Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди

·17·Техно
Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннаси 99,9 фоиз тозаликни таъминловчи УВ-стерилизация тизими, 382 мм баландликдаги сув резервуари ва 950 В қувватга эга.
  • Қурилма уч зоналик роликли массаж, "тропик ёмғир" эффекти ва 35-48 даража ҳароратни созлаш имкониятини тақдим этади.
  • Расмий савдолар 22-сентабр куни бошланади, тавсия этилган нархи 499 юан.

Xiaomi компанияси уй шароитида саломатликни сақлашга қаратилган янги қурилма — Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасига дастлабки буюртмалар бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу гаджет фойдаланувчиларга сув муолажаларини янада қулай ва хавфсиз тарзда ўтказиш имконини беради ҳамда кундалик чарчоқларни самарали бартараф этишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг нарх сиёсати босқичма-босқич шакллантирилган бўлиб, унинг тавсия этилган қиймати 499 юанкни ташкил этади. Бошланғич нарх 419 юан, олдиндан савдо босқичидаги амалдаги нарх эса 409 юан этиб белгиланган. Қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 22-сентябрь куни соат 10:00 да бошланиши режалаштирилган. Шунингдек, харидорлар учун қўшимча оёқ ювиш тўплами 59 юандан таклиф этилмоқда.

Хавфсизлик ва замонавий стерилизация

Қурилманинг энг муҳим афзалликларидан бири унинг ички қисмида ўрнатилган патентланган УВ-стерилизация тизимидир. Ультравиёлелемент бевосита сув каналлари ичида жойлашган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, фойдаланувчига тўғридан-тўғри нурланиш хавфини туғдирмаган ҳолда 99,9 фоиз даражасидаги тозаликни таъминлайди.

Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 моделининг сув резервуари баландлиги 382 миллиметргача оширилган. Бу эса сув сатини тўғридан-тўғри болдир даражасигача етказиб, чуқурроқ ва кенгроқ қамровли иссиқлик муолажаларини бажаришга имкон беради. Қурилманинг қуввати 950 В бўлиб, ҳароратни 35 дан 48 даражагача 1 даража қадам билан бошқариш, таймерни эса 5 дан 60 дақиқагача созлаш мумкин.

Массаж ва ноёб "тропик ёмғир" эффекти

Қурилма оёқ тагининг турли қисмларини ҳар томонлама даволаш учун учта зоналик роликли юмшатиш, камар қисмини қўллаб-қувватлаш ҳамда товонларга уриб массаж қилиш функциялари билан жиҳозланган. Тўпламга шунингдек ТПE материалидан тайёрланган юмшоқ массаж ёстиғи ҳам қўшиб берилади.

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу чиқариладиган пуркаш тизими бўлиб, у фойдаланувчиларга ўзига хос "тропик ёмғир" эффектини тақдим этади. Марказдан қочма насос сувни пуркагичларга етказиб беради, оқим баландлиги эса учта ҳолатда ўзгартирилиши мумкин. Ушбу технология оёқнинг устки қисми ва тўпиғига юқоридан юмшоқ оқимлар ёки томчилар тарзда сув тушишини таъминлаб, бутун оёқни яхшилаб бўшаштиради ва иситади.

Фойдаланиш қулайлигини ошириш мақсадида гаджет етти даражали ҳимоя тизими, уни осон кўчириш учун мўлжалланган ғилдираклар, яширин тутқич ҳамда олинадиган ва ювиладиган фильтр билан таъминланган.

XiaomiMijiaОёқ ваннасиТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиБугун, 12:27iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиБугун, 11:25Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганОй юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганБугун, 10:51iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади