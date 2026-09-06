Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)

·45·Маданият
Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)

Хонанда Афруза мухлислари учун янги видеоклипини тақдим этди. Санъаткорнинг “Тополмайсиз” таронасига ишланган клипи 4 сентябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилди.

Клип қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини тортиб, мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Видеонинг изоҳлар қисмида фойдаланувчилар хонанданинг янги ижодий иши ҳақида ижобий фикрлар билдирган.

Мухлислар Афрузага ижодий муваффақият тилаб, келгусида ҳам янада мазмунли ва кўнгилдан жой оладиган қўшиқлар яратишини исташмоқда.

Хонанданинг янги таронаси ва клипи унинг ижодий фаолиятидаги навбатдаги янгиликлардан бири бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиШарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиКеча, 11:27"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиКеча, 09:38Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Кеча, 00:01Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)04.09, 23:22Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда04.09, 21:05Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиТошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи04.09, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар