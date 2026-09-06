Азиз Ғаниевдан кутилмаган қарор: қуйи ўриндаги “Банияс”ни қутқариш миссияси
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали яримҳимоячиси Азиз Ғаниев Бирлашган Араб Амирликларидаги легионерлик фаолиятида навбатдаги янги саҳифани очди. 28 ёшли майдон маркази вакили БАА Про-лигасида кураш олиб бораётган «Банияс» клуби билан расман шартнома имзолади. Бироқ ҳамюртимизнинг янги жамоаси айни пайтда чемпионатда ниҳоятда оғир дамларни бошидан кечирмоқда — дастлабки 4 та турда ҳам мағлубиятга учраб, турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасига михланиб қолган. Эндиликда Ғаниев елкасига клубни ушбу чуқур инқироздан олиб чиқиш ва марказда барқарорлик ўрнатишдек муҳим вазифа юкланади.
БААдаги учинчи манзил: Азиз Ғаниевнинг янги битими
Миллий жамоамиз яримҳимоячиси Амирликлардаги тажрибасини янада мустаҳкамламоқда:
«Банияс» билан шартнома: 28 ёшли футболчи жамоа бош мураббийи ва раҳбариятининг таклифига биноан «Банияс» сафига эркин агент мақомида қўшилди;
Элитадаги учинчи бекат: Азиз Ғаниев БАА футболи мухлислари учун бегона эмас — у бунгача мамлакатнинг гранд жамоаларидан бири «Шабоб Ал Аҳли» ва «Ал Батеҳ» клубларида тўп тепиб, ўзини мустаҳкам таянч вакили сифатида намоён этган;
Ўйин амалиёти ва янги даража: Ҳамюртимиз янги клубида яна асосий таркибдан мустаҳкам ўрин олиб, миллий жамоадаги спорт формасини юқори даражада сақлашни мақсад қилган.
4 та ўйин ва 0 очко: «Банияс»нинг ҳалокатли старти
Янги жамоанинг бу мавсумдаги ҳолати жиддий хавотир туғдирмоқда:
Қаторасига 4 та мағлубият: «Банияс» БАА юқори дивизионининг дастлабки тўртта учрашувида ҳам майдонни мағлуб ҳолда тарк этиб, ҳали бирорта ҳам очко жамғара олмади;
Жадвалнинг энг қуйи поғонаси: Тўплар нисбатига кўра, клуб 0 очко билан 14 та жамоа ичида сўнгги ўринни банд этиб турибди;
Қутқарувчи сифатида таклиф этилган легионер: Жамоа бошқаруви марказий чизиқдаги заифлик ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги номутаносибликни айнан Азиз Ғаниевнинг тактик тафаккури ва узоқ масофаларга узатмалари орқали бартараф этишга умид қилмоқда.
Ўзбек легионерлари изидан: Статистика ва тарихий ришталар
«Банияс» ўзбекистонлик чарм тўп ихлосмандларига яхши таниш бўлган жамоалардан бири:
Шукуров ва Мозговой йўли: Илгари ушбу жамоа шарафини Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бошқа икки намояндаси — Отабек Шукуров ҳамда Акмал Мозговой ҳам муваффақиятли ҳимоя қилиб, клуб сафида ёрқин из қолдирган эди;
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар: Азиз Ғаниев ўтган мавсум давомида БАА чемпионатида 25 та расмий баҳсда қатнашиб, ўз ҳисобига 2 та гол ва 3 та голли узатмани ёздириб қўйган;
Тўп назорати ва кучли зарбалар: Футболчининг стандарт вазиятларни ижро этиш ва узоқдан дарвозани нишонга олиш маҳорати инқироздаги жамоа учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Азиз Ғаниев «Банияс»ни турнир жадвалининг энг қуйи поғонасидан қутқариб, жамоанинг асосий етакчисига айлана оладими? БААда аутсайдерга айланиб қолган клубга ўтиш 28 ёшли яримҳимоячининг миллий терма жамоадаги фаолиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…