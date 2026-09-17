Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннаси 99,9 фоиз тозаликни таъминловчи УВ-стерилизация тизими, 382 мм баландликдаги сув резервуари ва 950 В қувватга эга.
- Қурилма уч зоналик роликли массаж, "тропик ёмғир" эффекти ва 35-48 даража ҳароратни созлаш имкониятини тақдим этади.
- Расмий савдолар 22-сентабр куни бошланади, тавсия этилган нархи 499 юан.
Xiaomi компанияси уй шароитида саломатликни сақлашга қаратилган янги қурилма — Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасига дастлабки буюртмалар бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу гаджет фойдаланувчиларга сув муолажаларини янада қулай ва хавфсиз тарзда ўтказиш имконини беради ҳамда кундалик чарчоқларни самарали бартараф этишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг нарх сиёсати босқичма-босқич шакллантирилган бўлиб, унинг тавсия этилган қиймати 499 юанкни ташкил этади. Бошланғич нарх 419 юан, олдиндан савдо босқичидаги амалдаги нарх эса 409 юан этиб белгиланган. Қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 22-сентябрь куни соат 10:00 да бошланиши режалаштирилган. Шунингдек, харидорлар учун қўшимча оёқ ювиш тўплами 59 юандан таклиф этилмоқда.
Хавфсизлик ва замонавий стерилизацияҚурилманинг энг муҳим афзалликларидан бири унинг ички қисмида ўрнатилган патентланган УВ-стерилизация тизимидир. Ультравиёлелемент бевосита сув каналлари ичида жойлашган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, фойдаланувчига тўғридан-тўғри нурланиш хавфини туғдирмаган ҳолда 99,9 фоиз даражасидаги тозаликни таъминлайди.
Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 моделининг сув резервуари баландлиги 382 миллиметргача оширилган. Бу эса сув сатини тўғридан-тўғри болдир даражасигача етказиб, чуқурроқ ва кенгроқ қамровли иссиқлик муолажаларини бажаришга имкон беради. Қурилманинг қуввати 950 В бўлиб, ҳароратни 35 дан 48 даражагача 1 даража қадам билан бошқариш, таймерни эса 5 дан 60 дақиқагача созлаш мумкин.
Массаж ва ноёб "тропик ёмғир" эффектиҚурилма оёқ тагининг турли қисмларини ҳар томонлама даволаш учун учта зоналик роликли юмшатиш, камар қисмини қўллаб-қувватлаш ҳамда товонларга уриб массаж қилиш функциялари билан жиҳозланган. Тўпламга шунингдек ТПE материалидан тайёрланган юмшоқ массаж ёстиғи ҳам қўшиб берилади.
Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу чиқариладиган пуркаш тизими бўлиб, у фойдаланувчиларга ўзига хос "тропик ёмғир" эффектини тақдим этади. Марказдан қочма насос сувни пуркагичларга етказиб беради, оқим баландлиги эса учта ҳолатда ўзгартирилиши мумкин. Ушбу технология оёқнинг устки қисми ва тўпиғига юқоридан юмшоқ оқимлар ёки томчилар тарзда сув тушишини таъминлаб, бутун оёқни яхшилаб бўшаштиради ва иситади.
Фойдаланиш қулайлигини ошириш мақсадида гаджет етти даражали ҳимоя тизими, уни осон кўчириш учун мўлжалланган ғилдираклар, яширин тутқич ҳамда олинадиган ва ювиладиган фильтр билан таъминланган.
Изоҳлар 0
…