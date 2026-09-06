Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)
Ижтимоий тармоқларда эр-хотин муносабатлари, кундалик оилавий кулгили ҳолатлар ва аёлларнинг зеҳни нақадар ўткирлиги акс этган навбатдаги комедик лавҳа қисқа вақтда вирус каби тарқалиб, томошабинларнинг қизғин кулгисига сабаб бўлди. Телефонга келган биргина сирли СМС-хабарнома ортидан бошланган «махфий айғоқчилик ҳаракати» ва унинг кутилмаган кулгили ечими ижтимоий тармоқ кузатувчиларини яна бир бор иқрор қилди: аёллар билан ҳеч қачон ўйнашиб бўлмайди!
Ётоқхонадаги шубҳа ва даҳлиз сари «махфий юриш»
Ҳар бир эркак учун таниш бўлган ушбу ҳаётий ва кулгили сюжет қуйидагича ривожланди:
Кўрпа устидаги «хавфли» овоз: Эр ётоқда хотиржам ёнбошлаб ётган, аёли эса ёнида ўтирган дамда тўсатдан телефонга янги хабар келиб тушади;
Хавотир ва устамонлик: Ёнидаги аёлидан чўчиб қолган эр хабарни очиқчасига ўқишга ботина олмай, телефонни секин қўлга олади ва ўзини гўёки ошхонага ёки бошқа хонага чиқаётгандек қилиб кўрсатади;
Даҳлиз бўйлаб оҳиста қадамлар: Қўлида телефонни маҳкам сиқимлаб, ҳеч ким сезмасин дея оёқ учида узоқроқ бурчакка — алоҳида эшик ёнигача қочиб боради.
Эшик ортидаги ҳақиқат: «Ошхонага борган бўлсангиз, сув опкелинг!»
Бироқ хотинидан сирли равишда хабарни текшириб олмоқчи бўлган қаҳрамонни ҳақиқий сюрприз кутиб турарди:
Эҳтиёткорлик билан ёқилган экран: Эр хавфсиз жойга етиб олгач, телефон экранига кўз югуртиради;
Ўша машҳур СМС мазмуни: Экранда айнан ётоқда қолган аёлидан келган хабар ёниб турарди: «Хотин ❤️: Oshxonaga borgan busez suv opkeling!» (Ошхонага борган бўлсангиз, сув олиб келинг!);
Пешонага тушган шапалоқ: Хотини унинг ҳар бир қадамини, телефонини олиб қочишини ва ошхонага йўналганини бошидан назорат қилганини тушунган эр пешонасини ушлаб, ўз ҳолатига аччиқ кулиб қўя қолади.
Аёлларнинг туғма психологияси: Уларни алдаб бўлмайди
Ушбу содда ва ҳаётий видео интернет аҳли томонидан катта завқ билан қабул қилинди:
Зумрад нигоҳ ва айёрлик: Кўпчилик изоҳ қолдирувчилар аёлларнинг психологияси ва интуицияси ҳар қандай махфий режани бир зумда фош қилишини қайд этишмоқда;
«Уйда телефон жирингласа, юрак тўхтайди»: Жамоатчилик эр киши учун уйда нотаниш СМС келиши баъзан ҳақиқий экстремал вазиятга айланишини ҳазил-мутойиба билан муҳокама қилишмоқда.
Сизда ҳам уйда тўсатдан телефонга хабар келиб қолганда шундай кулгили ёки ҳаяжонли ҳолатлар кузатилганми? Сизнингча, оилада аёлларнинг бундай топқирлиги ва кузатувчанлигига қандай баҳо бериш мумкин? Ўз фикр ва кулгили хотираларингизни изоҳларда қолдиринг!
…