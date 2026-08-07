Анвар Отахўжаевга суд ҳукми эълон қилинди (Иш бўйича барча тафсилотлар)
Наманган шаҳрининг собиқ ҳокими Анвар Отахўжаевга 3 йил муддатга мансабдорлик ва моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинган ҳолда 11 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. У Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми «а» банди, 168-моддаси 3-қисми «в» банди, 205-моддаси 2-қисми «а» банди, 206-моддаси 2-қисми «а» банди, 207-моддаси 1-қисми, 209-моддаси 2-қисми «а» банди ва 210-моддаси 3-қисми «а» бандида кўрсатилган жиноят…
Жиноят ишлари бўйича Ўзбекистон туман суди Наманган шаҳрининг собиқ ҳокими Анвар Отахўжаев ва унинг шерикларига нисбатан суд ҳукмини эълон қилди. Фарғона вилояти судлари матбуот хизмати томонидан берилган хабарга кўра, собиқ мансабдор бир нечта оғир моддалар бўйича айбдор деб топилди.
Суд қарорига кўра, Анвар Отахўжаевга 3 йил муддатга мансабдорлик ва моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинган ҳолда 11 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
Собиқ ҳоким қайси моддалар бўйича айбдор деб топилди?
Суд Анвар Отахўжаевни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қуйидаги Modдалари бўйича айбли деб топди:
167-моддаси 3-қисми «а» банди: Жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ёки ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилиш;
168-моддаси 3-қисми «в» банди: Хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик;
205-моддаси 2-қисми «а» банди: Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш;
206-моддаси 2-қисми «а» банди: Ҳокимият ёки мансаб ваколати чегарасидан чиқиш;
207-моддаси 1-қисми: Мансабга совуққонлик билан қараш;
209-моддаси 2-қисми «а» банди: Мансаб сохтакорлиги;
210-моддаси 3-қисми «а» банди: Жуда кўп миқдорда пора олиш.
Жиноят кодексининг 59-моддаси 3-қисмига мувофиқ, тайинланган жазоларни қисман қўшиш йўли билан якуний жазо муддати белгиланди.
Иш бўйича яна 6 кишига жазо тайинланди
Суд жараёнида ушбу жиноят иши доирасида яна 6 нафар шахсга нисбатан тегишли жазо чоралари қўлланилди:
3 нафар судланувчига: 7 йилдан 10,5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш;
2 нафарига: 2 йил 6 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари;
1 нафарига: 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси берилди.
Томонлар биринчи инстанция судининг қарори устидан қонунда белгиланган тартиб ва муддатларда Фарғона вилоят судига апелляция ёки кассация тартибида шикоят бериш ва протест келтириш ҳуқуқига эга.
Ҳокимнинг қўлга олиниши ва таржимаи ҳоли
1972 йилда Наманган шаҳрида туғилган Анвар Отахўжаев 1994 ва 2002 йилларда Наманган муҳандислик-иқтисодиёт институтини, 2011 йилда Президент ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясини тамомлаган. У 2023 йил декабрь ойида Наманган шаҳри ҳокими этиб тайинланган эди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябрь ойида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) Отахўжаевнинг қўлга олинганини маълум қилган эди. Тергов маълумотларига кўра, шаҳар ҳокими пойабзал ишлаб чиқарувчи МЧЖ раҳбари билан тил бириктириб, тадбиркорга 35 сотих ерда кўп қаватли уй қуриш ҳуқуқини олиб бериш эвазига 60 минг доллар талаб қилгани аниқланган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…