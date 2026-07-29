Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Озода Нурсаидова синглиси ва жияни билан бирга Францияга сафар қилди. У дастлаб ижтимоий тармоқда қаерга кетаётганини очиқ айтмади ва мухлисларидан манзилни топишни сўради.
Кейинроқ эълон қилинган постлар орқали хонанданинг Францияда экани маълум бўлди. Озода Нурсаидова у ерда нонушта қилаётган пайтидан сурат ва қисқа видеоларни кузатувчилари билан бўлишди.
Сафар тафсилотлари ҳозирча тўлиқ очиқланмаган. Хонанда Францияга қандай мақсадда боргани ҳақида ҳам маълумот бермади. Унинг янги постлари мухлислар орасида қизиқиш уйғотди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…