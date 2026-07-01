650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?
Қирғизистоннинг Ўш вилоятидаги «Дўстлик» чегара ветеринария назорат пункти Ўзбекистондан олиб кирилган 650 килограмм колбаса маҳсулотларини мамлакатга киритмади.
Текширув давомида маҳсулотларда ёрлиқ мавжуд эмаслиги ҳамда улар белгиланган ветеринария-санитария талабларига жавоб бермаслиги аниқланган.
Маҳсулотлар чегарада текширилди
Ҳодиса қирғиз-ўзбек давлат чегарасида жойлашган «Дўстлик» назорат пунктида содир бўлди.
Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистондан олиб кирилаётган колбаса маҳсулотлари ветеринария инспекторлари томонидан кўздан кечирилган.
Ёрлиқлар мавжуд бўлмаган
Текширув натижасида 650 килограмм колбаса маҳсулотларида тегишли ёрлиқлар йўқлиги аниқланган.
Шунингдек, юк Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ветеринария ва санитария талабларига жавоб бермаслиги қайд этилган.
Қирғизистонга киритиш тақиқланди
Аниқланган қоидабузарликлардан сўнг маҳсулотларни Қирғизистон ҳудудига олиб киришга рухсат берилмаган.
«Аниқланган қоидабузарликлар асосида юкларни Қирғизистон Республикасига олиб кириш тақиқланди», — дейилади вазирлик хабарида.
Инспекторлар ҳолат бўйича тегишли баённомаларни расмийлаштирган.
Юк Ўзбекистонга қайтарилди
Барча ҳужжатлар тузилганидан кейин колбаса маҳсулотлари «Дўстлик» чегара ветеринария назорат пункти орқали Ўзбекистонга ортга қайтарилган.
Маълумот
Тафсилот
Маҳсулот
Колбаса маҳсулотлари
Оғирлиги
650 кг
Назорат пункти
«Дўстлик»
Сабаб
Ёрлиқсиз ва талабларга жавоб бермаган
Натижа
Ўзбекистонга қайтарилган
Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маҳсулотларни мамлакатга киритиш тақиқланганини расман маълум қилди.
…