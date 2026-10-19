Энди Ўзбекистонда Perfectum бўлмайди: Beeline уни 207 миллион долларга сотиб олмоқда
Ўзбекистон телекоммуникация бозорида йирик ва тарихий битим амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда Beeline Uzbekistan савдо белгиси остида фаолият юритувчи халқаро VEON телекоммуникация гуруҳи Perfectum брендига эгалик қилувчи Rubicon Wireless компаниясининг 100 фоиз улушини сотиб олиш бўйича якуний келишувга эришди.
Мазкур йирик харид натижасида кўп йиллардан буён алоҳида стандарт ва технологиялар асосида фаолият юритиб келган Perfectum алоқа оператори тўлиқ Beeline эгалигига ўтади ҳамда юртимизда мобил алоқа ва интернет сифати сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда.
Битим қиймати ва молиявий тафсилотлар: 207 миллион доллар
VEON гуруҳи томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ушбу йирик стратегик савдонинг шартлари қуйидагича:
Умумий қиймат: Келишувнинг умумий қиймати қарийб 207 миллион АҚШ долларини ташкил этади;
Қарз мажбуриятлари: Мазкур 207 миллион долларлик умумий сумма таркибига Perfectum компаниясининг мавжуд 93 миллион долларга яқин қарзи ҳам киритилган;
Битимнинг якунланиш муддати: Гуруҳ расмийларининг хабар беришича, компаниялар ўртасидаги барча расмийлаштириш ва ҳуқуқий жараёнлар жорий йилнинг октябрь ойи охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган.
Бу фойдаланувчилар ва алоқа сифати учун нимани англатади?
Perfectum операторининг Beeline таркибига қўшиб олиниши Ўзбекистон телеком тармоғи ривожида янги босқични бошлаб беради:
Частота ресурсларининг бирлашиши: Perfectum эгалик қилиб келган ноёб радиочастота ресурслари ва инфратузилма қувватлари Beeline тармоғига интеграция қилинади;
Алоқа ва интернет тезлигининг ошиши: Қўшимча частоталар ва инфратузилманинг кенгайиши натижасида абонентлар учун тармоқ қамрови кенгаяди, маълумотлар узатиш тезлиги (4G ва 5G) ва қўнғироқлар сифати кескин яхшиланади;
Бренднинг келажаги: 100 фоизлик улуш VEON тасарруфига ўтиши билан Perfectum алоҳида оператор сифатида ўз фаолиятини тўхтатиб, тўлиқ Beeline экотизимига сингдирилиши кутилмоқда.
Телеком гигантининг ушбу сармоявий қадами мамлакат мобил алоқа соҳасида рақобатни янада кучайтириб, миллионлаб абонентларга замонавий рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради.
Изоҳлар 0
…