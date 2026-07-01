650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?

·25·Жамият
650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?

Қирғизистоннинг Ўш вилоятидаги «Дўстлик» чегара ветеринария назорат пункти Ўзбекистондан олиб кирилган 650 килограмм колбаса маҳсулотларини мамлакатга киритмади.

Текширув давомида маҳсулотларда ёрлиқ мавжуд эмаслиги ҳамда улар белгиланган ветеринария-санитария талабларига жавоб бермаслиги аниқланган.

Маҳсулотлар чегарада текширилди

Ҳодиса қирғиз-ўзбек давлат чегарасида жойлашган «Дўстлик» назорат пунктида содир бўлди.

Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистондан олиб кирилаётган колбаса маҳсулотлари ветеринария инспекторлари томонидан кўздан кечирилган.

Ёрлиқлар мавжуд бўлмаган

Текширув натижасида 650 килограмм колбаса маҳсулотларида тегишли ёрлиқлар йўқлиги аниқланган.

Шунингдек, юк Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ветеринария ва санитария талабларига жавоб бермаслиги қайд этилган.

Қирғизистонга киритиш тақиқланди

Аниқланган қоидабузарликлардан сўнг маҳсулотларни Қирғизистон ҳудудига олиб киришга рухсат берилмаган.

«Аниқланган қоидабузарликлар асосида юкларни Қирғизистон Республикасига олиб кириш тақиқланди», — дейилади вазирлик хабарида.

Инспекторлар ҳолат бўйича тегишли баённомаларни расмийлаштирган.

Юк Ўзбекистонга қайтарилди

Барча ҳужжатлар тузилганидан кейин колбаса маҳсулотлари «Дўстлик» чегара ветеринария назорат пункти орқали Ўзбекистонга ортга қайтарилган.

Маълумот

Тафсилот

Маҳсулот

Колбаса маҳсулотлари

Оғирлиги

650 кг

Назорат пункти

«Дўстлик»

Сабаб

Ёрлиқсиз ва талабларга жавоб бермаган

Натижа

Ўзбекистонга қайтарилган

Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маҳсулотларни мамлакатга киритиш тақиқланганини расман маълум қилди.

ҚирғизистонЎзбекистонДўстликЕвроосиё иқтисодий иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиЯккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиБугун, 13:18Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиҚашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиБугун, 12:34Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиТошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиБугун, 10:08Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБугун, 03:56Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиКеча, 15:19Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиКеча, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди