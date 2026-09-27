Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди
Қашқадарёда хўрознинг баланд овозда қичқириши қўшнилар ўртасида жанжалга сабаб бўлди. Можаро маъмурий ишга айланиб, судгача етиб борди.
Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида яшовчи фуқаролар ўртасида хўроз сабаб келиб чиққан можаро судда кўриб чиқилган. Суд ҳужжатларига кўра, 2026 йил 23 июль куни фуқаро қўшниси билан хўрозининг қичқириши юзасидан тортишиб қолган ва уни ҳақорат қилган.
Мазкур ҳолат Нишон туман суди томонидан кўриб чиқилиб, фуқаро Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб топилган.
Суд унга 824 минг сўм миқдорида жарима тайинлаган.
Фуқаро суд қароридан норози бўлиб, кассация шикояти билан мурожаат қилган. Бироқ кассация инстанцияси шикоятни қаноатлантирмаган ва аввалги суд қарорини ўзгаришсиз қолдирган.
Шу тариқа, оддий хўрознинг баланд қичқириғи сабаб бошланган қўшнилар ўртасидаги тортишув маъмурий иш билан якунланган.
Изоҳлар 0
…