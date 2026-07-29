Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа юз берди. "Мендирман Жалолиддин" сериали орқали танилган санъаткорнинг тўнғич фарзанди дунёга келди. У илк бор ота бўлди.
Актёр ижтимоий тармоқларда ўғлини шифохонадан уйига олиб келган пайтлар акс этган видеоларни жойлади. Кадрларда чақалоқ учун тайёрланган безаклар ва махсус декорацияларни кўриш мумкин.
Жаҳонгир Абдумаликов фарзандига МуҳаммадЗайд деб исм қўйганини ҳам кузатувчиларига маълум қилди. Бу хабардан сўнг унинг саҳифасида кўплаб табриклар қолдирилди.
Мухлислар ва яқинлари актёр оиласига эзгу тилаклар билдириб, МуҳаммадЗайднинг соғлом ва бахтли бўлиб улғайишини тиламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…