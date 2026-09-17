Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»
- «Расинг» устидан 7:2 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, мураббий Ҳанс-Дитер Флик жамоанинг ўйинидан тўлиқ қониқмаган.
- Флик ўйин давомида диққатнинг йўқолиши ва асосий дарвозабон Жоан Гарсиянинг соғлиғидаги муаммоларидан хавотирда.
- Мураббий Шеснининг хатосини жиддий қабул қилмаган бўлса-да, Гарсиянинг ҳолати «Барселона» учун кейинги ўйинларда муаммо туғдириши мумкин.
Испания Ла Лигасининг 6-турида «Барселона» ҳақиқий голлар ёмғирини уюштириб, «Расинг»ни 7:2 ҳисобида тор-мор этди. Таблодаги фантастик натижа каталонияликларнинг мутлақ устунлигини кўрсатиб турган бўлса-да, финал ҳуштагидан сўнг Ҳанс-Дитер Фликнинг кайфияти кутилганидек қувноқ эмасди. Мураббий DAZN эфирида жамоадаги жиддий хатолар ва асосий дарвозабон муаммоси ҳақида гапириб, ҳаммани сергак торттирди. Хўш, бундай ғалабадан кейин ҳам германиялик мутахассисни нима хавотирга солмоқда?
9 та голли шоу ва Фликнинг талабчанлиги
«Блауграна» ҳужумда даҳшатли ўйин кўрсатиб, рақиб дарвозасини етти бор ишғол қилди. Бироқ очиқ ва хавфли футбол Фликнинг назаридан четда қолмади:
«Янада яхшироқ ўйнашимиз шарт»: Мураббий натижага маҳлиё бўлмай, хатоларни кўрсатиб ўтди;
Диққатнинг йўқолиши: Фликнинг таъкидлашича, ҳар бир тўп узатишда ва ҳар қандай вазиятда максимал концентрация бўлиши шарт;
Ҳужумкор футбол жозибаси: Барча камчиликларга қарамай, мутахассис жамоанинг томошабоп ва ёрқин ўйинини алоҳида эътироф этди.
Шеснининг хатоси ва Гарсиянинг кутилмаган муаммоси
«Лекин энг муҳими — ҳар доим, ҳар бир вазиятда ва ҳар бир узатмада диққатни йўқотмаслик. Хато қилиш — оддий ҳолат. Шеснининг хатоси мени хавотирга солмаяпти, чунки бу футбол ва бунинг устида ишлаш мумкин. Жоан Гарсияда муайян муаммолар пайдо бўлди. Энди кутишимиз ва у шу ҳафта охирида майдонга тушишга тайёр бўлишига умид қилишимиз керак», — деди Флик.
Шеснининг учрашувдаги қўпол хатосига Флик босиқлик билан ёндошган бўлса-да, Жоан Гарсиянинг жароҳати ва соғлиғидаги беқарорлик «Барселона»нинг кейинги ўйинлари олдидан жиддий жумбоқни келтириб чиқармоқда.
Мураббий баёнотининг муҳим нуқталари
Йўналиш
Ҳанс-Дитер Фликнинг хулосаси
Кейинги хавф ёки режа
Умумий ўйин
«Жамоа ўйини ёқмоқда, уни томоша қилиш мароқли»
Ҳар бир вазиятда диққатни йўқотмаслик талаб қилинади
Шеснининг ҳолати
Хатоси хавотирга солмайди, иш жараёни
Машғулотларда хатолар устида махсус ишланади
Жоан Гарсия
Муайян муаммолар пайдо бўлган
Ҳафта охиридаги баҳсда майдонга тушиши сўроқ остида
Сизнингча, «Барселона» 7 та гол урган бўлса ҳам, 2 та гол ўтказиб юборгани ва дарвозабонларнинг беқарорлиги Чемпионлар Лигасида қимматга тушмайдими? Фликнинг талабчанлигига қандай баҳо берасиз?
Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча мухлисларига ушбу қайноқ интервюни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…