Суданда олтин кони қулади: қурбонлар бор

·35·Дунё
Суданда олтин кони қулади: қурбонлар бор

Суданнинг Ғарбий Кордофан штатидаги Ал-Зара олтин конида ўпирилиш юз бериб, камида 67 киши ҳалок бўлди. Ўнлаб кончилар вайроналар остида қолган бўлиши мумкин. Қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда бугун Sudan Tribune нашри хабар берди.

Ҳодиса Ал-Нухуд шаҳри яқинидаги конда содир бўлган. Дастлаб 67 кишининг жасади топилгани хабар қилинган бўлса, кейинроқ маҳаллий манбалар 82 та жасад чиқарилганини маълум қилган. Шу боис қурбонлар сони ҳозирча аниқ эмас.

Ўпирилишга сўнгги кунларда ёғган кучли ёмғирлар туфайли тупроқнинг юмшаб қолиши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ ҳодисанинг аниқ сабаби ҳозирча тасдиқланмаган.

Қутқарув ишлари оғир шароитда олиб борилмоқда. Кон ҳудудида махсус техника ва хавфсизлик воситалари етишмаслиги сабабли вайроналар остида қолганларни қидириш қийин кечаётгани айтилмоқда.

Ал-Зара кони жойлашган ҳудуд Тезкор реакция кучлари (РСФ) назоратида. Sudan Doctors Network мамлакатнинг қуролли можаро давом этаётган ҳудудларида хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган норасмий конларда ишлаш катта хавф туғдираётганини таъкидлаган.

Суданда олтиннинг катта қисми кичик ва норасмий конларда қазиб олинади. Бундай конларда хавфсизлик чораларининг етарли эмаслиги сабабли ўпирилишлар тез-тез содир бўлиши айтилмоқда.

Ал-ЗараАл-НухудРСФSudan Doktorlar Tarmog'i
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБугун, 12:29«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урдиБугун, 09:38«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга бердиБугун, 09:34«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилдиБугун, 09:29Она ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиОна ўғлининг уйи учун пенсияда ҳам ишлашга мажбур бўлдиБугун, 08:33Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиМушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди