Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)
Хонанда Муниса Ризаева оиласи ва ижоди ўртасида муҳим танлов қаршисида қолганини маълум қилди. Унинг айтишича, турмуш ўртоғи бошқа давлатга кўчиб ўтиш, фаолиятини якунлаш ва кўпроқ оилага эътибор қаратишни таклиф қилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода хонанда ушбу масала унинг ҳаётида уч йилдан бери давом этаётган муаммо эканини айтган.
"Бу масала уч йилдан бери бор", — дея таъкидлаган Муниса Ризаева.
Хонанданинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи оилавий ҳаётга кўпроқ вақт ажратиш учун бошқа давлатга кўчиб ўтишни ва ижодий фаолиятини якунлашни таклиф қилмоқда. Бироқ санъаткор Ўзбекистон ва ижодини тарк этиш ниятида эмаслигини билдирган. У ҳозирча бу борада якуний қарорга келмаган.
Изоҳлар 0
…