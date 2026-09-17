Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?

·57·Спорт
Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона»
  • «Расинг» устидан 7:2 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, мураббий Ҳанс-Дитер Флик жамоанинг ўйинидан тўлиқ қониқмаган.
  • Флик ўйин давомида диққатнинг йўқолиши ва асосий дарвозабон Жоан Гарсиянинг соғлиғидаги муаммоларидан хавотирда.
  • Мураббий Шеснининг хатосини жиддий қабул қилмаган бўлса-да, Гарсиянинг ҳолати «Барселона» учун кейинги ўйинларда муаммо туғдириши мумкин.

Испания Ла Лигасининг 6-турида «Барселона» ҳақиқий голлар ёмғирини уюштириб, «Расинг»ни 7:2 ҳисобида тор-мор этди. Таблодаги фантастик натижа каталонияликларнинг мутлақ устунлигини кўрсатиб турган бўлса-да, финал ҳуштагидан сўнг Ҳанс-Дитер Фликнинг кайфияти кутилганидек қувноқ эмасди. Мураббий DAZN эфирида жамоадаги жиддий хатолар ва асосий дарвозабон муаммоси ҳақида гапириб, ҳаммани сергак торттирди. Хўш, бундай ғалабадан кейин ҳам германиялик мутахассисни нима хавотирга солмоқда?

9 та голли шоу ва Фликнинг талабчанлиги

«Блауграна» ҳужумда даҳшатли ўйин кўрсатиб, рақиб дарвозасини етти бор ишғол қилди. Бироқ очиқ ва хавфли футбол Фликнинг назаридан четда қолмади:

  • «Янада яхшироқ ўйнашимиз шарт»: Мураббий натижага маҳлиё бўлмай, хатоларни кўрсатиб ўтди;

  • Диққатнинг йўқолиши: Фликнинг таъкидлашича, ҳар бир тўп узатишда ва ҳар қандай вазиятда максимал концентрация бўлиши шарт;

  • Ҳужумкор футбол жозибаси: Барча камчиликларга қарамай, мутахассис жамоанинг томошабоп ва ёрқин ўйинини алоҳида эътироф этди.

Шеснининг хатоси ва Гарсиянинг кутилмаган муаммоси

«Лекин энг муҳими — ҳар доим, ҳар бир вазиятда ва ҳар бир узатмада диққатни йўқотмаслик. Хато қилиш — оддий ҳолат. Шеснининг хатоси мени хавотирга солмаяпти, чунки бу футбол ва бунинг устида ишлаш мумкин. Жоан Гарсияда муайян муаммолар пайдо бўлди. Энди кутишимиз ва у шу ҳафта охирида майдонга тушишга тайёр бўлишига умид қилишимиз керак», — деди Флик.

Шеснининг учрашувдаги қўпол хатосига Флик босиқлик билан ёндошган бўлса-да, Жоан Гарсиянинг жароҳати ва соғлиғидаги беқарорлик «Барселона»нинг кейинги ўйинлари олдидан жиддий жумбоқни келтириб чиқармоқда.

Мураббий баёнотининг муҳим нуқталари

Йўналиш

Ҳанс-Дитер Фликнинг хулосаси

Кейинги хавф ёки режа

Умумий ўйин

«Жамоа ўйини ёқмоқда, уни томоша қилиш мароқли»

Ҳар бир вазиятда диққатни йўқотмаслик талаб қилинади

Шеснининг ҳолати

Хатоси хавотирга солмайди, иш жараёни

Машғулотларда хатолар устида махсус ишланади

Жоан Гарсия

Муайян муаммолар пайдо бўлган

Ҳафта охиридаги баҳсда майдонга тушиши сўроқ остида

Сизнингча, «Барселона» 7 та гол урган бўлса ҳам, 2 та гол ўтказиб юборгани ва дарвозабонларнинг беқарорлиги Чемпионлар Лигасида қимматга тушмайдими? Фликнинг талабчанлигига қандай баҳо берасиз?

Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча мухлисларига ушбу қайноқ интервюни Телеграм орқали юборинг!

БарселонаХанс-Дитер ФликРасингЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБугун, 11:49Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Бугун, 11:42Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиЛионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиБугун, 11:30«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!Бугун, 09:20Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Бугун, 08:58Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаСамарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаБугун, 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди