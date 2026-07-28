Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар

·147·Жамият
Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар

Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида оилавий зўравонликнинг ваҳшийона ва инсон ақлига сиғмайдиган ҳолати юз берди. Ўз вояга етмаган қизини қийнаб, шафқатсиз муомалада бўлган 33 ёшли эркакга нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноят иши қўзғатилди ва у қамоққа олинди.

Zamin.uz Сурхондарё вилояти ИИБ матбуот хизмати ва ОАВ манбаларига таяниб, ушбу мудҳиш воқеанинг шокка солувчи тафсилотларини тақдим этади.

1. Ариза ва ижтимоий тармоқларда тарқалган машъум видео

Жорий йилнинг 25 июль куни Қумқўрғон туманида яшовчи аёл туман ИИБга мурожаат қилиб, 33 ёшли турмуш ўртоғи Ч.Б. вояга етмаган қизига нисбатан шафқатсиз ҳаракатлар қилганини ва уни мунтазам қийнаб келганини маълум қилди.

Суриштирувлар давомида аниқланишича, ота ўз қизини шафқатсизларча қийнаётгани тасвирланган видео 2025 йилнинг 30 декабрь куни суратга олинган. Бу мудҳиш тасвирлар кейинчалик ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг кескин эътироз ва нафратига сабаб бўлди.

2. Бундан ҳам мудҳиш тафсилотлар: Тезак ва қайноқ сув жазоси

Daryo.uz нашрининг хабар беришича, 33 ёшли ота 9 ёшли қизини жазолаш мақсадида инсон шаънига зид ва ваҳшийона усулларни қўллаган:

Ҳодиса тафсилоти:

Ота уйидаги молхонадан тезак олиб келишни буюрган ва уни мажбурлаб 9 ёшли қизнинг оғзига солишга уринган. Қиз қўрқиб ташқарига қочиб чиққанига қарамай, ота уни қайта ичкарига чақириб олган, ерга ётқизиб, мажбурлаб тезакни оғзига солган.

Энг ачинарлиси, у ушбу ваҳшийликни ўзининг телефонида видеога олган. Сўнгра, хонада бўлиб турган 7 ёшли кичик қизига буйруқ бериб, олиб келинган пиёладаги қайноқ сувни тўнғич қизининг оғзига қуйдирган.

3. Жиноят иши қўзғатилди ва гумонланувчи қўлга олинди

Ушбу мудҳиш ва шафқатсиз ҳолат юзасидан Қумқўрғон тумани ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлинмаси томонидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилди.

  • Модда: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 110-моддаси (қийнаш) 2-қисми «а» банди (вояга етмаган шахсга нисбатан).

  • Эҳтиёт чораси: Гумонланувчи Ч.Б. процессуал тартибда ушланган ва ҳибсга олинган.

  • Ҳозирги ҳолат: Барча ҳолатлар бўйича тергов ҳаракатлари жадал давом этмоқда.

Ҳодиса бўйича асосий фактлар ва маълумотлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ҳодиса содир бўлган жой

Сурхондарё вилояти, Қумқўрғон тумани

Гумонланувчи

33 ёшли ота (Ч.Б.)

Жабрланувчи

9 ёшли вояга етмаган қиз

Жазолаш усули

Тезак мажбурлаб едирилган ва қайноқ сув қуйилган

ЖК Моддаси

110-модда 2-қисм «а» банди (Қийнаш)

Тергов ҳолати

Гумонланувчи ҳибсга олинган, тергов кетмоқда

Ушбу муҳим ва огоҳлантирувчи хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг!

Бўлиб ўтган бу мудҳиш воқеа жамиятда болалар хавфсизлиги ва оилавий зўравонликка қарши курашиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва оилавий гуруҳларга юбориб, огоҳликни оширинг!

Сизнингча, вояга етмаган ўз фарзандига нисбатан бундай шафқатсиз ва ваҳшийона муомалада бўлган оталарга қандай энг оғир жазо қўлланилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

СурхондарёКумқўрғонЗамин.узДарё.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиБугун, 16:00Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиБугун, 12:3410 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)Бугун, 11:47Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Бугун, 11:11Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Кеча, 23:50Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди