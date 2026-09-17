Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атади

·43·Спорт
Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Девид Бехемнинг фикрича, Лионель Месси жорий йилда ўз фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб.
  • «Интер Маями» эгаси Мессининг жаҳон чемпионатидаги ўйини ва юқори даражадаги футболни давом эттираётганини унинг соврин ютишига асосий сабаб сифатида кўрсатди.
  • Агар Месси 2026 йилги совринни юца, бу унинг рекордини янгилайди ва у ушбу совринни энг кўп марта қўлга киритган футболчи бўлиб қолади.

Лионель Мессининг 2026 йилги «Олтин тўп» учун имкониятлари ҳақида мунозаралар давом этмоқда. «Интер Майами» эгаси Дэвид Бекҳэм аргентиналик юлдуз жорий йилда фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб эканини айтди.

Бекҳэмнинг бу фикри Мессининг навбатдаги индивидуал соврин учун кураши яна бир бор кун тартибига чиққан бир пайтда билдирилди.

1. Месси «Круз Азул»га қарши яна бир бор ҳал қилувчи бўлди

«Интер Майами» Campeones Cup баҳсида Мексиканинг «Круз Азул» клубини 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Учрашувда Месси:

  • биринчи голни урди;

  • иккинчи голда ассистентлик қилди;

  • жамоасининг ғалабасига бевосита ҳисса қўшди.

Шу тариқа аргентиналик футболчи «Интер Майами»нинг муҳим ўйинларидаги таъсирини яна бир бор намойиш этди.

2. Бекҳэм: «Месси “Олтин тўп”ни ютиши керак»

Учрашувдан кейин Дэвид Бекҳэм Мессининг «Олтин тўп»га муносиблиги ҳақида ўз фикрини билдирди.

«Месси “Олтин тўп”ни ютиши керак. У жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси бўлди ва ўтган йилни ҳам ажойиб ўтказди».

Бекҳэм, айниқса, Мессининг юқори даражадаги футболни давом эттираётганига урғу берди.

Унинг таъкидлашича, Мессининг ёшига қарамай бундай даражада ўйнаши алоҳида ҳолат.

3. Бекҳэм Мессининг ёшига алоҳида тўхталди

Дэвид Бекҳэм ўз фикрини Мессининг 39 ёшида ҳам юқори даражада ҳаракат қилаётгани билан асослади.

«39 ёшида жаҳон чемпионатида у каби ҳаракат қилиш… Бошқа ҳеч ким бундай қила олмасди».

Бу баҳо, аввало, Бекҳэмнинг Мессининг узоқ йиллар давомида сақлаб келаётган юқори спорт даражасига муносабатини акс эттиради.

4. Месси учун 9-«Олтин тўп» имконияти

Агар Месси 2026 йилги совринни қўлга киритса, бу унинг фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп» бўлади.

Аргентиналик футболчи мазкур совринни фаолияти давомида энг кўп марта қўлга киритган футболчи ҳисобланади.

Шу сабабли унинг навбатдаги соврин учун кураши футбол оламида алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

5. Ғолиб қачон аниқланади?

2026 йилги «Олтин тўп» топшириш маросими 26 октябрь куни Лондонда ўтказилиши режалаштирилган.

Шу кунга қадар Мессининг номзоди атрофидаги баҳслар давом этади. Бекҳэм эса ўз танловини аллақачон очиқ билдирди.

Бироқ якуний қарорни Бекҳэм эмас, «Олтин тўп» соврини учун овоз бериш натижалари белгилайди.

Хулоса

Мессининг 2026 йилги «Олтин тўп» учун кураши янада қизиқ тус олмоқда. «Круз Азул»га қарши ўйиндаги гол ва ассистдан кейин Дэвид Бекҳэм аргентиналик юлдузни навбатдаги совринга муносиб деб ҳисоблашини очиқ айтди.

Энди футбол мухлислари учун асосий савол — Месси фаолиятидаги 9-«Олтин тўп»ни қўлга киритадими?

Жавоб 26 октябрь куни Лондонда маълум бўлади.

Лионель МессисДэвид БекхэмИнтер МайамиОлтин тўп 2026
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Бугун, 11:46Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Бугун, 11:42Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиЛионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиБугун, 11:30«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!Бугун, 09:20Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Бугун, 08:58Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаСамарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаБугун, 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди