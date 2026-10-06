Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди

·18·Жамият
Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилоятида фаолият юритмаган мактабгача таълим ташкилотлари учун 1,3 миллиард сўм субсидия маблағлари ажратилгани аниқланди.
  • Ушбу ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
  • Дастлабки текширувлар натижасида туман мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъул шахслари ҳамда бошқа шахсларнинг ўзаро тил бириктириб, ишламаган ташкилотларни расмийлаштиргани маълум бўлди.

Наманган вилоятида амалда фаолият юритмаган мактабгача таълим ташкилотлари қоғозда расмийлаштирилиб, улар учун 1,3 миллиард сўм субсидия маблағлари ажратилгани аниқланди. Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Гап Учқўрғон туманидаги Меҳнатобод ва Деҳқонобод маҳаллаларида ташкил этилгани кўрсатилган мактабгача таълим ташкилотлари ҳақида бормоқда. Дастлабки текширув натижаларига кўра, ушбу ташкилотлар ҳужжатларда мавжуд бўлган, аммо амалда фаолият юритмаган.

Ишламаган МТТлар қандай расмийлаштирилган?

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Учқўрғон тумани бўлими томонидан терговга қадар текширув ўтказилган.

Текширув давомида туман мактабгача ва мактаб таълими бўлими масъул шахслари ҳамда бошқа шахслар ўзаро тил бириктиргани ҳақида маълумотлар аниқланган.

Дастлабки маълумотларга кўра, улар Меҳнатобод ва Деҳқонобод маҳаллаларидаги айрим хонадонларда мактабгача таълим ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказган.

Бироқ мазкур ташкилотлар амалда ишламаган.

Шунга қарамай, уларнинг фаолияти ҳақида расмий ҳужжатларга ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар киритилган.

1,3 млрд сўм маблағ қаерга кетган?

Ишнинг энг жиддий жиҳати ҳам шунда.

Ташкилотлар амалда фаолият юритмаган бўлса-да, уларга 1,3 миллиард сўм миқдорида субсидия маблағлари ажратилган.

Дастлабки тергов маълумотларига кўра, ажратилган маблағлар ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилинган.

Яъни давлат томонидан мактабгача таълим хизматларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилиши керак бўлган маблағлар амалда фаолият кўрсатмаган ташкилотларга расмийлаштириш орқали олингани гумон қилинмоқда.

Ҳужжатларга сохта маълумотлар киритилган

Мазкур ишда нафақат субсидия маблағларининг тақдири, балки уларни олиш учун қандай ҳужжатлар расмийлаштирилгани ҳам тергов предметига айланган.

Текширув материалларида расмий ҳужжатларга сохта маълумотлар киритилгани қайд этилган.

Бу эса ишда мансабдор шахсларнинг ҳаракатларига ҳам ҳуқуқий баҳо бериш масаласини кун тартибига олиб чиққан.

Ҳозир тергов органлари субсидия ажратиш жараёнида кимлар иштирок этгани, ҳужжатлар қандай асосда тасдиқлангани ва давлат маблағлари қай тарзда ўзлаштирилганини аниқламоқда.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг бир қатор моддалари билан жиноят иши қўзғатилган.

Жумладан, иш доирасида:

  • 167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;

  • 207-модда — мансабга совуққонлик билан қараш;

  • 209-модда — мансаб сохтакорлиги

билан боғлиқ ҳолатлар тергов қилинмоқда.

Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Давлат субсидияси устидан назорат масаласи яна кун тартибида

Ушбу ҳолатда эътиборни тортадиган жиҳат — давлат маблағлари ажратилиши билан боғлиқ назорат механизмининг қандай ишлагани.

Чунки субсидия олиш учун расмийлаштирилган мактабгача таълим ташкилоти ҳақиқатда ишлаганми, унда болалар қамрови мавжудми, хизмат кўрсатиш учун зарур шароитлар яратилганми — бундай масалалар маблағ ажратилишидан олдин текширилиши керак.

Учқўрғон туманидаги ҳолат эса айнан шу жараёнда ҳужжатлар ва амалдаги фаолият ўртасидаги тафовут қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Энг муҳими, ҳозирча иш бўйича барча ҳолатлар тергов доирасида аниқланмоқда. Гумон қилинувчи шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунча, улар айбдор деб ҳисобланмайди.

Тергов якунлари эса 1,3 миллиард сўмлик субсидия қандай асосда ажратилгани, маблағларни кимлар ва қай тарзда ўзлаштиргани ҳамда ушбу жараёнда яна бошқа шахслар иштирок этган-этмаганига ойдинлик киритиши керак.

Наманган вилоятиУчқўрғон туманимактабгача таълим ташкилотлари13 миллиард сўм субсидия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)29 сентябр 05:39Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди27 сентябр 10:19Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритдиНаманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритди26 сентябр 20:31Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олдиНамангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди26 сентябр 22:24Наманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиНаманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олинди26 сентябр 20:09Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)26 сентябр 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди