Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Девид Бехемнинг фикрича, Лионель Месси жорий йилда ўз фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб.
- «Интер Маями» эгаси Мессининг жаҳон чемпионатидаги ўйини ва юқори даражадаги футболни давом эттираётганини унинг соврин ютишига асосий сабаб сифатида кўрсатди.
- Агар Месси 2026 йилги совринни юца, бу унинг рекордини янгилайди ва у ушбу совринни энг кўп марта қўлга киритган футболчи бўлиб қолади.
Лионель Мессининг 2026 йилги «Олтин тўп» учун имкониятлари ҳақида мунозаралар давом этмоқда. «Интер Майами» эгаси Дэвид Бекҳэм аргентиналик юлдуз жорий йилда фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб эканини айтди.
Бекҳэмнинг бу фикри Мессининг навбатдаги индивидуал соврин учун кураши яна бир бор кун тартибига чиққан бир пайтда билдирилди.
1. Месси «Круз Азул»га қарши яна бир бор ҳал қилувчи бўлди
«Интер Майами» Campeones Cup баҳсида Мексиканинг «Круз Азул» клубини 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашувда Месси:
биринчи голни урди;
иккинчи голда ассистентлик қилди;
жамоасининг ғалабасига бевосита ҳисса қўшди.
Шу тариқа аргентиналик футболчи «Интер Майами»нинг муҳим ўйинларидаги таъсирини яна бир бор намойиш этди.
2. Бекҳэм: «Месси “Олтин тўп”ни ютиши керак»
Учрашувдан кейин Дэвид Бекҳэм Мессининг «Олтин тўп»га муносиблиги ҳақида ўз фикрини билдирди.
«Месси “Олтин тўп”ни ютиши керак. У жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси бўлди ва ўтган йилни ҳам ажойиб ўтказди».
Бекҳэм, айниқса, Мессининг юқори даражадаги футболни давом эттираётганига урғу берди.
Унинг таъкидлашича, Мессининг ёшига қарамай бундай даражада ўйнаши алоҳида ҳолат.
3. Бекҳэм Мессининг ёшига алоҳида тўхталди
Дэвид Бекҳэм ўз фикрини Мессининг 39 ёшида ҳам юқори даражада ҳаракат қилаётгани билан асослади.
«39 ёшида жаҳон чемпионатида у каби ҳаракат қилиш… Бошқа ҳеч ким бундай қила олмасди».
Бу баҳо, аввало, Бекҳэмнинг Мессининг узоқ йиллар давомида сақлаб келаётган юқори спорт даражасига муносабатини акс эттиради.
4. Месси учун 9-«Олтин тўп» имконияти
Агар Месси 2026 йилги совринни қўлга киритса, бу унинг фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп» бўлади.
Аргентиналик футболчи мазкур совринни фаолияти давомида энг кўп марта қўлга киритган футболчи ҳисобланади.
Шу сабабли унинг навбатдаги соврин учун кураши футбол оламида алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.
5. Ғолиб қачон аниқланади?
2026 йилги «Олтин тўп» топшириш маросими 26 октябрь куни Лондонда ўтказилиши режалаштирилган.
Шу кунга қадар Мессининг номзоди атрофидаги баҳслар давом этади. Бекҳэм эса ўз танловини аллақачон очиқ билдирди.
Бироқ якуний қарорни Бекҳэм эмас, «Олтин тўп» соврини учун овоз бериш натижалари белгилайди.
Хулоса
Мессининг 2026 йилги «Олтин тўп» учун кураши янада қизиқ тус олмоқда. «Круз Азул»га қарши ўйиндаги гол ва ассистдан кейин Дэвид Бекҳэм аргентиналик юлдузни навбатдаги совринга муносиб деб ҳисоблашини очиқ айтди.
Энди футбол мухлислари учун асосий савол — Месси фаолиятидаги 9-«Олтин тўп»ни қўлга киритадими?
Жавоб 26 октябрь куни Лондонда маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…