантириш бўлди.
Сизнингча, пиёдалар ўтиш жойларида одамларга йўл бермай, уларнинг ҳаётини қил устида қолдирадиган «учар» ҳайдовчиларга қандай қатъий жазо тайинланиши керак — жаримани бир неча баробар оширишми ёки уларни узоқ муддатга ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этиш лозимми? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва йўлларда огоҳликни ошириш, масъулиятсиз ҳайдовчиларни тартибга чақириш учун ушбу таҳлилий хабарни кенг улашинг!
…