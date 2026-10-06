Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилоятида фаолият юритмаган мактабгача таълим ташкилотлари учун 1,3 миллиард сўм субсидия маблағлари ажратилгани аниқланди.
- Ушбу ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
- Дастлабки текширувлар натижасида туман мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъул шахслари ҳамда бошқа шахсларнинг ўзаро тил бириктириб, ишламаган ташкилотларни расмийлаштиргани маълум бўлди.
Наманган вилоятида амалда фаолият юритмаган мактабгача таълим ташкилотлари қоғозда расмийлаштирилиб, улар учун 1,3 миллиард сўм субсидия маблағлари ажратилгани аниқланди. Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Гап Учқўрғон туманидаги Меҳнатобод ва Деҳқонобод маҳаллаларида ташкил этилгани кўрсатилган мактабгача таълим ташкилотлари ҳақида бормоқда. Дастлабки текширув натижаларига кўра, ушбу ташкилотлар ҳужжатларда мавжуд бўлган, аммо амалда фаолият юритмаган.
Ишламаган МТТлар қандай расмийлаштирилган?
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Учқўрғон тумани бўлими томонидан терговга қадар текширув ўтказилган.
Текширув давомида туман мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъул шахслари ҳамда бошқа шахслар ўзаро тил бириктиргани ҳақида маълумотлар аниқланган.
Дастлабки маълумотларга кўра, улар Меҳнатобод ва Деҳқонобод маҳаллаларидаги айрим хонадонларда мактабгача таълим ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказган.
Бироқ мазкур ташкилотлар амалда ишламаган.
Шунга қарамай, уларнинг фаолияти ҳақида расмий ҳужжатларга ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар киритилган.
1,3 млрд сўм маблағ қаерга кетган?
Ишнинг энг жиддий жиҳати ҳам шунда.
Ташкилотлар амалда фаолият юритмаган бўлса-да, уларга 1,3 миллиард сўм миқдорида субсидия маблағлари ажратилган.
Дастлабки тергов маълумотларига кўра, ажратилган маблағлар ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилинган.
Яъни давлат томонидан мактабгача таълим хизматларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилиши керак бўлган маблағлар амалда фаолият кўрсатмаган ташкилотларга расмийлаштириш орқали олингани гумон қилинмоқда.
Ҳужжатларга сохта маълумотлар киритилган
Мазкур ишда нафақат субсидия маблағларининг тақдири, балки уларни олиш учун қандай ҳужжатлар расмийлаштирилгани ҳам тергов предметига айланган.
Текширув материалларида расмий ҳужжатларга сохта маълумотлар киритилгани қайд этилган.
Бу эса ишда мансабдор шахсларнинг ҳаракатларига ҳам ҳуқуқий баҳо бериш масаласини кун тартибига олиб чиққан.
Ҳозир тергов органлари субсидия ажратиш жараёнида кимлар иштирок этгани, ҳужжатлар қандай асосда тасдиқлангани ва давлат маблағлари қай тарзда ўзлаштирилганини аниқламоқда.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг бир қатор моддалари билан жиноят иши қўзғатилган.
Жумладан, иш доирасида:
167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;
207-модда — мансабга совуққонлик билан қараш;
209-модда — мансаб сохтакорлиги
билан боғлиқ ҳолатлар тергов қилинмоқда.
Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Давлат субсидияси устидан назорат масаласи яна кун тартибида
Ушбу ҳолатда эътиборни тортадиган жиҳат — давлат маблағлари ажратилиши билан боғлиқ назорат механизмининг қандай ишлагани.
Чунки субсидия олиш учун расмийлаштирилган мактабгача таълим ташкилоти ҳақиқатда ишлаганми, унда болалар қамрови мавжудми, хизмат кўрсатиш учун зарур шароитлар яратилганми — бундай масалалар маблағ ажратилишидан олдин текширилиши керак.
Учқўрғон туманидаги ҳолат эса айнан шу жараёнда ҳужжатлар ва амалдаги фаолият ўртасидаги тафовут қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Энг муҳими, ҳозирча иш бўйича барча ҳолатлар тергов доирасида аниқланмоқда. Гумон қилинувчи шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунча, улар айбдор деб ҳисобланмайди.
Тергов якунлари эса 1,3 миллиард сўмлик субсидия қандай асосда ажратилгани, маблағларни кимлар ва қай тарзда ўзлаштиргани ҳамда ушбу жараёнда яна бошқа шахслар иштирок этган-этмаганига ойдинлик киритиши керак.
Изоҳлар 0
…