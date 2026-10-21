Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманидаги ихтисослаштирилган мактабнинг 11-синф ўқувчиси Ашурова Ширин АҚШнинг еттита университетида таҳсил олиш учун таклиф олди.
Ёш ўқувчининг илм-фанга бўлган қизиқиши, изланишлари ва тинимсиз меҳнати унга халқаро миқёсда таълим олиш имкониятларини тақдим этмоқда. Шириннинг турли йўналишларда фаолият юритувчи университетлардан таклиф олгани унинг келажакдаги касбий мақсадлари сари ташлаётган муҳим қадамларидан биридир.
У қуйидаги университетлардан таҳсил олиш таклифини олган:
Embry-Riddle Aeronautical University — аэрокосмик муҳандислик;
Hollins University — математика ва физика;
Lewis University — компьютер муҳандислиги;
Syracuse University — аэрокосмик муҳандислик;
University of Connecticut — муҳандислик ва физика;
University of South Dakota — биотиббиёт муҳандислиги;
Winona State University — умумий муҳандислик.
Бир вақтнинг ўзида еттита университетдан таклиф олиш Шириннинг билимга интилиши ва мақсад сари қатъият билан ҳаракат қилаётганини намоён этади. Унинг ютуғи ёшлар учун халқаро таълим имкониятларидан фойдаланиш ва ўз салоҳиятини дунё миқёсида намоён этиш борасида ибратли мисол бўла олади.
Ашурова Ширинни ушбу муваффақияти билан табриклаймиз! Унга келгуси таълим йўлида омад, муносиб танлов ва янги марраларни забт этишини тилаймиз.
Изоҳлар 0
…