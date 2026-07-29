Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!

·51·Маданият
Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!

Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа юз берди. "Мендирман Жалолиддин" сериали орқали танилган санъаткорнинг тўнғич фарзанди дунёга келди. У илк бор ота бўлди.

Актёр ижтимоий тармоқларда ўғлини шифохонадан уйига олиб келган пайтлар акс этган видеоларни жойлади. Кадрларда чақалоқ учун тайёрланган безаклар ва махсус декорацияларни кўриш мумкин.

Жаҳонгир Абдумаликов фарзандига МуҳаммадЗайд деб исм қўйганини ҳам кузатувчиларига маълум қилди. Бу хабардан сўнг унинг саҳифасида кўплаб табриклар қолдирилди.

Мухлислар ва яқинлари актёр оиласига эзгу тилаклар билдириб, МуҳаммадЗайднинг соғлом ва бахтли бўлиб улғайишини тиламоқда.

Ayiqcha rasmi va oq-sariq sharlar bilan bezatilgan bayramona fotozona.
Жаҳонгир АбдумаликовМендирман ЖалолиддинМуҳаммадЗайд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Бугун, 16:58Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Бугун, 15:37Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Бугун, 14:54Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Бугун, 14:34Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Бугун, 05:33Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Бугун, 05:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида