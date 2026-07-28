Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар
Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида оилавий зўравонликнинг ваҳшийона ва инсон ақлига сиғмайдиган ҳолати юз берди. Ўз вояга етмаган қизини қийнаб, шафқатсиз муомалада бўлган 33 ёшли эркакга нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноят иши қўзғатилди ва у қамоққа олинди.
Zamin.uz Сурхондарё вилояти ИИБ матбуот хизмати ва ОАВ манбаларига таяниб, ушбу мудҳиш воқеанинг шокка солувчи тафсилотларини тақдим этади.
1. Ариза ва ижтимоий тармоқларда тарқалган машъум видео
Жорий йилнинг 25 июль куни Қумқўрғон туманида яшовчи аёл туман ИИБга мурожаат қилиб, 33 ёшли турмуш ўртоғи Ч.Б. вояга етмаган қизига нисбатан шафқатсиз ҳаракатлар қилганини ва уни мунтазам қийнаб келганини маълум қилди.
Суриштирувлар давомида аниқланишича, ота ўз қизини шафқатсизларча қийнаётгани тасвирланган видео 2025 йилнинг 30 декабрь куни суратга олинган. Бу мудҳиш тасвирлар кейинчалик ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг кескин эътироз ва нафратига сабаб бўлди.
2. Бундан ҳам мудҳиш тафсилотлар: Тезак ва қайноқ сув жазоси
Daryo.uz нашрининг хабар беришича, 33 ёшли ота 9 ёшли қизини жазолаш мақсадида инсон шаънига зид ва ваҳшийона усулларни қўллаган:
Ҳодиса тафсилоти:
Ота уйидаги молхонадан тезак олиб келишни буюрган ва уни мажбурлаб 9 ёшли қизнинг оғзига солишга уринган. Қиз қўрқиб ташқарига қочиб чиққанига қарамай, ота уни қайта ичкарига чақириб олган, ерга ётқизиб, мажбурлаб тезакни оғзига солган.
Энг ачинарлиси, у ушбу ваҳшийликни ўзининг телефонида видеога олган. Сўнгра, хонада бўлиб турган 7 ёшли кичик қизига буйруқ бериб, олиб келинган пиёладаги қайноқ сувни тўнғич қизининг оғзига қуйдирган.
3. Жиноят иши қўзғатилди ва гумонланувчи қўлга олинди
Ушбу мудҳиш ва шафқатсиз ҳолат юзасидан Қумқўрғон тумани ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлинмаси томонидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилди.
Модда: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 110-моддаси (қийнаш) 2-қисми «а» банди (вояга етмаган шахсга нисбатан).
Эҳтиёт чораси: Гумонланувчи Ч.Б. процессуал тартибда ушланган ва ҳибсга олинган.
Ҳозирги ҳолат: Барча ҳолатлар бўйича тергов ҳаракатлари жадал давом этмоқда.
Ҳодиса бўйича асосий фактлар ва маълумотлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ҳодиса содир бўлган жой
Сурхондарё вилояти, Қумқўрғон тумани
Гумонланувчи
33 ёшли ота (Ч.Б.)
Жабрланувчи
9 ёшли вояга етмаган қиз
Жазолаш усули
Тезак мажбурлаб едирилган ва қайноқ сув қуйилган
ЖК Моддаси
110-модда 2-қисм «а» банди (Қийнаш)
Тергов ҳолати
Гумонланувчи ҳибсга олинган, тергов кетмоқда
Ушбу муҳим ва огоҳлантирувчи хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг!
Бўлиб ўтган бу мудҳиш воқеа жамиятда болалар хавфсизлиги ва оилавий зўравонликка қарши курашиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва оилавий гуруҳларга юбориб, огоҳликни оширинг!
Сизнингча, вояга етмаган ўз фарзандига нисбатан бундай шафқатсиз ва ваҳшийона муомалада бўлган оталарга қандай энг оғир жазо қўлланилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…