Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширди

·0·Спорт
Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширди

Лондоннинг Челси клуби ўз таркибини кучайтириш йўлидаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа Италия терма жамоаси ҳимоячиси Марко Палестра трансферини расман эълон қилди. Бу трансфер янги бош мураббий Хаби Алонсо учун "Стемфорд Бридж"даги илк йирик харид бўлди ва клубнинг келажакдаги амбицияларидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, лондонликлар 21 ёшли иқтидорли ҳимоячи учун Аталанта клубига 47 миллион фунт стерлинг (тахминан 55 миллион евро) тўлайди. Трансфер бўйича музокаралар Хаби Алонсо жамоага келиши билан тезлашган ва қисқа муддат ичида ижобий якунига етган. Бу эса раҳбариятнинг янги мураббий тактик қарашларини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини кўрсатмоқда.

Шартнома тафсилотлари ва рақобат

Таниқли инсайдер Fabrizio Romanoнинг маълум қилишича, трансфер суммаси 43 миллион фунтни ташкил этади, турли бонуслар билан бирга у 47 миллион фунтгача кўтарилиши мумкин. Марко Палестра билан 6 йиллик узоқ муддатли шартнома имзоланган бўлиб, унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд. Футболчи 2026/27-йилги мавсум олдидан жамоа лагерига келиб қўшилиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу трансфер пойгасида Челси Италиянинг Интер клубини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Миланликлар ҳимоячини қўлга киритиш бўйича асосий фаворит ҳисобланаётган эди, бироқ Лондон клубининг сўнгги палладаги фаоллиги вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.

Палестра нима учун Челси ни танлади?

Ўтган мавсумни Каляри сафида ижара асосида ўтказган ва А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб топилган Палестра ўз қарорини қуйидагича изоҳлади: "Мени бу ерга келишга кўп нарса ишонтирди, Челси — дунёнинг энг яхши клубларидан бири. Хаби Алонсо билан ишлаш имконияти мен учун ҳал қилувчи омил бўлди. У менга қандай футбол ўйнамоқчи эканлигимиз ҳақида гапириб берди ва бу жуда ҳаяжонли".

Палестра майдонда кўп қирралилиги билан ажралиб туради. У ҳам анъанавий қанот ҳимоячиси, ҳам вингер-бек сифатида ҳаракат қила олади. Ўтган мавсумда у Италия чемпионатида 37 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг ҳимоядаги мустаҳкамлиги ва ҳужумдаги фаоллиги билан йирик скаутлар эътиборига тушган эди. Шунингдек, 2026-йил бошида у Италия миллий терма жамоасида ҳам дебют қилишга улгурди.

Ушбу трансфер Челсининг ўтган омадсиз мавсумдан сўнг таркибни тубдан янгилаш режасининг бир қисмидир. Ёш ва иқтидорли футболчиларнинг жалб этилиши Хаби Алонсо қўл остида янги, динамик жамоа шакллантирилаётганидан далолат беради.

ЧелсиХаби АлонсоМарко ПалестраТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди