Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёр
Англия Премер-лигасида трансфер бозорининг қизғин палласи бошланмоқда. Мавсумнинг энг шов-шувли хабарларидан бири Бирмингемнинг Астон Вилла клуби етакчиси Морган Роджерс атрофида айланмоқда. Маълумотларга кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ушбу иқтидорли ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Ушбу трансфер нафақат футболчининг маҳорати, балки унинг астрономик нархи билан ҳам барчанинг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида Астон Вилла собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино ушбу вазиятдан ўз норозилигини билдирди. Унинг фикрича, замонавий футбол қоидалари, хусусан, Молиявий барқарорлик қоидалари (ПЦР) бой клубларга устунлик бериб, ўсиб бораётган жамоаларни ўз юлдузларини сотишга мажбур қилмоқда. Каскарино "катта футболчилар ҳар доим кучлироқ клубларга ўтган, аммо ҳозирги ҳолат бироз ғалати" деб ҳисоблайди.
Молиявий чекловлар ва трансфер нархиАстон Вилла хўжайинлари В Sportс компанияси клубга катта сармоя киритишга тайёр бўлса-да, Унаи Эмерй бошчилигидаги мураббийлар штаби молиявий чекловлар туфайли қийин аҳволда қолган. Клуб ўз балансини сақлаб қолиш ва қоидаларни бузмаслик учун энг яхши ўйинчиларидан воз кечишига тўғри келиши мумкин. Айнан шу омил Арсенал учун йўл очмоқда, бироқ Бирмингемликлар ўз юлдузини арзонига қўйиб юбормоқчи эмас.
23 ёшли Морган Роджерс учун Астон Вилла 130 миллион фунт стерлинг (тахминан 172 миллион доллар) миқдорида нарх белгилаган. Бу кўрсаткич уни Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айлантириши мумкин. Роджерс сўнгги икки мавсумда ҳар сафар 14 тадан гол уриб, жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди ва айни дамда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.
Клублар ўртасидаги тафовутТонй Каскарино Арсенал каби гигантларнинг молиявий имкониятлари бошқа клубларни қийин аҳволга солаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Арсенал 770 миллион фунт атрофида даромад кўрган, бу эса уларга трансфер бозорида ўта тажовузкор бўлиш имконини беради. Астон Вилла эса Чемпионлар лигасига йўлланма олган ва Европа лигасида ғолиб чиққан бўлса-да, ҳали ҳам ўз юлдузларини сотиш орқали бюджетни тўлдиришга мажбур.
Ушбу трансфер амалга ошса, Арсенал ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтириб олади. Морган Роджерснинг универсал ҳужумчи эканлиги ва майдонда бир нечта позицияда ўйнай олиши Микел Артета тизими учун жуда мос келади. Бироқ, Астон Вилла мухлислари учун ўз тарбияланувчиси ва жамоа рамзининг рақиб лагерига ўтиши катта йўқотиш бўлиши аниқ.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Морган Роджерснинг келажаги яқин ҳафталарда ҳал бўлади. Агар Арсенал сўралган маблағни тўлашга рози бўлса, бу трансфер нафақат Лондон клубининг чемпионлик амбицияларини тасдиқлайди, балки Премер-лигадаги иқтисодий тенгсизлик ҳақидаги баҳсларни янада кучайтиради. Ҳозирча эса футболчи бор эътиборини терма жамоа ўйинларига қаратган.
…