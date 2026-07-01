Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширди
Лондоннинг Челси клуби ўз таркибини кучайтириш йўлидаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа Италия терма жамоаси ҳимоячиси Марко Палестра трансферини расман эълон қилди. Бу трансфер янги бош мураббий Хаби Алонсо учун "Стемфорд Бридж"даги илк йирик харид бўлди ва клубнинг келажакдаги амбицияларидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, лондонликлар 21 ёшли иқтидорли ҳимоячи учун Аталанта клубига 47 миллион фунт стерлинг (тахминан 55 миллион евро) тўлайди. Трансфер бўйича музокаралар Хаби Алонсо жамоага келиши билан тезлашган ва қисқа муддат ичида ижобий якунига етган. Бу эса раҳбариятнинг янги мураббий тактик қарашларини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини кўрсатмоқда.
Шартнома тафсилотлари ва рақобатТаниқли инсайдер Fabrizio Romanoнинг маълум қилишича, трансфер суммаси 43 миллион фунтни ташкил этади, турли бонуслар билан бирга у 47 миллион фунтгача кўтарилиши мумкин. Марко Палестра билан 6 йиллик узоқ муддатли шартнома имзоланган бўлиб, унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд. Футболчи 2026/27-йилги мавсум олдидан жамоа лагерига келиб қўшилиши кутилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, ушбу трансфер пойгасида Челси Италиянинг Интер клубини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Миланликлар ҳимоячини қўлга киритиш бўйича асосий фаворит ҳисобланаётган эди, бироқ Лондон клубининг сўнгги палладаги фаоллиги вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.
Палестра нима учун Челси ни танлади?Ўтган мавсумни Каляри сафида ижара асосида ўтказган ва А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб топилган Палестра ўз қарорини қуйидагича изоҳлади: "Мени бу ерга келишга кўп нарса ишонтирди, Челси — дунёнинг энг яхши клубларидан бири. Хаби Алонсо билан ишлаш имконияти мен учун ҳал қилувчи омил бўлди. У менга қандай футбол ўйнамоқчи эканлигимиз ҳақида гапириб берди ва бу жуда ҳаяжонли".
Палестра майдонда кўп қирралилиги билан ажралиб туради. У ҳам анъанавий қанот ҳимоячиси, ҳам вингер-бек сифатида ҳаракат қила олади. Ўтган мавсумда у Италия чемпионатида 37 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг ҳимоядаги мустаҳкамлиги ва ҳужумдаги фаоллиги билан йирик скаутлар эътиборига тушган эди. Шунингдек, 2026-йил бошида у Италия миллий терма жамоасида ҳам дебют қилишга улгурди.
Ушбу трансфер Челсининг ўтган омадсиз мавсумдан сўнг таркибни тубдан янгилаш режасининг бир қисмидир. Ёш ва иқтидорли футболчиларнинг жалб этилиши Хаби Алонсо қўл остида янги, динамик жамоа шакллантирилаётганидан далолат беради.
…