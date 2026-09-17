Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади

·9·Спорт
Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Аргентина билан ўйинни ҳақиқий "ўлим" деб атади ва ўйин давомидаги тактик хатолар учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олди.
  • Мураббийнинг фикрича, ҳимоявий ўйинга ўтиш учун вақт эрта бўлган ва бу қарор Аргентина терма жамоасига майдонда устунликни қўлга киритиш имконини берган.
  • Тухел бу мағлубиятни ўзи ва жамоаси учун битмас чандиқ деб таъкидлади.

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Аргентина миллий жамоасидан учралган оғир мундиал ярим финалидаги мағлубият унинг учун ҳақиқий «ўлим»дек туюлганини тан олди. ФАъс Рефлектионс: Энгландъс Жаҳон чемпионати Жоурней ҳужжатли фильмига берган интервюсида германиялик мутахассис ўйин давомидаги тактик хатолар учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олишини маълум қилди. Ушбу мағлубият инглизлар учун турнирдаги энг оғриқли лаҳзалардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув аввалида Энтони Гордон инглизларни олдинга олиб чиққанига қарамай, жанубий америкаликлар иккинчи бўлимда вазиятни ўзгартириб, ғалабани илиб кетишди. Аввалроқ Тухел бу муваффақиятсизқтни мамлакат футболчиларининг тўпни назорат қилишдаги анъанавий муаммолари билан изоҳлаган эди. Бироқ мураббий ўз қарашларини ўзгартириб, асосий сабаб ўзининг тактик ўзгаришлари бўлганини тан олди.

Тактик хато ва жамоадаги чарчоқ

Тухелнинг тушунтиришича, футболчиларнинг бир нечта вақт зоналари ҳамда баландлик шароитидаги оғир сафарлардан сўнг жисмонан ўта чарчагани сезилган. Иккинчи бўлим бошидаги вазият ва Джед Спенснинг ҳал қилувчи тўп учун кураши жамоада ваҳима уйғотган. Мураббий рақиб босимига бардош беролмай қолишдан чўчиб, 5-4-1 схемасига ўтишга қарор қилган.

«Биз сув олиш танаффусидан олдин бир вазиятни бой бердик. Ўшанда: “Биз бунга доц. беролмаймиз, бу ўлим билан баробар&рдқуо, деб ўйладим», дейди Тухел. Унинг фикрича, ҳимоявий ўйинга ўтиш учун вақт эрта эди ва бу қарор Аргентина терма жамоасига майдонда устунликни қўлга киритиш имконини берди.

Азобли хотиралар ва келажак

Мураббийнинг тан олишича, у ўйинни тўлиқ ҳолда ҳали ҳам томоша қила олмаган. Фақатгина ўтган ҳафта Сент-Жорж-Паркда ўз мураббийлар штаби билан биргаликда қисқа лавҳаларни кўриб чиққан. Тухел бу мағлубият унинг ҳам, бутун жамоанинг ҳам юрагида битмас чандиқ бўлиб қолганини таъкидлади.

«Бу мислсиз даражадаги азоб. Мен буни шарҳловчилар нигоҳи билан илк бор кўриб турибман. Бу менинг чандиғим, футболчиларнинг чандиғи ва мен у билан яшашим керак», дея қўшимча қилди мураббий. Англия терма жамоаси бош мураббийи учун мазкур таҳлил келгусида шундай хатоларга йўл қўймаслик учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Томас ТухелАнглия терма жамоасиЖаҳон чемпионатиАргентинаФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБугун, 11:49Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Бугун, 11:46Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Бугун, 11:42Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиЛионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиБугун, 11:30«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!Бугун, 09:20Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Бугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди