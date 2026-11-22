Қашқадарёлик яна бир ўқувчи САТ имтиҳонида максимал 1600 баллни тўплаб,барчани ҳайрон қолдирди
Қашқадарёлик ўқувчилар халқаро таълим майдонида юқори натижаларни қайд этишда давом этмоқда. Бу сафар Қарши шаҳридаги Президент мактабининг 10-синф ўқувчиси Хушнудбек Носиров САТ халқаро имтиҳонидан максимал — 1600 балл олишга муваффақ бўлди.
SAT — хорижий олий таълим муассасаларига, айниқса АҚШ университетларига ҳужжат топширишда қўлланиладиган стандартлаштирилган имтиҳонлардан бири. Унда ўқувчиларнинг математика ҳамда ўқиш ва ёзиш бўйича билимлари баҳоланади. Имтиҳонда энг юқори натижа 1600 баллни ташкил этади.
Хушнудбекнинг бу ютуғи Қашқадарё таълим тизими учун ҳам қувонарли янгилик бўлди. Эътиборлиси, у вилоятда САТ имтиҳонидан максимал натижа қайд этган ягона ўқувчи эмас.
Аввалроқ Косон туманидаги ихтисослаштирилган мактабнинг 11-синф ўқувчиси Муроджон Ҳалимов ҳам SAT’дан 1600 балл тўплаган эди.
Шундай қилиб, Қашқадарёнинг икки нафар мактаб ўқувчиси нуфузли халқаро имтиҳонда энг юқори натижани қайд этди. Бу эса ёшларнинг билим олишга бўлган интилиши ва халқаро миқёсда рақобатлаша олиш салоҳиятини намоён этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…