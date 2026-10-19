Энди Ўзбекистонда Perfectum бўлмайди: Beeline уни 207 миллион долларга сотиб олмоқда

·11·Жамият
Энди Ўзбекистонда Perfectum бўлмайди: Beeline уни 207 миллион долларга сотиб олмоқда

Ўзбекистон телекоммуникация бозорида йирик ва тарихий битим амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда Beeline Uzbekistan савдо белгиси остида фаолият юритувчи халқаро VEON телекоммуникация гуруҳи Perfectum брендига эгалик қилувчи Rubicon Wireless компаниясининг 100 фоиз улушини сотиб олиш бўйича якуний келишувга эришди.

Мазкур йирик харид натижасида кўп йиллардан буён алоҳида стандарт ва технологиялар асосида фаолият юритиб келган Perfectum алоқа оператори тўлиқ Beeline эгалигига ўтади ҳамда юртимизда мобил алоқа ва интернет сифати сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда.

Битим қиймати ва молиявий тафсилотлар: 207 миллион доллар

VEON гуруҳи томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ушбу йирик стратегик савдонинг шартлари қуйидагича:

  • Умумий қиймат: Келишувнинг умумий қиймати қарийб 207 миллион АҚШ долларини ташкил этади;

  • Қарз мажбуриятлари: Мазкур 207 миллион долларлик умумий сумма таркибига Perfectum компаниясининг мавжуд 93 миллион долларга яқин қарзи ҳам киритилган;

  • Битимнинг якунланиш муддати: Гуруҳ расмийларининг хабар беришича, компаниялар ўртасидаги барча расмийлаштириш ва ҳуқуқий жараёнлар жорий йилнинг октябрь ойи охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган.

Бу фойдаланувчилар ва алоқа сифати учун нимани англатади?

Perfectum операторининг Beeline таркибига қўшиб олиниши Ўзбекистон телеком тармоғи ривожида янги босқични бошлаб беради:

  • Частота ресурсларининг бирлашиши: Perfectum эгалик қилиб келган ноёб радиочастота ресурслари ва инфратузилма қувватлари Beeline тармоғига интеграция қилинади;

  • Алоқа ва интернет тезлигининг ошиши: Қўшимча частоталар ва инфратузилманинг кенгайиши натижасида абонентлар учун тармоқ қамрови кенгаяди, маълумотлар узатиш тезлиги (4G ва 5G) ва қўнғироқлар сифати кескин яхшиланади;

  • Бренднинг келажаги: 100 фоизлик улуш VEON тасарруфига ўтиши билан Perfectum алоҳида оператор сифатида ўз фаолиятини тўхтатиб, тўлиқ Beeline экотизимига сингдирилиши кутилмоқда.

Телеком гигантининг ушбу сармоявий қадами мамлакат мобил алоқа соҳасида рақобатни янада кучайтириб, миллионлаб абонентларга замонавий рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради.

Beeline UzbekistanPerfectumVEONRubicon Wireless
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиНаманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди6 октябр 20:00Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиҚашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди27 сентябр 08:59Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30 август 22:16Анвар Отахўжаевга суд ҳукми эълон қилинди (Иш бўйича барча тафсилотлар)Анвар Отахўжаевга суд ҳукми эълон қилинди (Иш бўйича барча тафсилотлар)7 август 18:48Бухорода математика ўқитувчисининг ойлиги 30 миллион сўмдан ошдиБухорода математика ўқитувчисининг ойлиги 30 миллион сўмдан ошдиБугун 14:45Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»26 август 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди