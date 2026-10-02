Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади

·10·Жамият
Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сенат 2-октябр куни Меҳнат кодексига иш жойида ходимнинг хоҳишига зид бўлган шаҳвоний хусусиятдаги хатти-ҳаракатларга йўл қўймасликни назарда тутувчи янги нормани маъқуллади.
  • Ушбу норма шахс учун номақбул бўлган, унинг шани ва қадр-қимматини таҳқирлайдиган ҳаракатларни, жумладан, ташқи қиёфа ёки қадди-қоматни шаҳвоний мазмунда тавсифлаш, номақбул имо-ишоралар, тегиниш ёки чақириш кабиларни шаҳвоний шилқимлик сифатида баҳолайди.

Иш жойида ходимнинг хоҳишига зид бўлган шаҳвоний хусусиятдаги хатти-ҳаракатлар энди меҳнат қонунчилигида янада аниқ ифодаланади. Сенат 2 октябрь куни Меҳнат кодексига меҳнат ва машғулотлар соҳасида шаҳвоний шилқимликка йўл қўймасликка қаратилган янги нормани киритишни назарда тутувчи қонунни маъқуллади.

Янги нормада шахс учун номақбул бўлган, унинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлайдиган ташқи қиёфа ёки қадди-қоматни шаҳвоний мазмунда тавсифлаш, номақбул имо-ишоралар, тегиниш ёки чақириш каби ҳаракатлар шаҳвоний шилқимлик сифатида баҳоланиши белгиланмоқда.

Қандай ҳаракатлар шаҳвоний шилқимлик ҳисобланади?

Қонунчиликка киритилаётган нормага кўра, асосий мезон — ҳаракатнинг шахс учун номақбул бўлиши ва унинг шаъни ҳамда қадр-қимматини таҳқирлаши.

Жумладан:

  • ташқи қиёфа ёки қадди-қоматни шаҳвоний хусусиятда тавсифлаш;

  • номақбул шаҳвоний имо-ишоралар қилиш;

  • шахсга тегиниш;

  • номақбул тарзда чақириш;

  • шаҳвоний хусусиятга эга бошқа ҳаракатлар.

Бундай ҳолатларнинг барчаси автоматик равишда «шилқимлик» деб баҳоланмайди — қонун назарда тутган мезонлар асосида ҳуқуқий баҳо берилади.

Иш берувчиларнинг ҳам мажбурияти белгиланмоқда

Янги норма фақат ходимларнинг хатти-ҳаракатларига тааллуқли эмас. Иш берувчиларга меҳнат жамоасида шаҳвоний шилқимликдан холи муҳит яратиш учун зарур чораларни кўриш мажбурияти ҳам юкланмоқда.

Шунингдек, ходимлар бундай ҳолатлар юзасидан хавфсиз ва махфий тарзда мурожаат қилиши, ҳар бир мурожаат эса холисона кўриб чиқилиши учун механизмлар жорий этилиши кўзда тутилган.

Демак, масала фақат жазолаш билан чекланмайди — иш жойида бундай ҳолатларнинг олдини олиш ва ходимлар учун хавфсиз муҳит яратиш ҳам қонунчиликда алоҳида эътиборга олинмоқда.

Рақамлар муаммонинг долзарблигини кўрсатмоқда

Сенатда келтирилган маълумотларга кўра, шаҳвоний шилқимлик билан боғлиқ маъмурий ишлар сони сўнгги йилларда ўсиш тенденциясини кўрсатган.

Давр

Жавобгарликка тортилганлар

2024 йил

2 106 нафар

2025 йил

қарийб 23 фоиз кўп

2026 йил I ярим йиллиги

1 293 нафар

Муҳим жиҳат: Сенатда таъкидланганидек, бу ҳуқуқбузарликларнинг барчаси ҳам иш жойида содир этилмаган. Шунинг учун келтирилган рақамларни айнан ишхоналардаги ҳолатлар статистикаси сифатида талқин қилиш тўғри бўлмайди.

Қонуннинг асосий мақсади нима?

Сенатдаги муҳокамада мазкур ўзгартишлар меҳнат соҳасида тенг имкониятларни таъминлаш, камситишнинг олдини олиш ва фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга қаратилгани таъкидланган. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда бир қатор хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар тажрибаси ҳам ўрганилган.

Шу тариқа, иш жойида инсоннинг шаъни, қадр-қиммати ва шахсий дахлсизлигини ҳурмат қилиш талаби меҳнат муносабатларида янада аниқ ҳуқуқий асосга эга бўлмоқда.

Меҳнат кодексиСенатшаҳвоний шилқимликМеҳнат ҳуқуқлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиСобиқ ходим суд қарори асосида ишга тикланди10 сентябр 15:42Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалди25 июн 12:06Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилди12 август 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ