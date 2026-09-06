Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)

·117·Маданият
Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)

Ижтимоий тармоқларда эр-хотин муносабатлари, кундалик оилавий кулгили ҳолатлар ва аёлларнинг зеҳни нақадар ўткирлиги акс этган навбатдаги комедик лавҳа қисқа вақтда вирус каби тарқалиб, томошабинларнинг қизғин кулгисига сабаб бўлди. Телефонга келган биргина сирли СМС-хабарнома ортидан бошланган «махфий айғоқчилик ҳаракати» ва унинг кутилмаган кулгили ечими ижтимоий тармоқ кузатувчиларини яна бир бор иқрор қилди: аёллар билан ҳеч қачон ўйнашиб бўлмайди!

Ётоқхонадаги шубҳа ва даҳлиз сари «махфий юриш»

Ҳар бир эркак учун таниш бўлган ушбу ҳаётий ва кулгили сюжет қуйидагича ривожланди:

  • Кўрпа устидаги «хавфли» овоз: Эр ётоқда хотиржам ёнбошлаб ётган, аёли эса ёнида ўтирган дамда тўсатдан телефонга янги хабар келиб тушади;

  • Хавотир ва устамонлик: Ёнидаги аёлидан чўчиб қолган эр хабарни очиқчасига ўқишга ботина олмай, телефонни секин қўлга олади ва ўзини гўёки ошхонага ёки бошқа хонага чиқаётгандек қилиб кўрсатади;

  • Даҳлиз бўйлаб оҳиста қадамлар: Қўлида телефонни маҳкам сиқимлаб, ҳеч ким сезмасин дея оёқ учида узоқроқ бурчакка — алоҳида эшик ёнигача қочиб боради.

Эшик ортидаги ҳақиқат: «Ошхонага борган бўлсангиз, сув опкелинг!»

Бироқ хотинидан сирли равишда хабарни текшириб олмоқчи бўлган қаҳрамонни ҳақиқий сюрприз кутиб турарди:

  • Эҳтиёткорлик билан ёқилган экран: Эр хавфсиз жойга етиб олгач, телефон экранига кўз югуртиради;

  • Ўша машҳур СМС мазмуни: Экранда айнан ётоқда қолган аёлидан келган хабар ёниб турарди: «Хотин ❤️: Oshxonaga borgan busez suv opkeling!» (Ошхонага борган бўлсангиз, сув олиб келинг!);

  • Пешонага тушган шапалоқ: Хотини унинг ҳар бир қадамини, телефонини олиб қочишини ва ошхонага йўналганини бошидан назорат қилганини тушунган эр пешонасини ушлаб, ўз ҳолатига аччиқ кулиб қўя қолади.

Аёлларнинг туғма психологияси: Уларни алдаб бўлмайди

Ушбу содда ва ҳаётий видео интернет аҳли томонидан катта завқ билан қабул қилинди:

  • Зумрад нигоҳ ва айёрлик: Кўпчилик изоҳ қолдирувчилар аёлларнинг психологияси ва интуицияси ҳар қандай махфий режани бир зумда фош қилишини қайд этишмоқда;

  • «Уйда телефон жирингласа, юрак тўхтайди»: Жамоатчилик эр киши учун уйда нотаниш СМС келиши баъзан ҳақиқий экстремал вазиятга айланишини ҳазил-мутойиба билан муҳокама қилишмоқда.

Сизда ҳам уйда тўсатдан телефонга хабар келиб қолганда шундай кулгили ёки ҳаяжонли ҳолатлар кузатилганми? Сизнингча, оилада аёлларнинг бундай топқирлиги ва кузатувчанлигига қандай баҳо бериш мумкин? Ўз фикр ва кулгили хотираларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Бугун, 19:38Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Бугун, 12:13Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиШарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиКеча, 11:27"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиКеча, 09:38Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Кеча, 00:01Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)04.09, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар