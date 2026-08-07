Анвар Отахўжаевга суд ҳукми эълон қилинди (Иш бўйича барча тафсилотлар)

·201·Жамият
Анвар Отахўжаевга суд ҳукми эълон қилинди (Иш бўйича барча тафсилотлар)
Қисқача

Наманган шаҳрининг собиқ ҳокими Анвар Отахўжаевга 3 йил муддатга мансабдорлик ва моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинган ҳолда 11 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. У Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми «а» банди, 168-моддаси 3-қисми «в» банди, 205-моддаси 2-қисми «а» банди, 206-моддаси 2-қисми «а» банди, 207-моддаси 1-қисми, 209-моддаси 2-қисми «а» банди ва 210-моддаси 3-қисми «а» бандида кўрсатилган жиноят…

Жиноят ишлари бўйича Ўзбекистон туман суди Наманган шаҳрининг собиқ ҳокими Анвар Отахўжаев ва унинг шерикларига нисбатан суд ҳукмини эълон қилди. Фарғона вилояти судлари матбуот хизмати томонидан берилган хабарга кўра, собиқ мансабдор бир нечта оғир моддалар бўйича айбдор деб топилди.

Суд қарорига кўра, Анвар Отахўжаевга 3 йил муддатга мансабдорлик ва моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинган ҳолда 11 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Собиқ ҳоким қайси моддалар бўйича айбдор деб топилди?

Суд Анвар Отахўжаевни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қуйидаги Modдалари бўйича айбли деб топди:

  • 167-моддаси 3-қисми «а» банди: Жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ёки ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилиш;

  • 168-моддаси 3-қисми «в» банди: Хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик;

  • 205-моддаси 2-қисми «а» банди: Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш;

  • 206-моддаси 2-қисми «а» банди: Ҳокимият ёки мансаб ваколати чегарасидан чиқиш;

  • 207-моддаси 1-қисми: Мансабга совуққонлик билан қараш;

  • 209-моддаси 2-қисми «а» банди: Мансаб сохтакорлиги;

  • 210-моддаси 3-қисми «а» банди: Жуда кўп миқдорда пора олиш.

Жиноят кодексининг 59-моддаси 3-қисмига мувофиқ, тайинланган жазоларни қисман қўшиш йўли билан якуний жазо муддати белгиланди.

Иш бўйича яна 6 кишига жазо тайинланди

Суд жараёнида ушбу жиноят иши доирасида яна 6 нафар шахсга нисбатан тегишли жазо чоралари қўлланилди:

  • 3 нафар судланувчига: 7 йилдан 10,5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш;

  • 2 нафарига: 2 йил 6 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари;

  • 1 нафарига: 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси берилди.

Томонлар биринчи инстанция судининг қарори устидан қонунда белгиланган тартиб ва муддатларда Фарғона вилоят судига апелляция ёки кассация тартибида шикоят бериш ва протест келтириш ҳуқуқига эга.

Ҳокимнинг қўлга олиниши ва таржимаи ҳоли

1972 йилда Наманган шаҳрида туғилган Анвар Отахўжаев 1994 ва 2002 йилларда Наманган муҳандислик-иқтисодиёт институтини, 2011 йилда Президент ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясини тамомлаган. У 2023 йил декабрь ойида Наманган шаҳри ҳокими этиб тайинланган эди.

Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябрь ойида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) Отахўжаевнинг қўлга олинганини маълум қилган эди. Тергов маълумотларига кўра, шаҳар ҳокими пойабзал ишлаб чиқарувчи МЧЖ раҳбари билан тил бириктириб, тадбиркорга 35 сотих ерда кўп қаватли уй қуриш ҳуқуқини олиб бериш эвазига 60 минг доллар талаб қилгани аниқланган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Анвар ОтахўжаевНаманганЎзбекистонФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди