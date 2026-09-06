Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссияси

·2·Спорт
Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссияси

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали яримҳимоячиси Азиз Ғаниев Бирлашган Араб Амирликларидаги легионерлик фаолиятида навбатдаги янги саҳифани очди. 28 ёшли майдон маркази вакили БАА Про-лигасида кураш олиб бораётган «Банияс» клуби билан расман шартнома имзолади. Бироқ ҳамюртимизнинг янги жамоаси айни пайтда чемпионатда ниҳоятда оғир дамларни бошидан кечирмоқда — дастлабки 4 та турда ҳам мағлубиятга учраб, турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасига михланиб қолган. Эндиликда Ғаниев елкасига клубни ушбу чуқур инқироздан олиб чиқиш ва марказда барқарорлик ўрнатишдек муҳим вазифа юкланади.

БААдаги учинчи манзил: Азиз Ғаниевнинг янги битими

Миллий жамоамиз яримҳимоячиси Амирликлардаги тажрибасини янада мустаҳкамламоқда:

  • «Банияс» билан шартнома: 28 ёшли футболчи жамоа бош мураббийи ва раҳбариятининг таклифига биноан «Банияс» сафига эркин агент мақомида қўшилди;

  • Элитадаги учинчи бекат: Азиз Ғаниев БАА футболи мухлислари учун бегона эмас — у бунгача мамлакатнинг гранд жамоаларидан бири «Шабоб Ал Аҳли» ва «Ал Батеҳ» клубларида тўп тепиб, ўзини мустаҳкам таянч вакили сифатида намоён этган;

  • Ўйин амалиёти ва янги даража: Ҳамюртимиз янги клубида яна асосий таркибдан мустаҳкам ўрин олиб, миллий жамоадаги спорт формасини юқори даражада сақлашни мақсад қилган.

4 та ўйин ва 0 очко: «Банияс»нинг ҳалокатли старти

Янги жамоанинг бу мавсумдаги ҳолати жиддий хавотир туғдирмоқда:

  • Қаторасига 4 та мағлубият: «Банияс» БАА юқори дивизионининг дастлабки тўртта учрашувида ҳам майдонни мағлуб ҳолда тарк этиб, ҳали бирорта ҳам очко жамғара олмади;

  • Жадвалнинг энг қуйи поғонаси: Тўплар нисбатига кўра, клуб 0 очко билан 14 та жамоа ичида сўнгги ўринни банд этиб турибди;

  • Қутқарувчи сифатида таклиф этилган легионер: Жамоа бошқаруви марказий чизиқдаги заифлик ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги номутаносибликни айнан Азиз Ғаниевнинг тактик тафаккури ва узоқ масофаларга узатмалари орқали бартараф этишга умид қилмоқда.

Ўзбек легионерлари изидан: Статистика ва тарихий ришталар

«Банияс» ўзбекистонлик чарм тўп ихлосмандларига яхши таниш бўлган жамоалардан бири:

  • Шукуров ва Мозговой йўли: Илгари ушбу жамоа шарафини Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бошқа икки намояндаси — Отабек Шукуров ҳамда Акмал Мозговой ҳам муваффақиятли ҳимоя қилиб, клуб сафида ёрқин из қолдирган эди;

  • Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар: Азиз Ғаниев ўтган мавсум давомида БАА чемпионатида 25 та расмий баҳсда қатнашиб, ўз ҳисобига 2 та гол ва 3 та голли узатмани ёздириб қўйган;

  • Тўп назорати ва кучли зарбалар: Футболчининг стандарт вазиятларни ижро этиш ва узоқдан дарвозани нишонга олиш маҳорати инқироздаги жамоа учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, Азиз Ғаниев «Банияс»ни турнир жадвалининг энг қуйи поғонасидан қутқариб, жамоанинг асосий етакчисига айлана оладими? БААда аутсайдерга айланиб қолган клубга ўтиш 28 ёшли яримҳимоячининг миллий терма жамоадаги фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқда“Базель” майдонида иродали ғалаба: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида порламоқдаБугун, 22:23Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиБугун, 20:50“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирдиБугун, 16:47Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бугун, 16:42Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Бугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди