Samsung яримўтказгичлар танқислиги 2028-йилгача давом этишини маълум қилди

·0·Техно
Samsung яримўтказгичлар танқислиги 2028-йилгача давом этишини маълум қилди

Жаҳон бозорида яримўтказгичлар тақчиллиги кутилганидан ҳам узоқроқ давом этиб, яқин йилларда янада кескин тус олиши мумкин. Дунёдаги энг йирик хотира микрочиплари ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Samsung компанияси мазкур танқислик 2028-йилгача сақланиб қолишини прогноз қилмоқда. Ушбу баёнот глобал технология бозорида жиддий хавотирларни келтириб чиқараётгани билан бирга, соҳа келажагига таъсир кўрсатувчи муҳим омилга айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Samsung раҳбарияти чип ишлаб чиқариш бўйича ўта юқори молиявий кўрсаткичларни эълон қилгач, мазкур узоқ муддатли прогнозни маълум қилган. Компаниянинг хотира бўлинмаси ижрочи вице-президенти Чжаджун Ким таҳлилчилар билан мулоқотда 2027-йилда таклиф танқислиги жорий йилгагига нисбатан янада кучайиши ва бу ҳолат 2028-йил давомида ҳам сақланиб қолишини алоҳида таъкидлаган.

Молиявий сакраш ва стратегик шартномалар

Қайд этилишича, Samsung яримўтказгичлар бўлинмасининг операцион фойдаси ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 250 мартадан зиёд ошиб, 89,2 триллион вонни (тахминан 61,7 миллиард доллар) ташкил этган. Ушбу улкан молиявий муваффақият фонида компания акциялари аввалига 8 фоизга сакраб, кейинчалик пайшанба куни 1,1 фоизга пасайиш кузатилган.

Юзага келиши мумкин бўлган бозор тебранишлари ва рискларни камайтириш мақсадида Samsung дунёдаги бешта йирик маълумотлар маркази компанияси билан узоқ муддатли етказиб бериш шартномаларини имзолаган. Шунингдек, яна бешта йирик корхона билан ҳам шунга ўхшаш битимлар якуний босқичда экани маълум қилинди, бироқ ҳамкорларнинг номлари ошкор этилмаган.

Бозор мувозанати ва ички қийинчиликлар

Компания вакилининг сўзларига кўра, узоқ муддатли контрактлар камида беш йил давом этади ва келгусида Samsung умумий қувватининг 60 фоиздан 70 фоизигача бўлган қисмини қамраб олади. Ушбу битимлар капитал инвестициялар хатарларини суғурталашга қаратилган олдиндан тўловлар ҳамда минимал нархшакллантириш механизмларини ўз ичига олади.

Шу билан бирга, чип нархларининг кескин ўсиб кетиши компаниянинг бошқа йўналишларига салбий таъсир кўрсатди. Хусусан, яримўтказгичлар қийматининг ошиши Samsung мобил бўлинмасига қаттиқ зарба бериб, у 700 миллиард вон миқдорида зарар кўрганини маълум қилган. Бу эса технология гигантлари учун таъминот занжиридаги мувозанатни сақлаш нақадар мураккаб эканини яққол кўрсатади.

SamsungЧжаджун КимЯримўтказгичларТехнологияларИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатдиStarlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатдиБугун, 16:54Хитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айландиХитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айландиБугун, 15:57Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиРоссия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиБугун, 15:23Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасБугун, 14:59Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди