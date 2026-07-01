Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқда

·0·Техно
Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқда

Mark Zuckerberg бошчилигидаги Meta корпорацияси сунъий интеллект (AI) технологияларини ривожлантириш учун сарфланган миллиардлаб долларлик инвестицияларни қоплашнинг янги усулини топди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ўзининг улкан маълумотлар марказларидаги ҳисоблаш қувватларини бошқа ташкилотларга сотишни кўзда тутувчи булутли инфратузилма бизнесини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу қадам Meta компаниясини Amazon Веб Сервисес (AWS), Google Cloud ва Microsoft Azure каби бозор гигантларининг бевосита рақибига айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги ташаббус доирасида Meta нафақат ўзининг Llama каби очиқ моделлари, балки яқинда тақдим этилган Мусе Spark каби ёпиқ моделлари ва хом ҳисоблаш ресурсларига кириш ҳуқуқини ҳам сотишни кўзламоқда. Ушбу лойиҳа ички доираларда Meta Компуте деб номланаётгани айтилмоқда. Инфратузилма бўлими раҳбари Сантош Жанардҳан бошчилигидаги жамоа ушбу янги йўналишни ривожлантириш устида иш олиб бормоқда.

Бозорда янги тенденция: Маълумотлар марказлари пойгаси

Meta компаниясининг ушбу қарори соҳадаги бошқа йирик ўйинчилар, хусусан, Elon Muskнинг SpaceX ва xAI лойиҳалари стратегиясига ўхшаб кетади. Май ойи бошида SpaceX ўзининг Колоссус 1 маълумотлар марказидаги барча ҳисоблаш қувватларини Anthropic компаниясига ижарага бериш бўйича келишув имзолаган эди. Бу шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект пойгасида ғолиблик нафақат энг яхши моделларни яратганларга, балки энг кучли техник инфратузилмага эга бўлганларга ҳам тегишли бўлиши мумкин.

Ҳозирги вақтда Meta ўзининг AI инфратузилмасини кенгайтириш учун 182,9 миллиард доллар маблағ ажратган. Компания АҚШнинг Луизиана ва Огаё штатларида улкан лойиҳаларни амалга оширмоқда. Хусусан, Огаё штатидаги маълумотлар маркази катталиги жиҳатидан Манхеттен оролига қиёсланмоқда ва у жорий йилнинг охиригача ишга тушиши кутилмоқда. Бундай улкан ресурслар нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки ташқи мижозларга хизмат кўрсатиш учун ҳам етарли бўлади.

Инвестициялар самарадорлиги ва хавотирлар

Мутахассислар Meta компаниясининг ушбу қадамини мантиқий деб ҳисоблашмоқда. Сабаби, Google ёки OpenAI каби рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Meta ўзининг AI хизматларидан бевосита катта даромад олаётганини ҳали расман эълон қилмаган. Компания кўпроқ ички оптималлаштириш ва очиқ кодли моделларга эътибор қаратиб келаётган эди. Булутли ҳисоблаш хизматларининг йўлга қўйилиши эса қилинган харажатларни тезроқ қайтариш имконини беради.

Бироқ, соҳа таҳлилчилари орасида маълум бир хавотирлар ҳам мавжуд. Баъзи скептикларнинг фикрича, сунъий интеллект инфратузилмаси атрофида "иқтисодий пуфак" юзага келмоқда. Улар триллионлаб долларлик инвестициялар ўзини оқламаслиги ва тез эскирувчи чипларга бўлган талаб кутилмаганда пасайиб кетиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шунга қарамай, Зуккерберг май ойидаги баёнотида булутли ҳисоблаш бизнеси Meta учун "албатта кўриб чиқилиши керак бўлган вариант" эканини таъкидлаган эди.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай глобал ўзгаришлар аҳамиятли. Meta каби гигантларнинг булутли бозорга кириб келиши ҳисоблаш қувватлари нархининг арзонлашишига ва маҳаллий стартаплар учун янада қулайроқ AI инфратузилмаси пайдо бўлишига хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча Meta ушбу маълумотлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортган бўлса-да, компаниянинг ҳаракатлари янги технологик давр остонасида турганимиздан далолат бермоқда.

MetaСунъий IntelлектMark ZuckerbergБулутли ТехнологияларLlama
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиХитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиБугун, 18:29Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиБугун, 16:56Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди