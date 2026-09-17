Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Аргентина билан ўйинни ҳақиқий "ўлим" деб атади ва ўйин давомидаги тактик хатолар учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олди.
- Мураббийнинг фикрича, ҳимоявий ўйинга ўтиш учун вақт эрта бўлган ва бу қарор Аргентина терма жамоасига майдонда устунликни қўлга киритиш имконини берган.
- Тухел бу мағлубиятни ўзи ва жамоаси учун битмас чандиқ деб таъкидлади.
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Аргентина миллий жамоасидан учралган оғир мундиал ярим финалидаги мағлубият унинг учун ҳақиқий «ўлим»дек туюлганини тан олди. ФАъс Рефлектионс: Энгландъс Жаҳон чемпионати Жоурней ҳужжатли фильмига берган интервюсида германиялик мутахассис ўйин давомидаги тактик хатолар учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олишини маълум қилди. Ушбу мағлубият инглизлар учун турнирдаги энг оғриқли лаҳзалардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув аввалида Энтони Гордон инглизларни олдинга олиб чиққанига қарамай, жанубий америкаликлар иккинчи бўлимда вазиятни ўзгартириб, ғалабани илиб кетишди. Аввалроқ Тухел бу муваффақиятсизқтни мамлакат футболчиларининг тўпни назорат қилишдаги анъанавий муаммолари билан изоҳлаган эди. Бироқ мураббий ўз қарашларини ўзгартириб, асосий сабаб ўзининг тактик ўзгаришлари бўлганини тан олди.
Тактик хато ва жамоадаги чарчоқТухелнинг тушунтиришича, футболчиларнинг бир нечта вақт зоналари ҳамда баландлик шароитидаги оғир сафарлардан сўнг жисмонан ўта чарчагани сезилган. Иккинчи бўлим бошидаги вазият ва Джед Спенснинг ҳал қилувчи тўп учун кураши жамоада ваҳима уйғотган. Мураббий рақиб босимига бардош беролмай қолишдан чўчиб, 5-4-1 схемасига ўтишга қарор қилган.
«Биз сув олиш танаффусидан олдин бир вазиятни бой бердик. Ўшанда: “Биз бунга доц. беролмаймиз, бу ўлим билан баробар&рдқуо, деб ўйладим», дейди Тухел. Унинг фикрича, ҳимоявий ўйинга ўтиш учун вақт эрта эди ва бу қарор Аргентина терма жамоасига майдонда устунликни қўлга киритиш имконини берди.
Азобли хотиралар ва келажакМураббийнинг тан олишича, у ўйинни тўлиқ ҳолда ҳали ҳам томоша қила олмаган. Фақатгина ўтган ҳафта Сент-Жорж-Паркда ўз мураббийлар штаби билан биргаликда қисқа лавҳаларни кўриб чиққан. Тухел бу мағлубият унинг ҳам, бутун жамоанинг ҳам юрагида битмас чандиқ бўлиб қолганини таъкидлади.
«Бу мислсиз даражадаги азоб. Мен буни шарҳловчилар нигоҳи билан илк бор кўриб турибман. Бу менинг чандиғим, футболчиларнинг чандиғи ва мен у билан яшашим керак», дея қўшимча қилди мураббий. Англия терма жамоаси бош мураббийи учун мазкур таҳлил келгусида шундай хатоларга йўл қўймаслик учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…