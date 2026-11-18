Меҳнат кодексига шаҳвоний шилқимликка қарши янги модда киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Меҳнат кодексига иш жойида шаҳвоний шилқимликни тақиқловчи 8¹-модда киритилди.
- Президент 13 ноябр куни имзолаган ушбу ўзгартишларга кўра, иш берувчилар ходимлар учун шилқимликдан холи муҳит яратиши ҳамда унинг олдини олиши шарт.
- Шунингдек, кодекснинг камситишни тақиқлашга оид 4-моддаси тери ранги ва сиёсий қарашлар каби белгилар билан тўлдирилди.
- Мазкур тузатишлар расман эълон қилинган куниёқ кучга кирди.
Ўзбекистон Меҳнат кодексига иш жойида шаҳвоний шилқимлик қилишни тақиқловчи янги норма киритилди. Унга кўра, иш берувчилар меҳнат жамоасида бундай ҳолатларга йўл қўймаслик ва уларнинг олдини олиш учун зарур чораларни кўриши шарт. Шунингдек, камситиш тақиқланган белгилар қаторига тери ранги ва сиёсий қарашлар ҳам қўшилди, деб хабар беради Gazeta.
Президент 13 ноябрь куни Меҳнат кодексига киритилган ўзгартишларни имзолаган. Тузатишлар расман эълон қилинган куниёқ кучга кирган.
Кодексга қўшилган 8¹-модда меҳнат ва машғулотлар соҳасида шаҳвоний шилқимлик қилишни тақиқлайди. Унда бу тушунча шахсга нисбатан унинг хоҳишига зид равишда амалга ошириладиган, шаъни ва қадр-қимматини камситувчи шаҳвоний хусусиятга эга ҳаракатлар сифатида таърифланган. Бундай ҳаракатлар ташқи қиёфа ёки қадди-қомат ҳақидаги изоҳлар, имо-ишоралар, тегиниш ёки чақириш орқали намоён бўлиши мумкин.
Янги нормага мувофиқ, иш берувчи ходимлар учун шаҳвоний шилқимликдан холи меҳнат муҳитини яратиши лозим.
Қонун билан Меҳнат кодексининг камситишни тақиқлашга оид 4-моддаси ҳам тўлдирилди. Энди инсоннинг тери ранги ёки сиёсий қарашларига кўра унга нисбатан тўғридан-тўғри ёки билвосита чекловлар ўрнатиш, шунингдек, бошқаларга нисбатан устунлик бериш ҳам камситиш ҳисобланади.
Ўзбекистонда шаҳвоний шилқимлик учун маъмурий жавобгарлик 2023 йил апрель ойидан буён амал қилади. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41¹-моддасига кўра, бир марта қўпол равишда ёки бир неча марта шилқимлик қилган шахсга базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 бараваридан 5 бараваригача жарима солиниши ёки 5 суткагача маъмурий қамоқ тайинланиши мумкин.
Агар жазо қўлланилганидан кейин бир йил ичида ҳуқуқбузарлик яна такрорланса, жарима миқдори БҲМнинг 5 бараваридан 7 бараваригача ошади. Маъмурий қамоқ муддати эса 15 суткагача етиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…