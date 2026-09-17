Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқарди

·13·Техно
Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой 17-сентябр куни Пекин вақти билан соат 08:32 да Хайнан оролидаги Веншан космодромидан CZ-12 ракета-носийтели ёрдамида СатНет туркумининг 25-гуруҳи сунъий йўлдошларини муваффақиятли орбитага чиқарди.
  • Ушбу миссия Хитойнинг глобал интернет тармоғини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадами бўлиб, сунъий йўлдош интернети бозоридаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда.

Хитой фазовий тадқиқотлар ва глобал интернет тармоғини ривожлантириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакат паст орбитадаги СатНет алоқа сунъий йўлдошларининг навбатдаги гуруҳини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Мазкур ташаббус глобал миқёсда сунъий йўлдош интернети бозорида етакчилик учун кетаётган рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, парвоз 17 сентябрь куни Пекин вақти билан соат 08:32 да Хайнан оролидаги Веншан космодромидан амалга оширилди. CZ-12 ракета-носители ёрдамида СатНет туркумининг 25-гуруҳи фазога муваффақиятли учирилди. Ушбу муваффақиятли миссия ҳақида Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (КАСК) расман маълум қилди.

Янги авлод ракета технологияси

Фазога йўл олган CZ-12 ракетаси ўзига хос техник кўрсаткичларга эга замонавий икки босқичли суюқ ёнилғили ташувчи ҳисобланади. Унинг бошланғич тортиш кучи 5000 кВ ни ташкил этиб, ракетанинг узунлиги 59 метрни ташкил қилади. Шунингдек, унинг обтекател диаметри юк ҳажмига қараб 5,2 ёки 4,2 метр бўлиши мумкин.

Мазкур ракета қуввати пастки ер атрофи орбитасига камида 12 тонна, қуёш-синхрон орбитасига эса 6 тоннагача бўлган фойдали юкни етказиб бериш имкониятига эга. Жорий старт CZ-12 учун тарихда саккизинчи, 2026 йилнинг ўзида эса тўртинчи маротаба амалга оширилгани бўлди.

Кенг кўламли фазовий дастур

Хитой ўзининг фазовий инфратузилмасини изчил кенгайтириб, алоқа, навигация ва метеорология сунъий йўлдош тизимларини жадал ривожлантирмоқда. Айни пайтда мамлакат нафақат ер атрофидаги орбитада ўзининг миллий космонавтика станциясини ишлатмоқда, балки келгусидаги Ой тадқиқотлари учун ҳам технологияларни синовдан ўтказмоқда.

Мамлакат фаолияти фақатгина Ер ва Ой орбитаси билан чекланиб қолмайди. Хитой илмий доиралари келгусида Марс ва астероидларга амалга оширилиши мумкин бўлган миссиялар имкониятларини ҳам чуқур ўрганмоқда. Эслатиб ўтамиз, Хитой космик соҳада ўз рекордини ўрнатиб, биргина 2025 йилнинг ўзида 92 та космик парвозни амалга оширган эди.

СатНетХитой космосиStarlinkCZ-12Космик технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиБугун, 11:59iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиБугун, 11:25Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганОй юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганБугун, 10:51iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади