Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Афруза мухлислари учун янги видеоклипини тақдим этди. Санъаткорнинг “Тополмайсиз” таронасига ишланган клипи 4 сентябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилди.
Клип қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини тортиб, мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Видеонинг изоҳлар қисмида фойдаланувчилар хонанданинг янги ижодий иши ҳақида ижобий фикрлар билдирган.
Мухлислар Афрузага ижодий муваффақият тилаб, келгусида ҳам янада мазмунли ва кўнгилдан жой оладиган қўшиқлар яратишини исташмоқда.
Хонанданинг янги таронаси ва клипи унинг ижодий фаолиятидаги навбатдаги янгиликлардан бири бўлди.
…