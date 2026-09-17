Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой 17-сентябр куни Пекин вақти билан соат 08:32 да Хайнан оролидаги Веншан космодромидан CZ-12 ракета-носийтели ёрдамида СатНет туркумининг 25-гуруҳи сунъий йўлдошларини муваффақиятли орбитага чиқарди.
- Ушбу миссия Хитойнинг глобал интернет тармоғини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадами бўлиб, сунъий йўлдош интернети бозоридаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда.
Хитой фазовий тадқиқотлар ва глобал интернет тармоғини ривожлантириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакат паст орбитадаги СатНет алоқа сунъий йўлдошларининг навбатдаги гуруҳини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Мазкур ташаббус глобал миқёсда сунъий йўлдош интернети бозорида етакчилик учун кетаётган рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, парвоз 17 сентябрь куни Пекин вақти билан соат 08:32 да Хайнан оролидаги Веншан космодромидан амалга оширилди. CZ-12 ракета-носители ёрдамида СатНет туркумининг 25-гуруҳи фазога муваффақиятли учирилди. Ушбу муваффақиятли миссия ҳақида Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (КАСК) расман маълум қилди.
Янги авлод ракета технологиясиФазога йўл олган CZ-12 ракетаси ўзига хос техник кўрсаткичларга эга замонавий икки босқичли суюқ ёнилғили ташувчи ҳисобланади. Унинг бошланғич тортиш кучи 5000 кВ ни ташкил этиб, ракетанинг узунлиги 59 метрни ташкил қилади. Шунингдек, унинг обтекател диаметри юк ҳажмига қараб 5,2 ёки 4,2 метр бўлиши мумкин.
Мазкур ракета қуввати пастки ер атрофи орбитасига камида 12 тонна, қуёш-синхрон орбитасига эса 6 тоннагача бўлган фойдали юкни етказиб бериш имкониятига эга. Жорий старт CZ-12 учун тарихда саккизинчи, 2026 йилнинг ўзида эса тўртинчи маротаба амалга оширилгани бўлди.
Кенг кўламли фазовий дастурХитой ўзининг фазовий инфратузилмасини изчил кенгайтириб, алоқа, навигация ва метеорология сунъий йўлдош тизимларини жадал ривожлантирмоқда. Айни пайтда мамлакат нафақат ер атрофидаги орбитада ўзининг миллий космонавтика станциясини ишлатмоқда, балки келгусидаги Ой тадқиқотлари учун ҳам технологияларни синовдан ўтказмоқда.
Мамлакат фаолияти фақатгина Ер ва Ой орбитаси билан чекланиб қолмайди. Хитой илмий доиралари келгусида Марс ва астероидларга амалга оширилиши мумкин бўлган миссиялар имкониятларини ҳам чуқур ўрганмоқда. Эслатиб ўтамиз, Хитой космик соҳада ўз рекордини ўрнатиб, биргина 2025 йилнинг ўзида 92 та космик парвозни амалга оширган эди.
Изоҳлар 0
…