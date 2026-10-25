Наманганда вояга етмаган қизга шилқимлик қилган йигит 5 суткага қамалди
Наманган вилоятининг Поп туманида вояга етмаган қизга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган 25 ёшли йигит 5 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда суд ҳужжатларида келтирилган.
Ҳужжатларга кўра, воқеа 2026 йил 31 январь куни содир бўлган. Ўша куни И.Ш. исмли йигит қизга телефон қилиб, уни учрашувга таклиф қилган. Қиз рози бўлиб, дугонаси билан Тўрақўрғон тумани марказига борган.
Йигит эса отасига тегишли автомобилда дўсти билан келган. Кейин улар тўртовлон Поп тумани томон йўл олишган. Бироздан сўнг қизнинг дугонаси ва йигитнинг дўсти машинадан тушиб қолган.
Шундан кейин И.Ш. автомобилни адирлик ҳудудига буриб, қизни одамлар йўқ жойга олиб борган. У ерда қизга уйланишини айтиб, унга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилган.
Суд мажлисида йигит айбига тўлиқ иқрор бўлган ва қилмишидан пушаймонлигини билдирган. Жабрланувчи ҳамда унинг онаси унга нисбатан даъволари йўқлигини маълум қилган.
Жиноят ишлари бўйича Поп туман суди И.Ш.ни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисми билан айбли деб топиб, 5 сутка маъмурий қамоқ жазосини тайинлаган.
Изоҳлар 0
…