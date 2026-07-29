Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!

·0·Маданият
Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!

Хонанда Озода Нурсаидова синглиси ва жияни билан бирга Францияга сафар қилди. У дастлаб ижтимоий тармоқда қаерга кетаётганини очиқ айтмади ва мухлисларидан манзилни топишни сўради.

Кейинроқ эълон қилинган постлар орқали хонанданинг Францияда экани маълум бўлди. Озода Нурсаидова у ерда нонушта қилаётган пайтидан сурат ва қисқа видеоларни кузатувчилари билан бўлишди.

Сафар тафсилотлари ҳозирча тўлиқ очиқланмаган. Хонанда Францияга қандай мақсадда боргани ҳақида ҳам маълумот бермади. Унинг янги постлари мухлислар орасида қизиқиш уйғотди.

Quyosh botayotgan paytda oltin rangda tovlanayotgan shahar binolari va daraxtlar.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Бугун, 05:04Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильмиNetflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильмиКеча, 19:27Бир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиБир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиКеча, 16:45Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Кеча, 15:04Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Кеча, 09:19"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳаларКеча, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида