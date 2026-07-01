Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушди
Россиянинг йирик савдо тармоқларидан бири бўлган “Перекрёсток” (X5 Груп таркибига киради) чакана савдо соҳасида янги технологик ечимни жорий этмоқда. Эндиликда харидорлар ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассаларида нафақат банк карталари, балки нақд пуллар орқали ҳам тўловни амалга оширишлари мумкин бўлади. Бу янгилик кассирга мурожаат қилмасдан туриб, тўлиқ мустақил харид қилиш имкониятини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги технология ҳозирда Москвадаги “Мегаполис” савдо марказида жойлашган супермаркетда синовдан ўтказилмоқда. Тизим махсус нақд пул қабул қилувчи қурилма билан жиҳозланган бўлиб, у ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассасига интеграция қилинган. Бу эса харидорлар учун тўлов жараёнини янада мослашувчан ва тезкор қилади.
Рақамли тизим ва нақд пул уйғунлигиТўлов жараёни жуда оддий: харидор маҳсулотларни сканерлаб бўлгач, экранда нақд пул орқали тўлаш усулини танлайди. Шундан сўнг, у купюра ва тангаларни махсус қурилмага киритади. Тизим автоматик равишда киритилган маблағни ҳисоблаб чиқади, харид суммасини чегириб, қайтимни (сдача) қайтаради ва чекни чоп этади.
Ушбу технология айниқса рақамли тўловлардан кўра нақд пулни афзал кўрадиган, аммо навбатларда туришни истамайдиган мижозлар учун қулайлик яратади. X5 Груп мутахассисларининг та”кидлашича, бундай ечим дўконлардаги тирбандликни камайтиришга ва ходимларнинг иш юкламасини оптималлаштиришга хизмат қилади.
Келажакдаги режалар ва кенгайишҲозирги вақтда “Перекрёсток” раҳбарияти синов босқичи натижаларини таҳлил қилмоқда. Дастлабки хулосалар ижобий бўлса, ушбу технологияни бутун тармоқ бўйлаб кенг миқёсда жорий этиш режалаштирилган. Компания ҳар йили камида 300 та супермаркетни шундай замонавий кассалар билан жиҳозлашни мақсад қилган.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари оммалашиб бормоқда, бироқ уларнинг аксарияти фақат банк карталари (Узкард, Ҳумо, Visa) билан ишлайди. Россия бозоридаги ушбу тажриба келажакда минтақамиздаги йирик ритейлерлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин, чунки нақд пул муомаласи ҳали ҳам юқори даражада сақланиб қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, чакана савдо соҳаси тобора автоматлашиб, инсон омилини камайтиришга интилмоқда. Нақд пул қабул қилувчи кассалар — ан”анавий тўлов усуллари ва замонавий рақамли хизматлар ўртасидаги ўзига хос “кўприк” вазифасини ўтайди.
…