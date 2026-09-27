Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди

·42·Жамият
Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди

Қашқадарёда хўрознинг баланд овозда қичқириши қўшнилар ўртасида жанжалга сабаб бўлди. Можаро маъмурий ишга айланиб, судгача етиб борди.

Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида яшовчи фуқаролар ўртасида хўроз сабаб келиб чиққан можаро судда кўриб чиқилган. Суд ҳужжатларига кўра, 2026 йил 23 июль куни фуқаро қўшниси билан хўрозининг қичқириши юзасидан тортишиб қолган ва уни ҳақорат қилган.

Мазкур ҳолат Нишон туман суди томонидан кўриб чиқилиб, фуқаро Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб топилган.

Суд унга 824 минг сўм миқдорида жарима тайинлаган.

Фуқаро суд қароридан норози бўлиб, кассация шикояти билан мурожаат қилган. Бироқ кассация инстанцияси шикоятни қаноатлантирмаган ва аввалги суд қарорини ўзгаришсиз қолдирган.

Шу тариқа, оддий хўрознинг баланд қичқириғи сабаб бошланган қўшнилар ўртасидаги тортишув маъмурий иш билан якунланган.

ҚашқадарёНишон туманихўрозмаъмурий иш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиВьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиКеча 19:45Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)Кеча 12:46Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалдиҚашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди25 сентябр 15:02Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиҚашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолди23 сентябр 14:01Тошкентда эр-хотин йўл талашиб, ҳайдовчи билан жанжаллашдиТошкентда эр-хотин йўл талашиб, ҳайдовчи билан жанжаллашди22 август 14:21Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)21 август 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)