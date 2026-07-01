Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёр

·0·Спорт
Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёр

Англия Премер-лигасида трансфер бозорининг қизғин палласи бошланмоқда. Мавсумнинг энг шов-шувли хабарларидан бири Бирмингемнинг Астон Вилла клуби етакчиси Морган Роджерс атрофида айланмоқда. Маълумотларга кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ушбу иқтидорли ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Ушбу трансфер нафақат футболчининг маҳорати, балки унинг астрономик нархи билан ҳам барчанинг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида Астон Вилла собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино ушбу вазиятдан ўз норозилигини билдирди. Унинг фикрича, замонавий футбол қоидалари, хусусан, Молиявий барқарорлик қоидалари (ПЦР) бой клубларга устунлик бериб, ўсиб бораётган жамоаларни ўз юлдузларини сотишга мажбур қилмоқда. Каскарино "катта футболчилар ҳар доим кучлироқ клубларга ўтган, аммо ҳозирги ҳолат бироз ғалати" деб ҳисоблайди.

Молиявий чекловлар ва трансфер нархи

Астон Вилла хўжайинлари В Sportс компанияси клубга катта сармоя киритишга тайёр бўлса-да, Унаи Эмерй бошчилигидаги мураббийлар штаби молиявий чекловлар туфайли қийин аҳволда қолган. Клуб ўз балансини сақлаб қолиш ва қоидаларни бузмаслик учун энг яхши ўйинчиларидан воз кечишига тўғри келиши мумкин. Айнан шу омил Арсенал учун йўл очмоқда, бироқ Бирмингемликлар ўз юлдузини арзонига қўйиб юбормоқчи эмас.

23 ёшли Морган Роджерс учун Астон Вилла 130 миллион фунт стерлинг (тахминан 172 миллион доллар) миқдорида нарх белгилаган. Бу кўрсаткич уни Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айлантириши мумкин. Роджерс сўнгги икки мавсумда ҳар сафар 14 тадан гол уриб, жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди ва айни дамда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.

Клублар ўртасидаги тафовут

Тонй Каскарино Арсенал каби гигантларнинг молиявий имкониятлари бошқа клубларни қийин аҳволга солаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Арсенал 770 миллион фунт атрофида даромад кўрган, бу эса уларга трансфер бозорида ўта тажовузкор бўлиш имконини беради. Астон Вилла эса Чемпионлар лигасига йўлланма олган ва Европа лигасида ғолиб чиққан бўлса-да, ҳали ҳам ўз юлдузларини сотиш орқали бюджетни тўлдиришга мажбур.

Ушбу трансфер амалга ошса, Арсенал ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтириб олади. Морган Роджерснинг универсал ҳужумчи эканлиги ва майдонда бир нечта позицияда ўйнай олиши Микел Артета тизими учун жуда мос келади. Бироқ, Астон Вилла мухлислари учун ўз тарбияланувчиси ва жамоа рамзининг рақиб лагерига ўтиши катта йўқотиш бўлиши аниқ.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Морган Роджерснинг келажаги яқин ҳафталарда ҳал бўлади. Агар Арсенал сўралган маблағни тўлашга рози бўлса, бу трансфер нафақат Лондон клубининг чемпионлик амбицияларини тасдиқлайди, балки Премер-лигадаги иқтисодий тенгсизлик ҳақидаги баҳсларни янада кучайтиради. Ҳозирча эса футболчи бор эътиборини терма жамоа ўйинларига қаратган.

АрсеналАстон ВиллаТрансферМорган РоджерсАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди