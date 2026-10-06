Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлди

·22·Жамият
Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Деҳқонобод туманида отасидан қолган 275 бош қўй ва 5 бош эчки бўйича келиб чиққан ака-укалар ўртасидаги можаро жиноят иши билан якунланди.
  • Можаро 2026 йил май ойида кескинлашиб, бир ака-ука чорванинг бир қисмини ўзиники деб ҳисоблаб, уни ўзбошимчалик билан олиб кетган.
  • Суд ҳукми билан уч киши жазоланиб, улардан бирига 3 йил 6 ой озодликни чеклаш жазоси, қолган иккисига эса 4 миллион 120 минг сўм ва 3 миллион 296 минг сўм жарима тайинланган.

Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида отасидан қолган чорва моллари сабаб ака-укалар ўртасида келиб чиққан можаро жиноят иши билан якунланди. Суд ҳукмига кўра, уч киши жазоланган.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, отаси узоқ йиллар чорвачилик билан шуғулланган. У вафот этганидан сўнг, қолган қўй ва эчкиларнинг кимга тегишли экани юзасидан фарзандлари ўртасида низо келиб чиққан.

Маълум бўлишича, бир пайтлар хўжаликда 275 бош қўй ва 5 бош эчки бўлган. Бироқ суд жараёнида чорванинг қайси қисми отасидан мерос қолган, қайси бири фарзандларга аввал берилган ёки кейинчалик кўпайганига оид томонларнинг кўрсатмалари бир-биридан фарқ қилган.

Можаро 2026 йил май ойида янада кескинлашган. Ака-укалардан бири чорванинг бир қисмини ўзиники деб ҳисоблаб, уларни ажратиб олишга қарор қилган. Бунда унинг қариндошлари ва қишлоқдошларидан айримлари ҳам иштирок этган. Натижада қўйлар подадан ажратилиб, бошқа жойга ҳайдаб кетилган.

Бироқ мулкка эгалик юзасидан низо мавжуд бўлган бир пайтда чорвани қонуний тартибда эмас, ўзбошимчалик билан ажратиб олиб кетиш жиноий иш қўзғатилишига сабаб бўлган.

Суд ҳукми билан айбдорлардан бирига 3 йил 6 ой муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган. Қолган икки кишига эса мос равишда 4 миллион 120 минг сўм ва 3 миллион 296 минг сўм миқдорида жарима жазоси берилган.

Шу билан бирга, чорва моллари ва мерос мулкининг аслида кимга тегишли экани юзасидан низо сақланиб қолган тақдирда, томонларга бу масалани фуқаролик ишлари бўйича суд орқали ҳал қилиш ҳуқуқи тушунтирилган.

Қашқадарё вилоятиДеҳқонобод туманичорва моллариможаро жиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди19 сентябр 10:06Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирдиҚашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди31 май 14:32Қашқадарёдаги тўйда биргина яҳнига 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқдаҚашқадарёдаги тўйда биргина яҳнига 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқдаБугун 00:10Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиҚашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди27 сентябр 08:59Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалдиҚашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди25 сентябр 15:02Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиҚашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолди23 сентябр 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди