Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушди

·0·Техно
Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушди

Россиянинг йирик савдо тармоқларидан бири бўлган “Перекрёсток” (X5 Груп таркибига киради) чакана савдо соҳасида янги технологик ечимни жорий этмоқда. Эндиликда харидорлар ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассаларида нафақат банк карталари, балки нақд пуллар орқали ҳам тўловни амалга оширишлари мумкин бўлади. Бу янгилик кассирга мурожаат қилмасдан туриб, тўлиқ мустақил харид қилиш имкониятини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги технология ҳозирда Москвадаги “Мегаполис” савдо марказида жойлашган супермаркетда синовдан ўтказилмоқда. Тизим махсус нақд пул қабул қилувчи қурилма билан жиҳозланган бўлиб, у ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассасига интеграция қилинган. Бу эса харидорлар учун тўлов жараёнини янада мослашувчан ва тезкор қилади.

Рақамли тизим ва нақд пул уйғунлиги

Тўлов жараёни жуда оддий: харидор маҳсулотларни сканерлаб бўлгач, экранда нақд пул орқали тўлаш усулини танлайди. Шундан сўнг, у купюра ва тангаларни махсус қурилмага киритади. Тизим автоматик равишда киритилган маблағни ҳисоблаб чиқади, харид суммасини чегириб, қайтимни (сдача) қайтаради ва чекни чоп этади.

Ушбу технология айниқса рақамли тўловлардан кўра нақд пулни афзал кўрадиган, аммо навбатларда туришни истамайдиган мижозлар учун қулайлик яратади. X5 Груп мутахассисларининг та”кидлашича, бундай ечим дўконлардаги тирбандликни камайтиришга ва ходимларнинг иш юкламасини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Келажакдаги режалар ва кенгайиш

Ҳозирги вақтда “Перекрёсток” раҳбарияти синов босқичи натижаларини таҳлил қилмоқда. Дастлабки хулосалар ижобий бўлса, ушбу технологияни бутун тармоқ бўйлаб кенг миқёсда жорий этиш режалаштирилган. Компания ҳар йили камида 300 та супермаркетни шундай замонавий кассалар билан жиҳозлашни мақсад қилган.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари оммалашиб бормоқда, бироқ уларнинг аксарияти фақат банк карталари (Узкард, Ҳумо, Visa) билан ишлайди. Россия бозоридаги ушбу тажриба келажакда минтақамиздаги йирик ритейлерлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин, чунки нақд пул муомаласи ҳали ҳам юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, чакана савдо соҳаси тобора автоматлашиб, инсон омилини камайтиришга интилмоқда. Нақд пул қабул қилувчи кассалар — ан”анавий тўлов усуллари ва замонавий рақамли хизматлар ўртасидаги ўзига хос “кўприк” вазифасини ўтайди.

ТехнологияРитейлX5 ГрупНақд ПулИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиХитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиБугун, 18:29Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиБугун, 16:56Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди