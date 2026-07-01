Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқда
Mark Zuckerberg бошчилигидаги Meta корпорацияси сунъий интеллект (AI) технологияларини ривожлантириш учун сарфланган миллиардлаб долларлик инвестицияларни қоплашнинг янги усулини топди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ўзининг улкан маълумотлар марказларидаги ҳисоблаш қувватларини бошқа ташкилотларга сотишни кўзда тутувчи булутли инфратузилма бизнесини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу қадам Meta компаниясини Amazon Веб Сервисес (AWS), Google Cloud ва Microsoft Azure каби бозор гигантларининг бевосита рақибига айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги ташаббус доирасида Meta нафақат ўзининг Llama каби очиқ моделлари, балки яқинда тақдим этилган Мусе Spark каби ёпиқ моделлари ва хом ҳисоблаш ресурсларига кириш ҳуқуқини ҳам сотишни кўзламоқда. Ушбу лойиҳа ички доираларда Meta Компуте деб номланаётгани айтилмоқда. Инфратузилма бўлими раҳбари Сантош Жанардҳан бошчилигидаги жамоа ушбу янги йўналишни ривожлантириш устида иш олиб бормоқда.
Бозорда янги тенденция: Маълумотлар марказлари пойгасиMeta компаниясининг ушбу қарори соҳадаги бошқа йирик ўйинчилар, хусусан, Elon Muskнинг SpaceX ва xAI лойиҳалари стратегиясига ўхшаб кетади. Май ойи бошида SpaceX ўзининг Колоссус 1 маълумотлар марказидаги барча ҳисоблаш қувватларини Anthropic компаниясига ижарага бериш бўйича келишув имзолаган эди. Бу шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект пойгасида ғолиблик нафақат энг яхши моделларни яратганларга, балки энг кучли техник инфратузилмага эга бўлганларга ҳам тегишли бўлиши мумкин.
Ҳозирги вақтда Meta ўзининг AI инфратузилмасини кенгайтириш учун 182,9 миллиард доллар маблағ ажратган. Компания АҚШнинг Луизиана ва Огаё штатларида улкан лойиҳаларни амалга оширмоқда. Хусусан, Огаё штатидаги маълумотлар маркази катталиги жиҳатидан Манхеттен оролига қиёсланмоқда ва у жорий йилнинг охиригача ишга тушиши кутилмоқда. Бундай улкан ресурслар нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки ташқи мижозларга хизмат кўрсатиш учун ҳам етарли бўлади.
Инвестициялар самарадорлиги ва хавотирларМутахассислар Meta компаниясининг ушбу қадамини мантиқий деб ҳисоблашмоқда. Сабаби, Google ёки OpenAI каби рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Meta ўзининг AI хизматларидан бевосита катта даромад олаётганини ҳали расман эълон қилмаган. Компания кўпроқ ички оптималлаштириш ва очиқ кодли моделларга эътибор қаратиб келаётган эди. Булутли ҳисоблаш хизматларининг йўлга қўйилиши эса қилинган харажатларни тезроқ қайтариш имконини беради.
Бироқ, соҳа таҳлилчилари орасида маълум бир хавотирлар ҳам мавжуд. Баъзи скептикларнинг фикрича, сунъий интеллект инфратузилмаси атрофида "иқтисодий пуфак" юзага келмоқда. Улар триллионлаб долларлик инвестициялар ўзини оқламаслиги ва тез эскирувчи чипларга бўлган талаб кутилмаганда пасайиб кетиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шунга қарамай, Зуккерберг май ойидаги баёнотида булутли ҳисоблаш бизнеси Meta учун "албатта кўриб чиқилиши керак бўлган вариант" эканини таъкидлаган эди.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай глобал ўзгаришлар аҳамиятли. Meta каби гигантларнинг булутли бозорга кириб келиши ҳисоблаш қувватлари нархининг арзонлашишига ва маҳаллий стартаплар учун янада қулайроқ AI инфратузилмаси пайдо бўлишига хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча Meta ушбу маълумотлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортган бўлса-да, компаниянинг ҳаракатлари янги технологик давр остонасида турганимиздан далолат бермоқда.
…