Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилди

·53·Жамият
Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурхондарё вилоятида янги туғилган чақалоғини ҳожатхонага ташлаб, унинг ўлимига сабабчи бўлган аёлга суд ҳукми ўқилди.
  • 1993 йилда туғилган Д.Э.
  • Жиноят кодексининг 99-моддаси билан айбли деб топилиб, уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинди.
  • Суд жараёнида аёлнинг айбига иқрорлиги, пушаймонлиги, вояга етмаган фарзанди борлиги ва ҳомиладорлиги жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида инобатга олинди.

Сурхондарё вилоятида янги туғилган чақалоғини ҳожатхонага ташлаб юборган аёлга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. У Жиноят кодексининг 99-моддаси билан айбли деб топилиб, уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда QALAMPIR.UZ суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Суд материалларига кўра, 1993 йилда туғилган Д.Э. 2024 йил ноябрь ойида Шўрчи туманида яшовчи А.Ў. билан шаръий никоҳ асосида оила қурган. 2025 йил апрель ойида уларнинг қиз фарзанди дунёга келган. Шу йил сентябрь ойида эса аёл яна ҳомиладор бўлган.

2026 йил 8 июнь куни Д.Э. Шўрчи туманидаги уйидан Қумқўрғон туманида истиқомат қилувчи ота-онасиникига келган. Икки кундан сўнг, эрталаб соат 05:00 атрофида у уй орқасидаги ҳожатхонада қиз фарзандини туғиб, чақалоқни унинг ичига ташлаб юборган.

Судда аёл чақалоқ ўлик туғилган деб ўйлаганини билдирган. Бироқ суд-тиббий экспертизаси хулосасида унинг ўлими нафас йўллари нажас билан тўсилиб қолиши оқибатида юзага келган механик асфиксия билан изоҳланган.

Суд мажлисида Д.Э. айбини тан олиб, қилмишидан пушаймонлигини айтган. У қарамоғида фарзанди борлиги ва ҳомиладорлигини инобатга олиб, жазони енгиллаштиришни сўраган. Чақалоқнинг отаси ҳам аёлга нисбатан даъвоси йўқлигини билдириб, суддан унга енгиллик беришни илтимос қилган.

Суд аёлнинг айбини тан олгани, пушаймонлиги, аввал судланмагани, вояга етмаган фарзанди борлиги ва ҳомиладорлигини жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида баҳолаган. Жиноятни ғаразли ва паст ниятларда содир этилган деб топиб, буни жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида қайд этган.

Суд ҳукмига кўра, Д.Э. уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган. Унга назорат қилувчи орган розилигисиз яшаш жойини ўзгартириш, Сурхондарё вилоятидан чиқиш, шунингдек, кафе, бар, ресторан ва оммавий тадбирларга бориш тақиқланган.

СурхондарёШўрчи туманиҚумқўрғон туманиЖиноят кодекси 99-модда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олдиСурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди21 октябр 14:43Ғайриоддий эълон: Ўзбекистонда ҳожатхонага тушиб кетган iPhone 16 Pro Max сотувга қўйилдиҒайриоддий эълон: Ўзбекистонда ҳожатхонага тушиб кетган iPhone 16 Pro Max сотувга қўйилди27 октябр 14:37Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиЎз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилинди15 сентябр 22:00Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиСурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалди21 сентябр 15:57Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиҚарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоланди20 июл 15:51Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилди18 сентябр 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди